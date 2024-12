Verificación de hechos de la entrevista de Trump con “Meet the Press”

La amplia entrevista que el presidente electo Donald Trump concedió a la moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker, que se emitió el domingo, abordó prácticamente todas las políticas importantes que ha propuesto para su segundo mandato, incluida la imposición de nuevos aranceles, la lucha contra la inflación y las deportaciones masivas.

Esta fue la primera entrevista de Trump en una cadena de televisión desde que derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024, y dio a la gente la idea más clara hasta ahora de cómo planea gobernar una vez que asuma el cargo.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Pero, como lo hizo durante su primer mandato y en la campaña electoral, Trump a veces se equivocó con los hechos, haciendo afirmaciones falsas, engañosas o exageradas. A continuación, se presentan algunos de los casos más significativos.

Crimen, seguridad fronteriza y separación familiar

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Trump dijo que el crimen está aumentando drásticamente en Estados Unidos y culpó a los inmigrantes.

“Miren, nuestro país es un desastre”, dijo. “Tenemos la tasa de criminalidad más alta”. Más tarde dijo que “gran parte de eso es crimen de inmigrantes”.

No hay evidencia de una ola de delincuencia impulsada por inmigrantes en Estados Unidos, y el crimen en general ha disminuido, según los datos más recientes disponibles.

Los delitos violentos disminuyeron aproximadamente un 3% entre 2022 y 2023, y los delitos contra la propiedad tuvieron una caída similar del 2.4%, informó el FBI en septiembre. Los delitos más graves, asesinato y homicidio no negligente, cayeron aproximadamente un 11.6%, lo que marca la mayor disminución en un solo año en dos décadas.

En relación con los inmigrantes que llegan al país, Trump también afirmó que hubo “13,099 asesinos liberados en nuestro país en los últimos tres años”.

Trump está tergiversando los datos, como señaló Welker durante la entrevista. Si bien hay más de 13,000 extranjeros condenados por homicidio en EEUU o en el extranjero que no están en centros de detención de inmigrantes, ingresaron al país en las últimas cuatro décadas o más, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Los individuos están incluidos en el expediente de “no detenidos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que significa que la agencia está al tanto de los inmigrantes y hay casos de inmigración pendientes sobre ellos. Pero no están en centros de detención porque no tienen prioridad para la detención, están cumpliendo condena tras las rejas por sus delitos o porque el ICE no puede encontrarlos.

Trump también repitió su afirmación falsa de que las pandillas se han apoderado de un edificio de apartamentos en Aurora, Colorado.

“Probablemente estamos enfrentando a la peor pandilla con la MS-13, y las pandillas venezolanas son las peores del mundo. Son gente cruel y violenta”, dijo Trump. “Y ya han visto lo que han hecho en Colorado y otros lugares. Están tomando el control, literalmente están tomando el control de complejos de apartamentos y lo hacen con impunidad. No les importa”.

Welker señaló durante la entrevista que los funcionarios de la policía local han refutado esa afirmación.

Cuando se le preguntó sobre su controvertida política de separar a las familias que cruzaron la frontera ilegalmente, Trump sugirió que la administración del presidente Barack Obama había hecho lo mismo.

“También sucedió con Obama”, dijo Trump. “También saben que construyó las cárceles para los niños”.

Obama no tenía una política de separación familiar, como señaló Welker durante la entrevista y como verificó NBC News en 2018. Los centros de detención que Estados Unidos construyó durante su gobierno, que luego fueron utilizados por Trump durante su política de separación familiar de “tolerancia cero”, se debieron a un aumento masivo de menores no acompañados que cruzaron la frontera sin sus padres durante su gobierno.

Trump también afirmó que los cruces de migrantes en la frontera sur prácticamente habían cesado después de que amenazó a los presidentes de Canadá y México con nuevos aranceles en una llamada posterior a las elecciones.

“En los 10 minutos posteriores a esa llamada telefónica, notamos que la gente que cruzaba la frontera, la frontera sur que tiene que ver con México, era un goteo. Solo un goteo”, dijo Trump. “De hecho, llamé a la frontera. Verá, a diferencia de mi oponente, llamo mucho a la frontera. Y dije: ‘¿Cómo se ve la frontera hoy?’ Dijeron: ‘No hay nadie aquí’. No lo podían creer. Los militares detuvieron a estos grandes grupos de personas. Ya sabes, las llamamos caravanas, pero tenían caravanas de personas y, en gran medida, las detuvieron”.

