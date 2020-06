Expresentadora de CNBC desafiará a Alexandria Ocasio-Cortez

NUEVA YORK - La joven representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, uno de los símbolos de la corriente calificada como más progresista del Congreso de Estados Unidos, llamó a la movilización del voto latino en los comicios del próximo noviembre para evitar el "peligro" que supondría para esta comunidad la reelección como presidente de Donald Trump, al que ve como un político "sin límites".

Coincidiendo con un modesto acto de campaña en el barrio de Jackson Heights (Queens) de cara a las primarias del próximo 23 de junio en Nueva York, Ocasio-Cortez defendió en una entrevista con EFE su reelección como representante de la comunidad hispana e inmigrante.

AOC, como es conocida esta legisladora de origen puertorriqueño, ha sido el blanco de muchos de los ataques de Trump y de numerosos miembros del Partido Republicano. Sin embargo, sigue defendiendo los derechos sociales, como las manifestaciones contra el racismo que han estallado en todo el país, y otros aspectos más controvertidos, como la retirada de estatuas de personalidades confederadas o de Cristóbal Colón. Si no se retiran, reflexiona, al menos que esos monumentos no los describan como héroes.

Manteniendo la debida distancia física y con la mascarilla en la mano, lista para seguir recorriendo las calles de este barrio neoyorquino castigado por el COVID-19, Ocasio-Cortez no rehuye a ninguna pregunta.

Pregunta: El coronavirus está afectando mucho a la clase trabajadora, a los latinoamericanos y a la comunidad afroamericana ¿Cómo está influyendo esta situación en las primarias y cómo cree que afectará a las elecciones presidenciales de noviembre?

Respuesta: Hay muchos efectos del coronavirus aquí, en nuestra comunidad, pero sobre todo en la comunidad latina estamos sufriendo el impacto económico más alto de la ciudad y también del país, porque las medidas aprobadas por el Congreso en forma de paquetes de ayuda para la recuperación no incluyeron a toda nuestra comunidad latina ni inmigrante, ni a las familias que tienen estatus mixto.

Por eso estamos sufriendo y, por eso, en las elecciones (primarias) necesitamos a un candidato que empuje para incluir a nuestra comunidad inmigrante y a la latina, no solamente en cuestiones de inmigración, sino también en políticas y planes económicos.

P: ¿El voto hispano va a ser importante en estas elecciones de noviembre de cara a desbancar a Trump como presidente?

R: Va a ser muy importante porque va a ser una elección de participación. El trabajo que necesitamos hacer ahora no es solamente de convencer a quienes apoyan a Trump, sino también de convencer a nuestra comunidad para que salga a votar en noviembre. Va a ser un contexto de ver quién tiene los apoyos más entusiastas y qué simpatizantes salen a votar y, por eso, el papel hispano en nuestra comunidad es tan importante, aquí y en otros estados como Colorado, Arizona o Florida, que tienen poblaciones hispanas que van a ser muy importantes para que podamos ganar la Casa Blanca en noviembre.

P: ¿Qué mensaje daría para que esta vez salgan a votar masivamente?

R: Esta es una elección que va a determinar las vidas de nuestra comunidad, verdaderamente este presidente es muy peligroso para nuestra comunidad, especialmente cuando está tratando de quitar el derecho de votar a la comunidad negra, a la comunidad latina, afrolatina. Es muy importante que usemos nuestros derechos en esta elecciones.

P: Las manifestaciones en contra del racismo también están cambiando el panorama político. ¿Cómo cree que Trump está gestionando esta crisis?

R: Estamos en una fase en la que parece que este presidente y el Partido Republicano en EEUU quieren ignorar el coronavirus y olvidar que tenemos una pandemia, y están aceptando que miles y miles de personas puedan fallecer. En este contexto, tras la muerte de George Floyd, todas las personas que salieron a las calles tomaron una decisión muy seria para nuestra comunidad, tuvieron que elegir entre quedarse en casa y salir y ponerse en riesgo por el virus para defender nuestros derechos y defender la vida de Floyd y de la comunidad negra en los Estados Unidos.

P: En las manifestaciones hemos visto, entre otras muchas reacciones, ataques contra símbolos y estatuas de personas que son consideradas racistas o esclavistas y uno de esos símbolos es Cristóbal Colón, ¿Qué opina de estos ataques?

