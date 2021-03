¿Todavía no recibiste el cheque de estímulo? Las posibles razones y qué hacer para obtenerlo

MIAMI, Florida - En la última semana, el gobierno federal envió a los contribuyentes más de 100 millones de cheques electrónicos como parte del último paquete de estímulo económico por la pandemia.

Los depósitos directos, que van de los $700 a los $1,400 para personas elegibles, empezaron a emitirse el viernes 12 de marzo, aunque los grandes bancos liberaron el pago para sus clientes recién el 17 de marzo.

Si todavía no recibiste un depósito directo de parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) podría ser por una de las siguientes razones.

TU CHEQUE DE ESTÍMULO TODAVÍA NO HA SIDO PROCESADO

Si en la herramienta “Get My Payment” del IRS dice “Payment status not available”, puede ser porque el pago todavía no ha sido procesado o porque no calificas para recibir el cheque de estímulo.

Un individuo debe haber tenido ingresos por debajo de los $75,000 en su última declaración de impuestos para recibir la totalidad del pago de $1,400, mientras que quienes ganaron entre $75,000 y $80,000 recibirían un cheque de $700.

Las parejas con ingresos conjuntos de menos de $160,000 en su última declaración de impuestos recibirán un cheque de $1,400, mientras que las parejas con ingresos de menos de $150,000 obtendrán la totalidad del pago directo de $2,800 ($1,400 cada uno).

MENSAJE DE "NEED MORE INFORMATION" EN LA HERRAMIENTA GET MY PAYMENT

Si en la herramienta Get My Payment sale un mensaje pidiendo más información, esto significa que el pago directo fue devuelto al IRS porque no pudieron entregarlo.

Las personas que reciben este mensaje cuando ingresan a la herramienta tienen la opción de poner su información bancaria correcta, incluyendo el nombre del banco, el número de cuenta, y el número de ruta bancaria. Esta información debe ingresarse a través de la página web y no hay que llamar por teléfono al IRS.

La herramienta Get My Payment se actualiza una vez por día, por lo que es recomendable esperar al menos 24 horas desde que se hicieron los cambios para confirmar si el sistema recibió la nueva información bancaria.

CAMBIASTE O CERRASTE TU CUENTA DE BANCO Y EL IRS NO TIENE TU INFORMACIÓN NUEVA

Si recientemente cerraste la cuenta de banco que habías utilizado en tu última declaración tributaria, entonces el IRS no podrá emitir un pago a una cuenta bancaria que está inactiva.

Si calificas para el cheque de $1,400 y el depósito se hizo a una cuenta inactiva, entonces el banco debe por ley devolver ese dinero al gobierno federal. Incluso si tienes otras cuentas con ese mismo banco, si el dinero se envió a una cuenta inactiva deberá ser devuelto al IRS.

En ese caso, el IRS te enviará el pago por correo, ya sea en la forma de un cheque de papel o de una tarjeta de débito, un proceso que tardaría varias semanas.

EL CHEQUE DE ESTÍMULO TE LLEGARÁ POR CORREO

Si tu información bancaria en la página del IRS no está actualizada o si nunca la pusiste, entonces recibirás el cheque de estímulo por correo. En algunos casos, incluso si la información bancaria en archivo es correcta, puede que el IRS igual te envíe el cheque de estímulo por correo.

La herramienta Get My Payment te informará una vez que el cheque de estímulo haya sido enviado, aunque sin detallar la fecha exacta en que lo recibirás, o si será en forma de tarjeta de débito “Economic Impact Payment” o en cheque de papel.

Al momento se desconoce si, además de los depósitos bancarios, el gobierno federal ya ha comenzado a enviar los pagos por correo.

TE MUDASTE Y EL IRS NO TIENE TU NUEVA INFORMACIÓN PERSONAL

Puede que te hayas mudado y el IRS no tenga tu información más reciente en sus archivos.

Si ese es el caso, debes notificar el cambio de dirección, ya sea: poniendo la información correcta en tu declaración de impuestos del 2020, llenando el formulario 8822 o el formulario 8822-B , o enviando una carta con tu información personal, incluyendo tu número del Seguro Social, a la dirección del IRS que figura en tu última declaración de impuestos.

NO HICISTE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL 2019 O LA DEL 2020

El gobierno federal basará tu elegibilidad para recibir el pago directo de acuerdo a tus ingresos demostrados en tu declaración de impuestos del 2019 o del 2020, si ya hiciste la más reciente. Si no has hecho ninguna de estas declaraciones, entonces el gobierno no te enviará el pago.

Si hiciste tu declaración de impuestos del 2019 después de noviembre del 2020, puede que veas una demora en el tiempo que le tome al IRS procesar tu pago de estímulo.