Debate demócrata no se suspenderá pese a disputa laboral

El próximo debate presidencial demócrata se realizará según lo programado el jueves tras el acuerdo tentativo alcanzado este martes en una disputa laboral que había amenazado con evitar que el evento se llevará a cabo en la Universidad Loyola Marymount (LMU).

La disputa laboral entre un sindicato de trabajadores de cafetería y una empresa de servicios de alimentos en la universidad involucró solo a unos 150 trabajadores, pero amenazó con suspender un debate televisado a nivel nacional después de que los siete demócratas participantes dijeron que no interferirían una manifestación.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, pasó el fin de semana hablando por teléfono con el sindicato, Unite Here Local 11; su empleador, el proveedor de servicios de alimentos Sodexo; y otros funcionarios locales, informó The New York Times.

“Estoy orgulloso de ayudar a traer a todas las partes interesadas a la mesa, incluidos Unite Here Local 11, Sodexo y Loyola Marymount University, para llegar a un acuerdo que satisfaga sus necesidades y apoye a los trabajadores”, dijo Pérez este jueves, según el Times. Se espera que Pérez aparezca en una conferencia de prensa con funcionarios sindicales en Los Ángeles la tarde del jueves.

Las amenazas al debate comenzaron el jueves cuando Sodexo, la compañía que tiene el contrato para operar comedores en el campus de Loyola Marymount, suspendió temporalmente las negociaciones del contrato con Unite Here Local 11, que representa a los trabajadores de la cafetería. Según funcionarios sindicales, Sodexo dijo que reanudaría las conversaciones en enero después de la temporada de vacaciones.

Pero eso habría privado al sindicato de usar el debate como palanca. Entonces, el viernes por la tarde, Unite Here Local 11, que está afiliado al poderoso sindicato de trabajadores culinarios, había obtenido declaraciones de los siete candidatos que decían que no interferirían una manifestación para debatir en Loyola Marymount.

El acuerdo se anunció mientras Pérez estaba a bordo de un vuelo a Los Ángeles esta mañana.

Un portavoz de Sodexo, Enrico Dinges, dijo ayer que la compañía estaba “100 por ciento comprometida” para llegar a un acuerdo. “Cualquier declaración de que hemos dejado la mesa de negociación no es precisa”, dijo, según el Times.

Unite Here Local 11 anunció que el acuerdo tentativo es para un contrato de tres años con Sodexo y prevé un aumento del 25% en la compensación, una disminución del 50% en los costos de atención médica y un aumento en la seguridad laboral de los trabajadores, informó Los Angeles Times. Muchos de los trabajadores anteriormente ganaban menos de $15 por hora.

El sindicato le dio crédito a Pérez por ayudar a poner fin a la disputa.