Por qué el abogado de Trump se sostenía la cabeza al beber agua en el Senado

WASHINGTON - Es posible que hayas visto al abogado defensor de Trump, David Schoen, sosteniéndose repetidamente la parte superior de la cabeza mientras tomaba sorbos de agua durante sus argumentos de este martes en el inicio del juicio político al expresidente Trump en el Senado.

Schoen, quien había solicitado que el juicio no se llevara a cabo el sábado para poder observar ese día (una solicitud que luego retiró), dijo que normalmente usa una kipá (que se pone tradicionalmente al comer, rezar o estudiar el texto judío), pero “ Simplemente no estaba seguro de si era apropiado ".

Como no estaba usando su kipá, usó su mano para cubrirse la cabeza mientras tomaba sorbos.

Siempre que los judíos observantes beben o comen, normalmente recitan una bendición que incluye el nombre de Dios antes y después de hacerlo. La ley judía, conocida como halacha, estipula que para decir el nombre de Dios, debes tener la cabeza cubierta. Basado en este hecho, es probable que Schoen se cubriera la cabeza con la mano mientras recitaba una bendición antes de beber de su botella de agua, según reportó The Jerusalem Post.

“Siempre lo uso, pero no quería, a veces, no sé. No quiero ofender a nadie, ciertamente, pero no lo sé ", dijo Schoen a los periodistas al salir del edificio por el día.

Según la oficina del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), no hay ninguna regla que prohíba el uso de kipá en el piso del Senado.

"No sé si ofendería a nadie. Es algo incómodo que la gente lo mire", dijo Schoen, "han sido muy amables con todo este asunto de la observancia del sábado".

En un proceso inédito, el Senado dio inicio al juicio contra el expresidente por la violenta toma del Capitolio en enero.

UN POCO MÁS SOBRE BRUCE L. CASTOR Y DAVID SCHOEN, LOS ABOGADOS DE TRUMP

La "Oficina del Presidente 45", creada después de que Trump dejara el poder el pasado 20 de enero, anunció que los abogados David Schoen y Bruce L. Castor representarán al exgobernante.

Castor fue fiscal de distrito del condado de Montgomery, en Pensilvania, donde además fue elegido comisionado en dos ocasiones. Posteriormente, fue fiscal y fiscal interino de ese estado.

La cadena CNN detalló que, como fiscal del distrito, Castor se negó a procesar en 2005 al cómico Bill Cosby, después de que la mujer que lo llevó a los tribunales, la canadiense Andrea Constand, denunciara que la había tocado de manera inapropiada. El entonces fiscal alegó "pruebas insuficientes creíbles y admisibles".

El segundo juicio político de Donald Trump está programado para comenzar esta semana y será muy diferente al primero.

Sin embargo, en 2018, Cosby fue juzgado y condenado por drogar y agredir sexualmente a Constand en su casa en 2004. En una audiencia previa al juicio, Castor indicó que había comprometido al estado a no procesar al actor. La afectada lo demandó en 2015.

Schoen, por su parte, se dedica a litigar "casos complejos civiles y penales ante tribunales de primera instancia y de apelación", dice su página web.

Como parte de su experiencia, menciona que "ha litigado una tremenda variedad de casos penales", entre ellos de chantaje, crimen organizado e infracciones de copyright, y subraya su "fuerte enfoque" en la defensa de casos financieros.

Este letrado, que formó parte del equipo de abogados de Roger Stone, amigo y exasesor de Trump al que el expresidente le conmutó la pena antes de abandonar el poder, se reunió en prisión con el magnate acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein días antes de su muerte, en agosto de 2019, que ha sido catalogada como un suicidio por las autoridades.