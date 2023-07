“Es un monstruo”: acusan a pediatra de manosear a dos pacientes

Dos adolescentes acusaron a un pediatra de Virginia de manosearlas y la madre de una de las menores dijo que se presentó en su casa sin invitación.

El doctor Martin Forman ha estado practicando durante décadas, más recientemente en Reston Pediatrics, según los registros públicos.

Una madre del condado Loudoun dijo que el médico se comportó de manera inapropiada cuando llevó a su hija de 14 años a Reston Pediatrics por un dolor de cabeza.

"Él seguía tocando su rodilla y miraba directamente sus pechos", dijo la madre, que pidió para permanecer en el anonimato.

La mujer dijo que Forman felicitó los abdominales de su hija y le sugirió que fuera a ver una obra de teatro que involucraba pedofilia.

"Cuando él mencionó la pedofilia, ella se puso roja, mi hijo se puso rojo, yo me puse roja y ella comenzó a llorar porque estaba molesta", dijo la madre.

VISITA INESPERADA

La familia decidió no volver a ver a Forman, pero a la mañana siguiente alguien llamó a la puerta principal. "De repente, escuché la voz de un hombre y supe de inmediato que era el Dr. Forman", dijo la madre.

"Él dice: 'Bueno, necesito ver a mi paciente'," dijo.

Ella dijo que Forman golpeó al perro de la familia, manoseó a su hija, le pidió su número y la invitó a irse a casa con él.

"Estoy buscando cuchillos en la cocina, pensando: ¿salgo por la puerta trasera para ir a buscar ayuda?'," dijo la madre.

Conoce cómo pedir ayuda si sufres este tipo de agresiones.

"No me sentía segura para mi vida o la vida de mi familia," informó.

Finalmente el médico recibió una llamada telefónica y se fue, dijo.

Los registros médicos de su hija muestran una nota de Forman, que dice: "Hice una visita a domicilio esta mañana".

La familia lo denunció a la Oficina del Sheriff del Condado Loudoun, pero un portavoz dijo que no había "pruebas suficientes para presentar cargos criminales".

"Es un monstruo," dijo la madre. "Quería hacer todo lo posible para asegurarme de que no pudiera hacerle esto a nadie más".

INTENTOS PARA REPORTAR Y DEMANDA

La familia dijo que también intentaron reportar a Forman a la Junta de Medicina de Virginia, pero les dijeron que no enfrentaría ninguna disciplina.

La familia dijo que luego recibieron una carta del abogado de Reston Pediatrics, diciendo que Forman no había hecho nada malo y que la familia ya no era bienvenida en Reston Pediatrics debido a su falta de confianza en la práctica.

La familia presentó una demanda civil contra Forman. Durante el juicio, el pediatra negó cualquier mala conducta, argumentando que actuó con consentimiento y estaba dentro del estándar de atención al paciente. Pero un jurado dictaminó que era responsable de la agresión, ordenándole a él y al centro médico pagar más de $1 millón en daños.

Hasta hace unos meses, parecía que a Forman todavía se le permitía practicar medicina, según una segunda demanda que ahora enfrenta. En febrero, una segunda adolescente lo acusó de manosearla mientras estaba sola con él en la sala de examen, reportó por primera vez el Loudoun Times.

"Escuchar que esto todavía está sucediendo ahora, es impactante para mí en muchos niveles diferentes," dijo el abogado Jim Magner, quien representa a ambas familias.

El abogado no dijo si Forman todavía trabaja en el centro médico, pero su biografía ya no está disponible en su sitio web. La biografía de Forman decía que era presidente del comité de ética del Hospital Reston, pero un portavoz del hospital dijo que no ha ocupado una posición de liderazgo allí en muchos años.

Su biografía también decía que es instructor en la Universidad de Virginia, pero la universidad dijo que no tiene registro de eso.