Golpiza sin piedad: un desconocido lo atacó y ahora teme salir de su casa

SAN FRANCISCO, California - Un hombre asegura que teme salir de su casa tras ser atacado brutalmente por un desconocido a principios de esta semana en San Francisco.

Danny Yu Chang, residente de Vallejo, fue golpeado en varias oportunidades el lunes alrededor de las 2:00 p.m., mientras caminaba por Market Street cerca de 2nd Street.

Jorge Devis-Milton, de 32 años,fue arrestado bajo sospecha de haber atacado a Chang. La policía dijo también el sospechoso de otro ataque no provocado que ocurrió el mismo día.

Chang, quien se desempeña como agente de venta de entradas de una compañía de viajes, estaba tomando su descanso para almorzar en ese momento.

"Entonces alguien me empujó, me atacó por la espalda, empezó a golpearme", dijo. Chang aseguró que el atacante no dijo nada y no le quitó nada.

Si bien las lesiones físicas de Chang tardarán algún tiempo en sanar, las lesiones emocionales, dijo, puede que nunca se curen.

"Emocionalmente, estoy traumatizado por lo que pasó", aseguró.

Chang dijo que decidió hablar públicamente porque quiere que la gente esté al tanto de los recientes ataques a miembros de la comunidad asiático-americana.

"Es real", dijo. "Si no hablas, ¿quién lo hará? Quiero que ellos también salgan y hablen si son atacados. No tengas miedo".

Ante el temor que siente, la víctima quiere mudarse del Área de la Bahía.