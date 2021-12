CNN suspende indefinidamente a Chris Cuomo por su papel para defender a su hermano, el exgobernador de Nueva York

Lo que debes saber CNN suspendió indefinidamente este martes al presentador Chris Cuomo luego de que la cadena declaró que las transcripciones publicadas por la fiscal general de Nueva York el lunes mostraban que tuvo un papel importante para ayudar a defender a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, en el caso de acoso sexual que obligaron a Cuomo a renunciar.

NUEVA YORK - CNN suspendió indefinidamente este martes al presentador Chris Cuomo tras argumentar que las transcripciones publicadas por la fiscal general de Nueva York el lunes mostraban que tuvo una mayor participación para ayudar a defender a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, en el caso de acoso sexual que obligaron al demócrata a renunciar.

"La oficina de la fiscal general de Nueva York publicó el lunes las transcripciones y las pruebas que arrojan nueva luz sobre la participación de Chris Cuomo en la defensa de su hermano. Los documentos, que no estaban al tanto antes de su publicación, plantean serias dudas", dijo la cadena en un comunicado de prensa.

"Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente. Pero también apreciamos la posición única en la que se encontraba y entendimos su necesidad de poner a la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar", prosiguió el comunicado de prensa. "Sin embargo, estos documentos apuntan a un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que sabíamos anteriormente. Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, en espera de una evaluación adicional".

Los mensajes de texto y las transcripciones, que se hicieron públicos el lunes, mostraron que el presentador de "Cuomo Prime Time" se ofreció a comunicarse con las "fuentes", incluidos otros reporteros, para averiguar si más mujeres iban a presentarse y transmitir lo que estaba escuchando a los consejeros de su hermano.

También discutió con los ayudantes del exgobernador sobre la estrategia e instó un tono de disculpa y criticó una declaración inicial que consideró como restar importancia a las acusaciones. Acusó a un asistente de alto nivel de ocultar información a su hermano.

Al mismo tiempo, Chris Cuomo señaló a los investigadores que hablaba regularmente con su hermano, lo instruía sobre su respuesta y lo amonestaba por su "mal juicio".

Chris Cuomo reconoció anteriormente que fue un "error" actuar como asesor no oficial de su hermano, pero el alcance total de su participación, incluido el uso de contactos periodísticos para localizar a las acusadoras, solo quedó claro con la publicación del lunes de la entrevista, que realizó en julio con los investigadores, y las 169 páginas de mensajes de texto, correos electrónicos y otras comunicaciones.

"Por favor, déjeme ayudar a preparar", dijo Chris Cuomo en un mensaje a Melissa DeRosa, entonces secretaria del gobernador, a principios de marzo. Esto a raíz de un informe del New York Times que detallaba un supuesto beso del gobernador, le envió un mensaje de texto a DeRosa: "Tengo una pista sobre la novia de la boda".

“Lo haría, cuando me lo pidieran, me acercaría a las fuentes, a otros periodistas, para ver si habían oído hablar de alguien más que saliera del armario”, dijo Chris Cuomo a los investigadores.

"Me preocupaba que esto no se estuviera manejando de la manera correcta, y no es mi trabajo manejarlo, ¿de acuerdo?" Chris Cuomo testificó. “No trabajo para el gobernador. No lo estoy defendiendo en este asunto. No lo estoy cubriendo. Ya sabes, esto es, esto no es lo que hago".

La mujer afirma que Cuomo la tocó de manera inapropiada el año pasado “durante un encuentro en la mansión del gobernador, donde la habían llamado a trabajar”.

Andrew Cuomo renunció como gobernador de Nueva York en agosto para evitar un probable juicio político, a raíz de una investigación independiente que encontró que acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

Chris Cuomo, el presentador de "Cuomo Prime Time" de CNN, se ha defendido diciendo que nunca informó sobre la situación de Cuomo para CNN y que nunca trató de influir en la cobertura. "Traté de hacer lo correcto", dijo el presentador al aire en agosto, y agregó que "no tenía el control de nada".

