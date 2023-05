Cegados por la luz: carente el uso de focos de autos que regulan intensidad en EEUU

Una noche a principios de noviembre, Aaron Madrid conducía a su casa desde su trabajo en una residencia encantada en las afueras de Chicago cuando se enfrentó a un horror inesperado. Las luces de una camioneta que se aproximaba le dieron de lleno en los ojos y lo cegaron.

“Estaba completamente desorientado y no pude ver durante cinco a 10 segundos”, dijo el joven de 22 años. “No me di cuenta de que me había desviado hacia el carril de tráfico que se aproximaba. Cuando recuperé la vista, ya había golpeado la acera y luego choqué contra un árbol”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El Chevy Sonic de Madrid quedó destrozado, pero tuvo suerte y salió a trompicones del vehículo sin lesiones importantes, solo algunos moretones donde las bolsas de aire le habían golpeado los muslos. “Fue traumático. No supe lo que me pasó hasta que mi auto se detuvo”.

Es casi imposible saber con qué frecuencia el resplandor de los faros provoca accidentes como el de Madrid, según los expertos en seguridad automotriz. Pero mejorar la iluminación para ayudar a prevenir accidentes nocturnos, que tienen una tasa de mortalidad tres veces mayor que las colisiones diurnas, ha sido una prioridad para los fabricantes de automóviles, los defensores de la seguridad y los reguladores de EEUU durante más de una década. Sin embargo, los estadounidenses de hoy pueden enfrentar más deslumbramiento de los faros y faros menos efectivos que los conductores en otros países.

Para más información, visita NBCNews.com.