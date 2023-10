Boda de pesadilla: intentaba alertar a los invitados y terminó disparando a su nieto, según la policía

Un hombre de Texas enfrenta cargos criminales luego de que presuntamente disparara por accidente en la ceremonia de una boda e hiriera a su nieto de 12 años.

Michael Gardner, de Odessa, Texas, estaba oficializando una boda el sábado en la tarde en el pueblo de Denton, al sureste de Nebraska cuando sacó un arma de fuego para llamar la atención de los invitados, de acuerdo con la Oficina del Alguacil del condado Lancaster.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Al parecer a alguien se le olvidó los anillos de la boda y la ceremonia comenzó 45 minutos más tarde, agregó Ben Houchin, jefe de la Oficina, en una conferencia de prensa.

El menor fue herido en el hombro izquierdo y enviado a un hospital en Omaha. Sus lesiones no se consideran un peligro para su vida.

El abuelo ahora enfrenta cargos de abuso infantil por negligencia al disparar un arma de fuego.

El oficial Houchin dijo que creen que el disparo fue accidente. "Otro ejemplo de que jugar con armas, sin importar qué, malas cosas pueden pasar", agregó.

En una entrevista con The Associated Press, Gardner dijo que era una caracterización errónea que disparó para llamar la atención de la gente como dijeron las autoridades.

"Realmente no sé exactamente qué pasó", dijo a la agencia de noticias. "He estado rodeado de armas toda mi vida y nunca me había pasado algo así".

Gardner es un comisionado del condado Ecto.