CNN emitió un comunicado y dijo que las transcripciones y exhibiciones “merecen una revisión y consideración exhaustivas. "

"Tendremos conversaciones y buscaremos claridad adicional sobre su importancia en lo que respecta a CNN durante los próximos días", dijo.

Jane Kirtley, directora del Centro Silha para el Estudio de Ética y Derecho de los Medios de la Universidad de Minnesota, dijo que los periodistas deben entender que están trabajando para el público, no para los políticos.

El periodista de CNN es hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Kirtley dijo que el grado de participación de Chris Cuomo en asesorar a su hermano es inapropiado y, dado que son hermanos, "tal vez sea hora de que encuentre otra línea de trabajo".

Instó a CNN a abordar el asunto de inmediato y dijo: "No puedes actuar como si esto no estuviera sucediendo. Eres una organización de noticias".

Los comunicados del lunes muestran a Chris Cuomo cada vez más frustrado con los asesores de su hermano cuando se apresuraban a responder a medida que más mujeres presentaban acusaciones de acoso.

El presentador presionó por una mayor participación en la elaboración del mensaje de su hermano y ofreció su investigación periodística para averiguar qué otras acusaciones podrían acecharse.

El 4 de marzo, Chris Cuomo le envió un mensaje de texto a la asistente principal del gobernador, Melissa DeRosa, diciendo: "Tengo una pista sobre la novia de la boda", refiriéndose a una mujer que acusó a su hermano de tocarse no deseado en la recepción de una boda.

El gobernador dijo que frente a una ayuda federal insuficiente, el gobierno debía decidir entonces quién debía morir y quién no.

El 7 de marzo, cuando corrían rumores de que más mujeres estaban a punto de presentarse, DeRosa le envió un mensaje de texto a Chris Cuomo: "¿Puedes verificar tus fuentes?" Él respondió: "En eso".

"Cuando me preguntaban, me comunicaba con fuentes, otros periodistas, para ver si habían oído hablar de alguien más que saliera del armario", dijo Chris Cuomo en la declaración de julio.

En un caso, Chris Cuomo dijo que llamó a un periodista que trabajaba regularmente con el reportero Ronan Farrow para obtener información sobre el próximo artículo de Farrow y no le dijo a nadie en CNN lo que estaba haciendo. Le hizo saber a DeRosa que el artículo aún no estaba listo para su publicación.

En un mensaje de texto del 10 de marzo, Chris Cuomo arremetió contra DeRosa, acusándola de ocultar información a su hermano después de que el Albany Times-Union publicara una entrevista con una acusadora.

“Deja de esconderte”, escribió Chris Cuomo. "Estamos cometiendo errores que no podemos permitirnos".

Entre este último lote de materiales de investigación publicados por la oficina de James se encuentra un video de la declaración de Andrew Cuomo de julio, una transcripción se hizo pública hace unas tres semanas, y transcripciones o videos de entrevistas con varios ayudantes y asesores de Cuomo.

La oficina de James dijo que inicialmente no los dio a conocer porque los fiscales locales los estaban revisando para detectar posibles conductas delictivas. Después de que se presentó una denuncia penal contra Cuomo el mes pasado, dándole acceso a los materiales a través del descubrimiento, la oficina de James dijo que los haría públicos "en un esfuerzo por brindar total transparencia".

Las liberaciones se estaban haciendo de manera continua, primero con las transcripciones del exgobernador y las acusadoras el 10 de noviembre y el lunes con su hermano, asistentes y otras figuras, para dar tiempo a las redacciones para proteger la privacidad individual, dijo la oficina de James.

DeRosa, en su entrevista publicada el lunes, recordó haber enfrentado a Andrew Cuomo durante un viaje en automóvil sobre las acusaciones. Ella les dijo a los investigadores que después de que un acusador se presentó, decidieron que Cuomo ya no se quedaría solo con el personal subalterno.

Cuando se le preguntó sobre sus intercambios con Chris Cuomo, DeRosa testificó: “Hablé con Chris con bastante regularidad. Estuvo en algunas llamadas que hicimos y nos aconsejó cómo responder".