R: Este debate sobre los símbolos, si son símbolos de los líderes confederados... es un debate sobre nuestra historia y sobre qué historia de nuestra historia es contada. ¿Por qué tenemos estos símbolos y estas estatuas de personas que tenían esclavos y no la de los héroes que querían liberar a los esclavos? Este debate es similar con Cristóbal Colón ¿Por qué tenemos una estatua de él y no de personas indígenas que también son la razón de que seamos una comunidad latina, en primer lugar? No tenemos estatuas de nuestras líderes indígenas, la historia indígena conforma las raíces de la comunidad hispana y eso es una conversación de nuestra historia que tenemos que tener.

P: ¿Sería partidaria de retirar la estatua de Colón de la plaza de Columbus Circle de Nueva York?

R: En el debate sobre las estatuas también hay un debate sobre sus contextos. Si la estatua está presentada como un héroe, yo creo que es algo que se debería cambiar, pero si es una estatua en un museo... o podemos ver qué dicen las placas de esas estatuas, qué historias cuentan. Yo creo que son también cuestiones sobre las que debería haber una conversación para decidir qué estatuas cambiamos o no.

P: Tras la retirada de Bernie Sanders de la carrera presidencial demócrata, Joe Biden -el candidato de este partido que se enfrentará a Trump en las elecciones de noviembre- ha llamado a la unión de las filas del partido entre el ala más progresista, representada entre otros por usted, y la más tradicional. Usted se ha mostrado a favor de esta unión pero con condiciones.

R: Todavía estamos en diálogo, yo he aceptado la posición de codirectora del equipo de Medioambiente del Partido Demócrata y estamos ahora en un debate sobre cómo podemos cambiar las políticas del Partido Demócrata en una dirección más progresista para nuestro futuro.

P: ¿Ha conseguido algo en concreto?

R: Todavía estamos dialogando, tenemos todavía una o dos reuniones más. Ahora mismo sí tenemos un progreso, pero no está finalizado.

P: Otro de los debates con Biden es el próximo vicepresidente o vicepresidenta. ¿Pone como condición para apoyar esta candidatura o para apoyarla más firmemente que sea una mujer?

R: Claro que apoyo que haya una candidata y una mujer como vicepresidenta, pero también es muy importante qué políticas apoya esa mujer, si apoya políticas progresistas para nuestra comunidad migrante, para el medioambiente, para nuestro sistema, para los derechos económicos. Esas políticas son muy importantes para mí y son las que estoy empujando para la elección de un vicepresidente. Pero en noviembre, las opciones son muy claras y yo voy a votar por el presidente Biden.

P: ¿Qué ocurrirá si Trump vuelve a ser reelegido?

R: No quiero barajar esa posibilidad porque sería muy grave y muy peligroso que el presidente Trump fuera reelegido. Ya sabemos qué hizo esta Administración, que separaron a los niños de sus padres y sus familias en la frontera, los derechos que quitaron de nuestra comunidad, los derechos que arrebataron a mujeres de nuestra comunidad. Yo creo que cuando Trump fue elegido en 2016 muchas personas no sabían ni podían imaginar lo que esta Administración iba a hacer. Por eso, al plantear la posibilidad de que salga reelegido no lo puedo ni imaginar, porque él no tiene límites, no respeta la ley, no respeta nuestras Cortes y eso es muy, muy peligroso para las posibilidades de nuestra comunidad.

P: Una de las cuestiones de las que se había hablado es que la elección sea muy ajustada con el voto por correo como protagonista. ¿Usted ve a Trump en una situación muy comprometida rechazando la derrota?

R: Él no quiere aceptar la posibilidad o las opciones de votar por correo porque el proyecto del Partido Republicano ahora es quitar el derecho al voto a nuestras comunidades, especialmente a la comunidad negra y a la comunidad latina aquí en Estados Unidos. La expansión del derecho a votar o el acceso al voto es algo que los republicanos no quieren porque ellos saben que tienen una base electoral muy pequeña y nada diversa y, por eso, el proyecto republicano es poner muchos obstáculos a la habilidad de votar de las comunidades, de quienes no son blancos, ricos u hombres, y por eso va a resistirse a expandir el acceso al voto, pero con su postura no cambia la capacidad de los estados de aprobar leyes en este sentido.