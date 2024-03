Qué es el Supermartes y por qué es tan importante

CALIFORNIA - Se acerca el día más importante de la campaña de las primarias presidenciales de este año, ya que 16 estados votan en contiendas conocidas como el Supermartes.

Las elecciones son un momento crucial para el presidente Joe Biden y Donald Trump, quienes son los favoritos de forma abrumadora para las nominaciones presidenciales demócrata y republicana, respectivamente. Al ser el día con la mayor cantidad de delegados en juego, las sólidas actuaciones de Biden y Trump los acercarían mucho más a convertirse en el candidato de su partido.

Las contiendas se llevarán a cabo desde Alaska y California hasta Virginia y Vermont. Y aunque la mayor parte de la atención estará puesta en la contienda presidencial, hay otras elecciones importantes el martes.

Estas son algunas cosas que debes tener en cuenta este día.

DONALD TRUMP VS NIKKI HALEY

Hasta ahora, las primarias presidenciales republicanas han sido un poco aburridas

El expresidente ha dominado las contiendas y su último gran rival en la carrera, su exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, está luchando por mantenerse al día. Perdió las primarias del 27 de febrero en Michigan por más de 40 puntos porcentuales. Incluso perdió su estado natal de Carolina del Sur, donde fue elegida dos veces gobernadora, por más de 20 puntos porcentuales.

A medida que la contienda gira hacia el Supermartes, el vasto mapa parece hecho a medida para que Trump obtenga una ventaja insuperable sobre Haley. Su equipo ha estado aumentando la presión sobre Haley para que abandone, y otra gran victoria podría ser un punto importante a su favor.

Haley ha depositado una cantidad considerable de dinero de campaña y dice que quiere permanecer en la carrera hasta la Convención Nacional Republicana en julio, en caso de que los delegados tengan dudas sobre nominar formalmente a Trump en medio de sus problemas legales. Pero ha visto cómo parte de su apoyo financiero flaqueaba recientemente: la organización Americans For Prosperity, respaldada por los hermanos Koch, anunció que dejaría de gastar en su nombre después de Carolina del Sur.

Es posible que no pueda permitirse otra derrota arrolladora.

EL VOTO UNIVERSITARIO

En medio de las victorias dominantes de Trump en esta temporada de primarias ha habido una notable señal de advertencia para noviembre: ha tenido un mal desempeño entre los votantes de las primarias con educación universitaria.

En las primarias de New Hampshire y Carolina del Sur, APVoteCast descubrió que los graduados universitarios eligieron a Haley en lugar de Trump. Aproximadamente dos tercios de los votantes en ambos estados que fueron a la escuela de posgrado después de la universidad votaron por el ex gobernador de Carolina del Sur.

En Carolina del Sur, Trump ganó los suburbios, pero no en la misma magnitud que su dominio en pueblos pequeños y áreas rurales, esencialmente dividiendo el voto con Haley.

Una de las preguntas más importantes el martes es si Trump puede comenzar a reparar esa ruptura. La debilidad con los graduados universitarios y en los suburbios donde se agrupan es lo que condenó a Trump en su derrota de 2020 ante Biden.

JOE BIDEN

A pesar de lo somnolientas que han sido las primarias presidenciales republicanas, las demócratas han sido aún más tranquilas. Biden tiene muchos problemas políticos que lo arrastran hacia abajo en las encuestas de opinión pública, pero no, hasta ahora, en los colegios electorales primarios.

El único obstáculo se produjo en Michigan, donde un intento organizado de votar "sin compromiso" en las primarias para protestar por el apoyo de Biden a Israel durante la guerra en Gaza obtuvo el 13% de los votos, una proporción ligeramente superior a la que obtuvo esa opción en las últimas primarias bajo un presidente demócrata.

El único esfuerzo organizado similar contra Biden en el calendario del Supermartes es uno organizado en el último minuto por un puñado de grupos izquierdistas en Colorado el jueves para votar "no comprometido" como en Michigan. Unas 700,000 personas ya habían votado en las primarias del estado.

Los otros obstáculos son los dos improbables oponentes del presidente en las primarias que aún no han logrado un solo dígito bajo contra él, el representante federal Dean Phillips de Minnesota y la autora de autoayuda Marianne Williamson, quien revivió su campaña después de recibir un sorpresivo 3% de los votos en las primarias de Michigan.

¿QUÉ SUCEDE EN LA CONTIENDA POR EL SENADO DE CALIFORNIA?

Hay mucho más que las primarias presidenciales en la boleta electoral del martes. Una de las contiendas más importantes son las primarias de California para el escaño en el Senado de Estados Unidos que quedó vacante por la muerte de la senadora demócrata Dianne Feinstein.

La ocupante temporal del escaño, Laphonza Butler, no se postula para un mandato completo. En lugar de que los ganadores de las primarias del partido se enfrenten en noviembre, California lanza a todos los candidatos a una sola primaria y hace que los dos más votados lleguen a las elecciones generales.

