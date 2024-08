Rick Scott gana las primarias republicanas de Florida; enfrentará a Debbie Mucarsel-Powell

FLORIDA - El senador Rick Scott ganó cómodamente las primarias republicanas de Florida contra otros dos oponentes, y luego se enfrentará a la exrepresentante demócrata Debbie Mucarsel-Powell en noviembre.

Mucarsel-Powell también ganó cómodamente su elección contra otros tres candidatos. Este noviembre, Scott primero tiene que ganar un segundo mandato en el Senado de EEUU antes de alcanzar su objetivo más amplio: obtener el liderazgo del Senado, después de que el senador estadounidense retirado Mitch McConnell renuncie.

Mucarsel-Powell, quien dirigió una campaña durante el año pasado centrada en los derechos de aborto, la seguridad de las armas y la política latinoamericana, dijo en una declaración que está agradecida por su victoria en las primarias.

"Esta victoria no es solo mía, pertenece a tantas personas que han dado un paso al frente para decir que merecemos algo mejor aquí en Florida", subrayó Mucarsel-Powell.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

LLAMADO A LAS URNAS EN NOVIEMBRE

En la declaración, la excongresista de Miami dijo que la campaña desde el primer día se ha centrado en "proteger nuestras libertades", ya sea que se trate de derechos de aborto, asequibilidad, educación o seguridad de las armas.

“Quiero ser clara: me postulo para representar a todos y cada uno de los floridanos de este estado”, dijo Mucarsel-Powell. “Esto va más allá de republicanos contra demócratas: ya no tenemos que lidiar con extremistas que no nos respaldan, todos merecemos algo mejor que Rick Scott y, en noviembre, ganaremos”.

También se le atribuirá el mérito de que la vicepresidenta Kamala Harris inspire a los demócratas a acudir a las urnas cuando se enfrente al expresidente Donald Trump.

Mucarsel-Powell fue la primera congresista ecuatoriana y nacida en América del Sur en ser elegida cuando ganó en 2018, pero perdió su intento de reelección en 2020 ante el representante estadounidense Carlos Giménez.

LOS OTROS CONTENDIENTES

El escaño del Senado no fue el único en Florida a tener en cuenta, ya que algunas de las contiendas por el Congreso del estado incluyen a los legisladores de extrema derecha más conocidos.

Un ejemplo de ello fue el representante estadounidense Matt Gaetz, que derrotó a un oponente respaldado por el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para ganar las primarias republicanas en uno de los distritos más conservadores de Florida.

Gaetz derrotó al expiloto de la Marina Aaron Dimmock, que contaba con el respaldo de un comité político controlado por McCarthy. Se considera que Gaetz tiene asegurado vencer a la demócrata Gay Valimont en un distrito que tiende a apoyar a los republicanos por una proporción de más de 2 a 1.

Gaetz lideró el esfuerzo para derrocar a McCarthy el año pasado, y McCarthy a su vez utilizó su comité de acción política para gastar $3 millones contra Gaetz. El comité transmitió comerciales que alegaban que Gaetz pagó por sexo con una joven de 17 años, una acusación que actualmente está siendo investigada por el Comité de Ética de la Cámara. Gaetz insiste en su inocencia.

A menos que haya una sorpresa, Gaetz está listo para refrendar su quinto mandato en el Congreso, donde se ha ganado una reputación nacional como disruptor y fiel aliado de Trump.

Los rostros latinos están presente en las candidaturas a nivel federal y estatal en elecciones primarias.

Los representantes estadounidenses Byron Donalds y Mike Waltz también son legisladores conservadores ampliamente conocidos. Donalds no tuvo ningún rival en las primarias, y Waltz derrotó a John Grow, un ingeniero de software. Waltz ha hablado en los eventos de campaña de Trump, hizo apariciones en Fox News y apareció en la Convención Nacional Republicana el mes pasado.

El representante estadounidense Cory Mills, que también está estrechamente alineado con Trump y ha protegido firmemente a Gaetz en el pasado, defendió su asiento contra el ex candidato al Senado de Florida y veterano Mike Johnson.

Cada uno de estos miembros del Congreso son conservadores de extrema derecha en el Congreso, conocidos principalmente por su alineación con Trump. Han encabezado los cargos para defender al expresidente, han estancado proyectos de ley de asignaciones y acuerdos presupuestarios, han derrocado al expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y han luchado por regulaciones más estrictas sobre el acceso al aborto y la inmigración.

Los votantes de Florida están decidiendo primarias disputadas en la mayoría de los 28 distritos de la Cámara de Representantes de Florida.

Entre las contiendas de mayor perfil para la Cámara de Representantes se encontraba la del Distrito 13, en el condado de Pinellas, a lo largo de la Costa del Golfo de Florida. Whitney Fox, exdirectora de marketing y comunicaciones de la Autoridad de Tránsito del condado, superó fácilmente a cuatro oponentes demócratas para enfrentarse a la representante republicana de primer año Anna Paulina Luna, miembro del Caucus de la Libertad de derecha, que no enfrentó oposición en las primarias.

El distrito tiende a ser republicano, pero Fox expresó optimismo de que podría prevalecer en noviembre.

“Nuestras esperanzas compartidas de viviendas asequibles, libertad reproductiva y una economía que funcione para todos nos unen mucho más de lo que nos dividen las diferencias”, dijo Fox en un correo electrónico. “Esta campaña tiene como objetivo devolver el poder a las familias trabajadoras. Se trata de garantizar que, independientemente de si eres profesor, propietario de una pequeña empresa o jubilado, tu voz importe”.