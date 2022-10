Biden pide paciencia a los electores asustados por la crisis económica y a un mes de las elecciones de medio término

WASHINGTON DC - Cuando se trata de tranquilizar a los estadounidenses sobre una economía que es un desafío en un año electoral para su partido, el presidente Joe Biden le dice al país que aguante.

Es un mensaje de paciencia, ya que los votantes se ven azotados por la inflación persistente, los temores de una recesión y la perspectiva de un aumento de los precios de la energía en las últimas semanas de la temporada de campaña, cuando determinarán el destino de los demócratas vulnerables y el control del Congreso.

La economía de más de $25 mil millones se está desviando en dos direcciones radicalmente diferentes.

El crecimiento ha caído durante dos trimestres consecutivos, elevando el espectro de la recesión. Pero la creación de puestos de trabajo ha continuado, incluidos 263,000 más en septiembre como señal de salud económica. No obstante, el último informe de empleo hizo que las acciones cayeran en picada el viernes debido a las renovadas preocupaciones de que la Reserva Federal tendrá que continuar aumentando agresivamente las tasas de interés para moderar el aumento de los precios al consumidor.

Biden argumentó que las cifras más recientes son sólidas y se han desacelerado en los últimos meses de una manera que apunta hacia una disminución de la inflación. Los principales países productores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, lo decepcionaron con su decisión de reducir la producción la semana pasada, pero el gobierno de EEUU pronostica que la producción interna debería aumentar en un promedio de aproximadamente 840,000 barriles por día el próximo año.

Hablando en una fábrica de trenes motrices de Volvo en Hagerstown, Maryland, Biden trató de demostrar una vez más que había muchos más trabajos en la fábrica en el horizonte.

“Este es el progreso que necesitamos ver”, dijo el presidente. “En el corto plazo, la transición a un crecimiento más estable que continúe brindando beneficios a los trabajadores y las familias mientras reduce la inflación. A largo plazo, la economía se construyó sobre una base más firme. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos construyendo una economía diferente a la anterior, una mejor, más fuerte”.

EN LA DIRECCIÓN EQUIVOCADA

Sin embargo, las encuestas muestran a Biden consistentemente con malas calificaciones por su manejo de la economía, y la gente en los Estados Unidos en general considera que el país va en la dirección equivocada.

Una encuesta de septiembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo el 38% de los encuestados aprueba el liderazgo económico de Biden. El 29% de los adultos estadounidenses dijo que la economía está en buena forma, mientras que el 71% dice que le está yendo mal. Eso fue mejor que en junio, cuando el 20% dijo que las condiciones eran buenas y el 79% dijo que eran malas.

Si bien Biden no está en la boleta electoral del 8 de noviembre, los candidatos demócratas enfrentan críticas implacables de los republicanos que quieren hacer de las elecciones un referéndum sobre el desempeño del presidente. Con los anuncios del Partido Republicano citando la inflación y los altos precios de la gasolina, existe una presión creciente para que la Casa Blanca aborde las preocupaciones del público sobre la economía antes del día de las elecciones.

Jason Furman, quien dirigió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama, dijo que las cifras de empleos fueron una victoria política para Biden, pero también una advertencia de las dificultades económicas que se avecinan a medida que la Fed enfrenta presiones para aumentar las tasas para abordar la inflación.

“El nivel de precios sigue siendo alto y es probable que la inflación general haya aumentado todos los meses desde julio hasta octubre debido a la dinámica de los precios de la gasolina”, dijo Furman. Acortar eso, dijo, “desafortunadamente llevará mucho tiempo, y potencialmente mucho dolor, para que tengan éxito”.

En ninguna parte el desafío de los mensajes de Biden es más pronunciado que en los precios de la gasolina.

Durante 99 días seguidos, la Casa Blanca destacó la caída de los precios después de su punto máximo en junio. Pero comenzaron a aumentar el mes pasado y se han disparado más desde que la OPEP y sus socios anunciaron severos recortes de producción el miércoles.

El promedio nacional de EEUU ahora es de $3.91 por galón, según AAA. Eso está por debajo del máximo de junio de $5.02, pero más alto que hace un mes ($ 3.74) y hace un año ($ 3.27).

A fines de marzo, Biden ordenó la liberación de 1 millón de barriles de petróleo por día durante seis meses de la reserva estratégica de EEUU para ayudar a bajar los precios. La Casa Blanca ahora dice que la administración está sopesando más publicaciones para compensar los recortes de la OPEP. También ha tratado de presionar a las compañías petroleras para que aumenten la producción y reduzcan sus márgenes de beneficio.

LA TASA DE DESEMPLEO SUBIRÍA UN PUNTO PORCENTUAL

Mientras tanto, la Fed espera que acercar la inflación a la meta del banco central de no más del 2% anual (fue un 8.3% más alta en septiembre que el año anterior) requerirá una contracción en el mercado laboral que podría poner al menos un millón gente sin trabajo.

Los funcionarios de la Fed indicaron el mes pasado que la tasa de desempleo subiría el próximo año al 4.4%, casi un punto porcentual completo, si la inflación cayera por debajo del 3%. La contratación de Biden que vitoreó el viernes pronto podría dar paso a pérdidas.

El recorte de producción de la OPEP podría significar que será aún más difícil reducir la inflación, ya que el gas más caro requerirá que la Fed tome medidas más drásticas para reducir los precios, lo que costará aún más puestos de trabajo.

El banco de inversión Goldman Sachs sugirió el jueves que los precios del petróleo alcanzarán los 110 dólares el barril a finales de este año, en comparación con su previsión anterior de 100 dólares el barril. Eso se traduciría en precios más altos en las gasolineras y ha dado a los republicanos más evidencia para decir que ha puesto en riesgo la economía.

“El presidente niega que Estados Unidos esté experimentando una peligrosa espiral de salarios y precios que provocará una alta inflación durante años, que estemos en una estanflación y que estemos en una dura recesión o al borde de ella, todo lo que él creado al estropear la recuperación”, dijo el representante de Texas Kevin Brady, el principal republicano en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de redacción de impuestos.