Trump exagera aquí. Los cruces fronterizos del sur han sido bajos desde el verano, cuando el presidente Joe Biden limitó el asilo para las personas que cruzaron la frontera sin autorización. No hay ninguna evidencia de que las condiciones fronterizas hayan cambiado drásticamente en las últimas dos semanas, ya que no se han publicado nuevos datos desde que Trump hizo su amenaza arancelaria.

Más de 46,000 personas cruzaron en noviembre, informó The Associated Press, citando a un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esa cifra es un nuevo mínimo para el gobierno de Biden y refleja una tendencia de meses de bajos cruces en el sur.

Las autoridades mexicanas también disuelven rutinariamente las caravanas (grandes grupos de migrantes que caminan hacia el norte) y muy pocos llegan a la frontera de Estados Unidos.

Trump también prometió poner fin a la garantía de ciudadanía de la 14ª Enmienda para los niños nacidos en Estados Unidos.

“Vamos a poner fin a eso, porque es ridículo”, dijo Trump. “Somos el único país que lo tiene, ¿sabes?”

Eso es falso: más de 30 países reconocen la ciudadanía por nacimiento.

El motín del 6 de enero

Trump repitió afirmaciones falsas y engañosas sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

“Vi a gente que ni siquiera entró al edificio y fue condenada. Y la policía les decía: ‘Pasen, pasen’. Quiero decir, ya sabes, la policía les decía: ‘Pasen, pasen todos’.

“Había gente, ya sabes, tienes muchas cámaras. No quieren publicar las cintas. No quieren publicar la cinta”, dijo Trump.

No hay evidencia de que ningún agente de policía haya animado a los manifestantes a entrar en el Capitolio. Y el año pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prometió poner a disposición del público más de 40,000 horas de imágenes de seguridad.

Es cierto que algunos manifestantes del 6 de enero que no entraron en el Capitolio fueron condenados. Eso fue por delitos graves, incluido el asalto a un agente de policía.

Trump también afirmó que el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero “borró y destruyó todo un año y medio de testimonios”.

“Así que el comité de no selección pasó un año y medio de testimonios”, dijo Trump. “Eliminaron y destruyeron todas las pruebas que encontraron”.

En la entrevista, Welker señaló que los demócratas niegan esto.

El representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, que presidió el comité, dijo en una carta de 2023 al representante Barry Loudermilk, republicano por Georgia, quien fue el primero en hacer esta afirmación, que se envió información privada y sensible a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para su revisión a fin de garantizar que cierta información no se divulgara de manera indebida.

Según Thompson, esas agencias y otro comité de la Cámara de Representantes siguen teniendo acceso a los archivos y la información que los republicanos han argumentado que se eliminó, ya que el comité de la Cámara de Representantes no los archivó a la espera de la revisión de la Casa Blanca y el DHS.

“¿Sabes por qué?”, continuó Trump. “Porque Nancy Pelosi era culpable. Nancy Pelosi rechazó 10,000 tropas. No habría habido un J6 porque otras personas eran culpables.

El comité del 6 de enero no encontró evidencia que sustente la afirmación de que había ofrecido tropas a Pelosi, quien era presidenta de la Cámara en ese momento. El comité encontró que Trump había discutido el uso de 10,000 miembros de la Guardia Nacional para proteger a sus partidarios.

Y Pelosi no tenía la autoridad para dirigir sus movimientos. Después de que comenzaron los disturbios, Pelosi y el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, solicitaron asistencia militar.

Aranceles, empleos e inflación

Trump malinterpretó las posibles realidades económicas de los aranceles, los impuestos que se cobran a los importadores sobre los bienes que ingresan a EEUU desde el extranjero. Son una parte central de su política económica.

Según la mayoría de los economistas, las corporaciones suelen trasladar estos impuestos a las importaciones a los consumidores, dejando que los estadounidenses paguen la cuenta si quieren comprar bienes extranjeros. Trump promulgó casi 80,000 millones de dólares en nuevos aranceles durante su primer mandato.

"No creo" que los aranceles los paguen los consumidores, le dijo a Welker cuando se le presionó sobre ese hecho. También argumentó que "no les cuestan nada a los estadounidenses".

Pero los consumidores estadounidenses pagaron cientos de dólares cada año en costos más altos como resultado de los aranceles que Trump promulgó en su primera administración, según un análisis del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Trump continuó afirmando que su arancel a las lavadoras provenientes de China y Corea del Sur, que comenzó en el 20% y aumentó al 50%, ayudó a las empresas que las fabricaban, incluida Whirlpool, que tiene una planta importante en Ohio.

