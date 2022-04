Buscan minimizar los solicitantes de asilo de migrantes ucranianos en la frontera entre EEUU y México

SAN DIEGO - El lunes entró en vigor un nuevo programa para agilizar las solicitudes de ucranianos en los Estados Unidos a fin de minimizar la cantidad de refugiados que buscan asilo a través de las fronteras de los Estados Unidos con México.

El objetivo del programa "Unidos por Ucrania" es facilitar que los refugiados que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania lleguen a Estados Unidos desde Europa mientras intentan cerrar una ruta informal a través del norte de México que surgió en las últimas semanas.

A aquellos que se presenten en la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo ya no se les permitirá la entrada de manera rutinaria, como lo han hecho miles de refugiados desde que comenzó la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace casi dos meses.

Para calificar para la admisión a los Estados Unidos bajo el nuevo programa, conocido oficialmente como Unidos por Ucrania, las personas deben haber estado en Ucrania a partir del 11 de febrero; tener un patrocinador, que puede ser la familia o una organización; cumplir con los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública; y pasar verificaciones de antecedentes.

Por lo general, las personas iniciarían las solicitudes en su país de origen, pero eso ya no es posible porque Estados Unidos retiró a sus diplomáticos de Ucrania. El Departamento de Estado ampliará las operaciones de reasentamiento en Europa del Este bajo el nuevo programa de compensación.

Después de que el presidente Joe Biden anunciara el plan el jueves, voluntarios, muchos de ellos de iglesias estadounidenses, trasladaban a ucranianos desde un refugio en Tijuana, México, hasta el cruce fronterizo más cercano.

“Va a ser bueno para la gente. Estoy feliz”, dijo Ludmilo Jaaniste, residente de San Diego, que estaba en el refugio para buscar a su sobrina y a la hija de 12 años de su sobrina después de que huyeron de Kiev. “Ellos (EEUU) estaban llevándose gente, entonces, ¿por qué no hacerlo más fácil?”.

Estados Unidos dice que espera admitir hasta 100,000 refugiados de Ucrania y unos 15,000 han llegado desde la invasión del 24 de febrero, principalmente a través de México. A partir del lunes, esa ya no será una opción, excepto en circunstancias extremas, dijeron las autoridades.

Es un esfuerzo de EEUU para mantener su compromiso de ayudar a las naciones de Europa del Este a lidiar con los 5 millones de refugiados que han huido de Ucrania mientras intentan reducir la cantidad de migrantes que buscan cruzar la frontera entre EEUU y México.

La frontera mexicoestadounidense se ha convertido en un hervidero de inmigrantes estancados en el país del sur. A los cuales se les han adicionado los ucranianos que huyen de la sangrienta invasión militar rusa. A tal punto, que, según documentos internos obtenidos por NBC NEWS, la patrulla fronteriza contabilizó un promedio de 1,058 ucranianos que cruzaron diariamente durante la semana pasada.

Sin embargo, para complicar las cosas, EEUU planea levantar el próximo mes una orden de salud pública, conocida como Título 42, que permite a las autoridades rechazar rápidamente a los migrantes en la frontera entre EEUU y México sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La administración Biden ha estado eximiendo a los refugiados ucranianos, pero ya no lo hará.

“Estamos orgullosos de cumplir el compromiso del presidente Biden de dar la bienvenida a 100.000 ucranianos y otras personas que huyen de la agresión rusa a los Estados Unidos”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado anunciando el esfuerzo. “El pueblo ucraniano continúa sufriendo una inmensa tragedia y pérdidas como resultado del ataque no provocado e injustificado de Putin contra su país”.

Funcionarios estadounidenses dicen que la mayoría de los refugiados ucranianos quieren quedarse en Europa del Este porque muchos esperan regresar eventualmente a casa.

Los defensores han dicho que Estados Unidos debería recibir a más de 100,000 refugiados y acelerar aún más el proceso.

El apoyo público no parece ser un problema. Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el 65% de los estadounidenses están a favor de aceptar refugiados ucranianos en los EEUU, mientras que el 15% se opone. Un 19% adicional dice no estar a favor ni en contra.

La mayoría de los admitidos recibirán dos años de residencia y autorización para trabajar en Estados Unidos bajo lo que se conoce como permiso humanitario. Aquellos que lleguen a los EEUU a través del proceso formal de refugiados, incluidos los miembros de grupos religiosos minoritarios, recibirán la residencia legal permanente.

Una desventaja del nuevo esfuerzo es que la libertad condicional humanitaria generalmente no incluye apoyo de vivienda temporal y otros beneficios proporcionados a través del programa tradicional de refugiados, que solo se está recuperando lentamente de los recortes de la era Trump, dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente de Lutheran Immigration and Servicio de Refugiados.

Sin embargo, Vignarajah y otros defensores de los refugiados dieron la bienvenida al anuncio. “Las familias que buscan desesperadamente llevar a sus seres queridos directamente a un lugar seguro en los EEUU tienen un rayo de esperanza, donde antes había muy poca”, dijo.

Los refugiados encontrarán un proceso simplificado en Europa, pero no podrán completarlo en México, dijeron altos funcionarios de la administración a periodistas, hablando bajo condición de anonimato para discutir el programa antes del anuncio público.

En cambio, los ucranianos que se presenten en la frontera generalmente serán rechazados y se les pedirá que soliciten la entrada bajo el nuevo programa. Esa es la situación para la mayoría de los migrantes bajo la orden de salud pública vigente desde principios de la pandemia en marzo de 2020.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que el uso del Título 42, que se ha utilizado para rechazar a más de 1.7 millones de personas, finalizará el 23 de mayo. La agencia está bajo presión para mantenerlo vigente para no controlar COVID- 19, como supuestamente se pretendía, pero para ayudar a aliviar el aumento de migrantes que buscan cruzar la frontera.

Los críticos del uso del Título 42 en la frontera han señalado que niega a las personas su derecho bajo la ley estadounidense y los tratados internacionales para presentar solicitudes de asilo y obliga a los migrantes a regresar a condiciones peligrosas en el norte de México y en otros lugares.