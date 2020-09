Trump critica a Biden por usar mascarilla todo el tiempo

CLEVELAND, Ohio - El presidente Donald Trump criticó este martes a su rival demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla para protegerse de la COVID-19 todo el tiempo, durante el primer debate electoral que tiene lugar en Cleveland (Ohio).

"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver", aseguró Trump.

Biden, por su parte, defendió que las mascarillas "hacen una gran diferencia".

"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto", sostuvo el exvicepresidente.

Dirigiéndose entonces a los espectadores, después de que Trump prometiera una vacuna contra el coronavirus en "semanas", Biden dijo: "¿Creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la COVID-19?".

Además, Biden aseguró que la gente morirá si Trump "no actúa de forma inteligente".

Expertos analizan las exactitudes y lo que no es cierto, sobre lo que debatieron los candidatos a la presidencia.

"Nunca uses la palabra 'inteligente' conmigo. Nunca uses esa palabra. Porque, ¿sabes qué? No hay nada inteligente en ti, Joe. En cuarenta y siete años (en cargos públicos) no has hecho nada", le respondió Trump, al acusar a su rival de graduarse con la nota "más baja o casi más baja de su clase".

La pandemia, la gestión por parte de la Administración de Trump y la crisis económica derivada han sido algunos de los principales focos de la campaña de Biden, mientras que el presidente ha tratado de desviar el debate hacia otros temas.

Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia con más de 7,188,000 casos confirmados y 205,966 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.