“Salvamos miles de empleos, decenas de miles de empleos. Todos ellos estaban cerrando porque estaban vendiendo lavadoras de bajo precio”, dijo Trump sobre las importaciones de lavadoras de Asia. “Cuando impuse los aranceles, se convirtieron en negocios exitosos”.

Es cierto que los aranceles de Trump a las lavadoras generaron un impulso de empleo en EEUU. pero no en la medida que él afirmaba. Y omitió parte del contexto sobre los costos asociados con los aranceles.

La Comisión de Comercio Internacional, una agencia del gobierno federal, dijo en un informe de 2020 que los aranceles de Trump habían contribuido a la creación de 1,800 nuevos empleos en la industria de las lavadoras, incluidos 200 en Whirlpool. El resto de los empleos provinieron de productores extranjeros que abrieron plantas en Estados Unidos.

Sin embargo, cada nuevo empleo le costó a los consumidores 815,000 dólares, según la ITC, porque las lavadoras empezaron a costar más a medida que los fabricantes estadounidenses subían sus precios para igualar los de sus competidores extranjeros. (Whirlpool cuestionó la cifra, que fue calculada por economistas de la Reserva Federal y la Universidad de Chicago, argumentando que era menos de 22,000 dólares por puesto de trabajo).

Trump también dijo que cuando Biden asumió el cargo, “no tuvieron inflación durante un año y medio”. Agregó: “Luego crearon inflación con la energía y con un gasto excesivo”.

La inflación, medida por el costo de los bienes y servicios, comenzó a subir en el verano de 2020, cuando Trump estaba en el cargo, antes de aumentar bruscamente después de que dejó el cargo, según el Índice de Precios al Consumidor. Alcanzó su punto máximo 18 meses después, en junio de 2022.

El gasto de ayuda por el covid, que comenzó con Trump pero se aceleró con Biden, jugó un papel en el impulso de la inflación, pero los economistas creen que los problemas de la cadena de suministro durante la pandemia, los costos de producción y la demanda cambiante también son culpables.

Vacunas

Trump ha elegido a Robert F. Kennedy Jr., un destacado activista antivacunas, como su secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En la entrevista, Trump dijo que estaría abierto a eliminar las vacunas infantiles "si son peligrosas para los niños".

"Cuando miras lo que está sucediendo con las enfermedades en nuestro país, algo está mal", dijo Trump. "Si miras el autismo, retrocedes 25 años, el autismo era casi inexistente. En 2000, 1 de cada 150 niños había sido diagnosticado con autismo antes de los 8 años, en comparación con 1 de cada 36 en la actualidad. Pero como señaló Welker en la entrevista, los investigadores dicen que esto se debe en gran parte a un aumento de las pruebas de detección y una mayor concienciación sobre este trastorno complejo. Los científicos también han vinculado factores genéticos al autismo.

Trump dijo que no estaba seguro de que las vacunas estuvieran provocando tasas más altas de autismo, pero que estaba abierto a que se hicieran más investigaciones.

“Oye, mira, no estoy en contra de las vacunas. La vacuna contra la polio es lo mejor… Pero cuando se habla del autismo, porque se mencionó, y se observa la cantidad que tenemos hoy en comparación con hace 20 o 25 años, da bastante miedo”, dijo Trump.

No hay evidencia de un vínculo entre las vacunas y el autismo, ya que cientos de estudios han demostrado que las vacunas infantiles son seguras.

Las elecciones de 2024

En cuanto a su victoria del mes pasado sobre Harris, Trump hizo afirmaciones exageradas sobre su éxito con los votantes jóvenes en respuesta a una pregunta sobre TikTok.

“Gané entre los jóvenes por un 30%. Todos los republicanos pierden entre los jóvenes. No sé por qué. Tal vez esté cambiando. Y la última vez, perdimos un 30% entre los jóvenes. Esta vez, subimos un 35% entre los jóvenes”, dijo Trump durante la entrevista.

Trump obtuvo una mayor proporción de votantes menores de 30 años que cualquier otro candidato presidencial republicano desde 2008, según la encuesta de salida de NBC News, pero no ganó. Entre los votantes de entre 18 y 29 años, Harris ganó con el 54% frente al 43% de Trump, según la encuesta de salida.