Los demócratas tienen aseguradas las contiendas estatales en el estado abrumadoramente azul, y durante meses se especuló que dos prominentes miembros de la Cámara de Representantes de ese partido, los representantes Katie Porter y Adam Schiff, lucharían hasta el día de las elecciones. Pero eso ha cambiado desde que el ex jugador de los Dodgers, Steve Garvey, se lanzó al ring.

Garvey, de 75 años, es republicano y novato en política. Schiff ha estado transmitiendo anuncios que lo critican —o, más exactamente, lo promueven— como el más probable que lleve a cabo los deseos de Trump. La idea es unir a los conservadores del estado superados en número detrás de Garvey, por lo que él y Schiff terminan entre los dos primeros, negándole a Porter un lugar en noviembre. Schiff sería entonces el gran favorito para el escaño.

La configuración actual de las primarias fue aprobada por los votantes en 2010, en parte para evitar que los partidarios se involucraran en travesuras en las primarias. Entre otras cosas, las primarias del Senado serán una prueba de si, al final, los políticos motivados pueden jugar con cualquier sistema.

¿HACIA DÓNDE VA LA JUSTICIA PENAL?

Los votantes de San Francisco y Los Ángeles se enfrentarán una vez más a cuestiones de justicia penal y orden público.

En el condado de Los Ángeles, el fiscal de distrito George Gascón se enfrenta a 11 rivales en unas primarias en medio de críticas a su enfoque progresista, que incluye no solicitar una fianza en efectivo por delitos menores y delitos graves no violentos y no enjuiciar a menores como adultos. Sus opositores lo han culpado por un aumento en los delitos contra la propiedad en algunas partes del condado, incluida una descarada ola de robos en tiendas de lujo.

Gascón ha resistido críticas antes, incluidos dos intentos fallidos de destitución, uno de los cuales fue en sus primeros 100 días de asumir el cargo. Las primarias determinarán a quién se enfrentará en noviembre y si hay señales de que los votantes liberales de Los Ángeles están cambiando de opinión.

En San Francisco, la alcaldesa London Breed está impulsando una medida electoral para ampliar los poderes de la policía para usar tácticas como drones y cámaras de vigilancia, y otra que realiza pruebas de drogas a adultos solteros que reciben asistencia social. Las dos iniciativas se producen en un momento en que la ciudad se ha visto asolada por la falta de vivienda y el consumo de drogas, y Breed se enfrenta a un electorado malhumorado en su propia reelección en noviembre.

OTRA PRUEBA DEL PARTIDO REPUBLICANO EN TEXAS

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sobrevivió el año pasado a un juicio político liderado por su propio partido. Ahora quiere vengarse, y Trump lo está ayudando. Las primarias serán una prueba de cómo los votantes republicanos están dispuestos a regular a sus propios líderes.

El juicio político se derivó de los problemas legales de Paxton. Se enfrenta a un juicio en abril por cargos de fraude de seguridad y a una investigación federal adicional por corrupción por las acusaciones de que utilizó su cargo para favorecer a un donante de campaña que fue la base de los cargos de juicio político.

Paxton apunta a más de 30 legisladores estatales republicanos en las primarias, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Dale Phelan. Paxton también está tratando de destituir a tres jueces republicanos de la corte de apelaciones conservadora del estado que votaron a favor de limitar los poderes del fiscal general.

Paxton ha sido un firme partidario de Trump, incluidos los intentos del expresidente de anular su propia derrota electoral de 2020, y Trump está ayudando a Paxton en su campaña primaria. La purga de Texas será una prueba de lo que los votantes republicanos valoran más en sus funcionarios electos.

¿PUEDEN LOS CANDIDATOS DE CAROLINA DEL NORTE UNIR A LOS PARTIDOS?

La mayor parte del país eligió a sus gobernadores en las elecciones de 2022, pero Carolina del Norte se está preparando para una intensa carrera este otoño. Los principales candidatos de los principales partidos para el escaño que dejará vacante el gobernador demócrata Roy Cooper, con un mandato limitado, tendrán que demostrar su capacidad para unir a sus partidos en las primarias.

El fiscal general Josh Stein cuenta con el respaldo de Cooper. El principal competidor de Stein es un ex juez asociado de la Corte Suprema del estado, Mike Morgan, que es negro. Observen si Stein es capaz de retener a una parte significativa de los votantes negros de las primarias, lo cual es esencial para cualquier demócrata que quiera ser competitivo en noviembre.

El favorito republicano es el vicegobernador Mark Robinson, quien es negro, ha sido una figura divisiva para algunos por criticar abiertamente la enseñanza de temas LGBTQ+ durante la educación sexual y por comentarios en una iglesia de que los cristianos están "llamados a ser dirigidos por hombres". Sus oponentes, el tesorero estatal Dale Folwell y el abogado litigante Bill Graham, dicen que Robinson es demasiado polarizador para ganar en noviembre.

Robinson recibió el apoyo de Trump el año pasado, pero vale la pena observar si muestra las mismas debilidades que el expresidente entre los votantes suburbanos con educación universitaria. La campaña de reelección de Biden está apuntando a Carolina del Norte porque cree que esos votantes pueden ayudarlo a vencer a Trump allí.