¿Cómo saber el estatus de tu depósito por coronavirus? Te explicamos

Millones de estadounidenses afectados por la crisis que detonó el coronavirus comenzaron a ver los primeros "Pagos de impacto económico" en sus cuentas bancarias.

El IRS tuiteó el sábado que había comenzado a depositar los fondos en las cuentas bancarias de los contribuyentes y que estaría trabajando para entregar los fondos lo más rápido posible.

Los pagos únicos fueron aprobados por el Congreso como parte de un paquete de ayuda de emergencia destinado a combatir el daño económico de la pandemia de coronavirus.

El momento exacto en que las personas obtienen su dinero depende de algunos factores, como el ingreso y el método de pago.

Esto es lo que debe esperar:

u00bfQUIu00c9N ESTu00c1 RECIBIENDO UN CHEQUE o DEPu00d3SITO?

Cualquier adulto que gane hasta $75,000 en ingresos brutos ajustados y que tenga un número de Seguro Social válido recibirá un pago de $1,200.

El pago disminuye constantemente para aquellos que ganan más y no lo reciben aquellos que ganan más de $99,000 al año. Para las parejas casadas, ambos adultos reciben $1,200, con una eliminación gradual que comienza en $150,000 de ingresos y cae a cero para las parejas que ganan $198,000.

Los padres también recibirán pagos de $500 por cada niño elegible; esto es generalmente aquellos de 16 años o menos.

Para los jefes de familia con un hijo, el beneficio comienza a disminuir en $112,500 de ingresos y cae a cero si se gana más de $136,500.

Incluso aquellos que solo reciben el Seguro Social u otros programas de beneficios del gobierno pueden recibir un cheque/depósito.

u00bfQUIu00c9N NO RECIBE UNO?

Los contribuyentes de altos ingresos están excluidos, como cualquier persona sin un número de Seguro Social válido.

Si alguien puede ser reclamado como dependiente de la declaración de impuestos de otra persona, como un hijo adulto o un estudiante, no recibirá un pago. Los extranjeros no residentes no son elegibles. Las personas que presentaron el Formulario 1040-PR o 1040-SS para 2019 no son elegibles; estos son formularios del IRS utilizados para ciertos tipos de ingresos de trabajo por cuenta propia en Puerto Rico.

u00bfQUu00c9 DEBO HACER PARA OBTENER UNO?

Para la mayoría de la gente, nada. Los cheques llegarán mediante depósito directo si un contribuyente incluyó esa información en su declaración de impuestos presentada este año o el año pasado.

Algunos estadounidenses no están obligados a presentar una declaración de impuestos, como los contribuyentes de bajos ingresos, los beneficiarios del Seguro Social, algunos veteranos y personas con discapacidades.

Beneficiarios del Seguro Social que generalmente no tienen el requisito de presentar declaraciones de impuestos no tienen que hacerlo para recibir un pago de impacto económico. Es automático. Más información del #IRS en https://t.co/BZvANkny0r #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/AVMuzGSoMl — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 12, 2020

Después de algunos intercambios con los legisladores, el Tesoro y el IRS finalmente decidieron que los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios, a los que generalmente no se les exige presentar impuestos, no necesitarían presentar una simple declaración de impuestos para obtener el pago.

Cualquier otra persona que generalmente no está obligada a presentar impuestos y no recibe el Seguro Social aún deberá presentar una declaración abreviada para obtener el pago.

El viernes, el Tesoro presentó una herramienta en línea que permite a estos no declarantes registrarse más rápidamente para obtener su cheque.

Las personas que no tienen el requisito de declarar impuestos pueden usar una nueva herramienta para brindar al #IRS información básica y así recibir un Pago de Impacto Económico lo más rápido posible: https://t.co/YHSdAWWAdX #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/JfnvxeLHhr — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 10, 2020

Si alguien no presentó una declaración de impuestos para el año fiscal 2018 o 2019, el IRS los insta a presentarla tan pronto como sea posible.

¿Listo para presentar su declaración de impuestos y reclamar un reembolso? No tiene que esperar hasta la nueva fecha límite del 15 de julio del #IRS para presentarla. Las opciones de presentación electrónica están disponibles: https://t.co/pl5KDP3Cpo pic.twitter.com/KZRMmTjalm — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 12, 2020

Y para las personas que presentaron impuestos durante esos años pero no incluyeron información de depósito directo, el IRS planea tener una aplicación "Obtener mi pago" (Get My Payment) disponible más adelante esta semana (el viernes 17 de abril) que les permitirá agregar su información bancaria para que su pago pueda ser depositado. Para mantenerse actualizado de la herramienta el IRS habiitó esta página. https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

Para todos los demás, el gobierno enviará un cheque por correo.

u00bfCUu00c1NDO RECIBIRu00c9 EL PAGO?

Los depósitos directos comenzaron este fin de semana. El Tesoro dijo que los cheques en papel comenzarán a emitirse más adelante en el mes.

Todas las personas que reciban un pago recibirán un aviso por escrito dentro de los 15 días posteriores al pago que especifica cuánto recibió y cómo se entregó. El IRS también dijo que la aplicación "Obtener mi pago" (Get My Payment) permitirá a los contribuyentes rastrear el estado de su pago.

Un memorando de los legisladores a principios de mes decía que los cheques en papel no comenzarían a enviarse hasta mayo. Y debido a que los cheques en papel se emitirían a una tasa de aproximadamente 5 millones beneficiarios a la semana, el proceso podría llevar hasta agosto.

Sin embargo, el Tesoro dijo que los pagos con cheques en papel comenzarían más tarde en abril, pero no confirmó una fecha o cuánto tiempo tomaría completar esas distribuciones. Todos los pagos se realizarán en función de los ingresos, y las personas de bajos ingresos recibirán primero el pago.

u00bfPOR QUu00c9 TOMA TAN TIEMPO?

Es una espera difícil para quienes tienen dificultades financieras. Sin embargo, el Tesoro y el IRS necesitan clasificar una gran cantidad de datos y crear un plan de método de distribución complejo con bastante rapidez, dijo Mark Mazur, director del Centro de Política Fiscal, una organización sin fines de lucro. La tecnología obsoleta del IRS también podría ralentizar las cosas.

"Para la gran mayoría de las personas esto funcionará, puede que no sea tan rápido como les gustaría, pero funcionará". Dijo Mazur.

TEN CUIDADO

Además, el IRS insta a las personas a estar atentas a cualquier estafa relacionada con los "Pagos de impacto económico".

#IRS alerta a los contribuyentes de estafas que pueden aparecer durante el brote de COVID-19. Aprenda a reconocer estafas y verifique que su donación vaya a organizaciones benéficas legítimas: https://t.co/uyo9D2hGb3 pic.twitter.com/6vtCOmyFzZ — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 12, 2020

El IRS no llamará, ni tampoco enviará mensajes de texto, correos electrónicos o contactará a personas a través de las redes sociales para solicitar información personal o de cuenta bancaria. También advierte a los contribuyentes que estén atentos a correos electrónicos con archivos adjuntos o enlaces que afirman tener información especial sobre pagos o reembolsos de impacto económico.