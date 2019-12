Candidato a senador, empañado por rito pagano

El pasado de un candidato a senador federal por Florida le está jugando una mala pasada. Se trata de Augustus Sol Invictus, quien hace un par de años participó de un rito pagano y hasta bebió la sangre de una cabra, según informa el diario Orlando Sentinel en su página web.

El hombre se está postulando por el Partido Libertario, una agrupación independiente no alineada con los tradicionales partidos Demócrata y Republicano. Tal es el efecto que su accionar ha generado, que hasta el propio presidente del partido ha presentado su renuncia como una manera de llamar la atención del resto de sus miembros.

'Él es exactamente lo opuesto a lo que es un Libertario. Se ha autoproclamado como facista. Está promoviendo una segunda guerra civil. Es absolutamente insano. Tenemos que explicarle a la gente que esto es opuesto a los Libertarios.Este tipo no tiene lugar en Partido Libertario', dijo Adrian Wyllie, el presidente que renunció, de acuerdo al Orlando Sentinel.

Cabe mencionar que el Partido Libertario promueve libertades civiles, la no intervención y un gobierno no intrusivo; en otras palabras, mínimo. Por lo general, el Partido Libertario se presenta como una alternativa a las agrupaciones tradicionales, con un toque netamente progresista, aunque no nesariamente se alinea con los Demócratas.

Según el diario Orlando Sentinel, Invictus -su nombre real se desconoce- es un abogado de 32 años que ha negado que sea un racista y que esté por iniciar una guerra civil, aunque ha reconocido que el gobierno ya se encuentra enfrentado a sus ciudadanos en una 'guerra' que ciertamente crecerá.

Augustus Sol Invictus reconoce que participó del ritual pero dice que no fue sadístico. 'Sacrifiqué una cabra. Sé que es problamente una sutileza en la mente de la mayoría de norteamericanos. Sacrifiqué un animal en honor al Dios de la naturaleza. Sí, bebí la sangre de la cabra', dijo Invictus, según informa el diario Orlando Sentinel.

Finalmente, reconoció que el FBI lo está investigando en relación a sus videos donde cuestiona el rol del gobierno. 'Estimo que me hace sentir halagado el hecho de que ellos piensan que soy una amenaza a la estabilidad del sistema. Me hace pensar que una persona puede hacer la diferencia', afirmó.