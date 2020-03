USNS Comfort llega a NY para aliviar la carga de hospitales por crisis de COVID-19

Un buque hospital de las Fuerzas Navales de EEUU (US NAVY) llegará a la ciudad de Nueva York el lunes en busca de brindar alivio a la presión hospitalaria debido al oleaje de pacientes con coronavirus.

El USNS Comfort está listo para atracar alrededor de las 10 a.m. y estará listo para recibir pacientes dentro de 24 horas. Si bien el barco no podrá tratar a las personas con COVID-19, sus 1,000 camas y 12 salas de operaciones están listas para reforzar el sistema de atención médica. The Comfort, junto con USNS Mercy, que se envió a la costa oeste, podrá tratar a cualquier persona, desde casos menores hasta pacientes en estado crítico.

Además del espacio adicional, el barco cuenta con instalaciones de laboratorio y plantas productoras de oxígeno.

"Tengo muchas ganas de saludar a los hombres y mujeres, los profesionales médicos, los marineros, todos los que lo hacen posible", dijo el alcalde Bill de Blasio el domingo.

Se espera que celebre una conferencia de prensa allí cuando el barco llegue al muelle 90 en Manhattan. El Comfort había sido sometido a mantenimiento en Norfolk, que el Pentágono dijo inicialmente que tardaría semanas en completarse.

"Se suponía que la operación demoraría dos semanas. La gente de EDC, trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado que hicieron el trabajo en ocho días", dijo De Blasio.

Tanto De Blasio como el gobernador Andrew Cuomo han advertido que los hospitales de la ciudad pronto alcanzarán su capacidad y ya se han hecho esfuerzos para construir hospitales improvisados ​​en lugares como el Centro Jacob Javits y un hospital de campaña de emergencia en Central Park.

Esta no es la primera vez que el Comfort habrá estado en la ciudad de Nueva York. La última vez, se estacionó frente al West Side de Manhattan en septiembre de 2001. El buque hospital llegó al muelle 92 tres días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, ayudando a tratar a cientos de socorristas de la Zona Cero.

Desde entonces, ha apoyado campañas militares y misiones humanitarias, junto con ayuda en caso de terremotos y huracanes. Más recientemente, el Comfort se implementó en América Latina para ofrecer servicios a países que carecen de servicios de atención médica.