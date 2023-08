Aterrador: madre de Minnesota envió mensajes a sus amigos antes de su muerte

Meses antes de que Madeline Kingsbury fuera vista con vida por última vez, supuestamente envió a sus amigos mensajes de texto que detallaban un comentario aterrador que hizo su exnovio, quien ahora es sospechoso de su asesinato, según las órdenes de arresto recientemente reveladas en su caso de asesinato.

Días antes de su desaparición, también visitó a un amigo en el hospital y le dio un mensaje revelador, según los informes, revelaron las órdenes de arresto.

Las órdenes de arresto, reportadas por la estación afiliada de NBC KARE 11, ofrecen una primera mirada dentro de la investigación que dejó perplejos a muchos durante semanas mientras la muerte de Kingsbury ocupaba los titulares nacionales.

Kingsbury, una madre de dos hijos de 26 años, desapareció en marzo antes de que se descubriera su cuerpo 69 días después. Su exnovio, Adam Fravel, de 29 años, ahora enfrenta cargos por su asesinato.

"TERMINARÍA COMO GABY PETITO"

Según KARE 11, las órdenes de arresto reveladas recientemente mostraron que Kingsbury envió un mensaje de texto a algunos amigos en diciembre diciendo que Fravel le dijo que "terminaría como Gabby Petito" si no aprendía a "importarla".

Petito, una aspirante a influencer de las redes sociales, desapareció en un viaje a través del país con su prometido Brian Laundrie en el verano de 2021. La búsqueda dominó los titulares durante semanas antes de que se encontrara el cuerpo de Petito el 19 de septiembre de 2021 en Wyoming. Más tarde, la causa de su muerte se consideró un homicidio, ya que murió por "estrangulamiento manual", dijo un forense.

Según el informe, cuando se le preguntó a la policía sobre los mensajes de texto, Fravel le dijo a la policía que estaba enamorado del caso de Petito, pero agregó que su comentario pretendía ser una broma.

Solo 30 días antes de la desaparición de Kingsbury, también visitó a una amiga que estaba hospitalizada en la Clínica Mayo, donde trabajaba Kingsbury. Mientras estaba allí, según los informes, las órdenes mostraron que Kingsbury le dijo a su amiga que "todo está mal con Adam en la casa" y que él la había estado "golpeando muchísimo durante años". Luego le hizo una advertencia.

“Si algo me pasa, que sepas que Adam lo hizo. Nunca dejaría a mis hijos", le dijo a la amiga, según las órdenes de arresto.

KARE 11 informa que los comentarios y los mensajes de texto eran solo una parte de la evidencia reportada en las órdenes de detención sin sellar, que también incluían afirmaciones de que Fravel había borrado el rastreo de ubicación de su teléfono y había quitado las cámaras de vigilancia un día antes de que se viera a Kingsbury por última vez.

En cuanto a un motivo potencial, KARE 11 señala que la policía cuestionó la dependencia financiera de Fravel en Kingsbury, quien posiblemente estaba saliendo con otro hombre, pero agregó que la pareja también estaba en terapia de pareja.

“Me comprometí con la terapia y hacer que funcione, así que estoy haciendo lo mejor que puedo”, le escribió Kingsbury a su madre nueve días antes de que desapareciera.

Kingsbury, una investigadora clínica de 26 años de Mayo Clinic, había estado desaparecida desde que dejó a sus hijos en la guardería la mañana del 31 de marzo en Winona, lo que provocó semanas de búsquedas masivas, una investigación generalizada y titulares en todo el país.

La policía había dicho durante mucho tiempo que no podía nombrar a una persona de interés o un sospechoso en el caso, pero dijo que no se creía que fuera una amenaza para el público. Las autoridades dijeron repetidamente que se creía que la desaparición de Kingsbury era "involuntaria" y "sospechosa".

Los restos de Kingsbury se ubicaron 69 días después de su desaparición en la autopista 43 en el norte de Mabel, Minnesota, ubicada a unas 46 millas al sur de Winona, luego de que la policía dijo que "evidencia digital recopilada por investigadores" condujo a los agentes del condado de Fillmore al área.

La policía no pudo revelar muchos detalles sobre el trágico descubrimiento y se negó a decir si el cuerpo de Kingsbury había sido movido, cuántas personas se creía que estaban involucradas y la condición en que se encontraban los restos.

Sin embargo, destacaron que su cuerpo fue encontrado en la vía pública, escondido y escondido. La familia Fravel tiene una propiedad ubicada "a varios minutos" de donde se encontró el cuerpo, dijo la policía.

Posteriormente, Fravel fue acusado de asesinato intencional en segundo grado y asesinato no intencional en segundo grado, dijeron los fiscales.

"Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué mi oficina no acusó al Sr. Fravel de asesinato en primer grado en este momento", dijo la fiscal del condado de Winona, Karin Sonneman, en el momento de su arresto. "Permítame explicarle la ley en Minnesota. Para acusar de asesinato en primer grado, un fiscal debe presentar el caso ante un gran jurado y un gran jurado decide si existe una causa probable para respaldar una acusación por asesinato en primer grado. Debido a que esto el caso sigue siendo una investigación activa y en curso, es posible que busquemos cargos adicionales en el futuro".

Señaló que sus cargos están "basados en la evidencia que sentimos que podíamos probar con cierta certeza desde nuestra perspectiva".

"Ella tenía un futuro brillante y el Sr. Fravel se lo quitó", dijo Sonoman. "Al acusarlo hoy de su asesinato, tenemos la intención de hacerlo responsable con todo el peso de la ley".

Un abogado que representa a Fravel no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Antes de ser acusado de su asesinato, Fravel había emitido un comunicado en el que decía que "no tenía nada que ver con la desaparición de Maddi".

"En el transcurso de los últimos 12 días, mi familia y yo hemos sido objeto de una gran cantidad de acusaciones sobre la desaparición de la madre de mis hijos, Maddi Kingsbury", decía el comunicado, según la estación afiliada de NBC KARE 11. "Durante "Estos últimos 12 días, he cooperado con las fuerzas del orden público en todo momento, incluso me senté para varias entrevistas con las fuerzas del orden público del condado de Winona. No tuve nada que ver con la desaparición de Maddi. Quiero que la madre de mi hijo de 5 años y 2 años de edad para ser encontrado y llevado a casa sano y salvo. Quiero eso más que nada. La policía me advirtió el 2 de abril que no me recomendarían que asistiera a las conferencias de prensa o que ayudara en las búsquedas debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, mi falta de asistencia y silencio ha sido inferido por muchos como una señal de apatía, o algo peor. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Quiero a Maddi en casa y que ella pueda estar con nuestros dos hijos. Dios los bendiga. la familia Kingsbury y por favor tráiganla a casa sana y salva".