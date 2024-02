Tres hombres arrestados tras robar a punta de pistola a anciano en una casa de Hialeah

Un hombre mayor fue víctima de un robo en su casa de Hialeah en diciembre del 2023; este miércoles los tres acusados del delito están tras las rejas.

El robo fue el pasado 4 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, en una vivienda de la calle 11, en Hialeah. Según las autoridades, los tres hombres se escondieron por más de una hora en el patio trasero de la vivienda de la víctima y luego entraron, le apuntaron con pistolas, lo golpearon y hasta le taparon la boca para que no gritara.

La víctima, un hombre mayor, salió de su casa por un momento y cuando regresó, tenía a Cristian Torres y Andry Torres, adentro de su vivienda, armados y apuntándole con sus armas.

Christian Torres y Andre Torres.

El reporte de la policía dice que dos de los sospechosos estaban enmascarados y usaban guantes y que, cuando la víctima gritó para pedir ayuda, Cristian Torres lo golpeó en el abdomen y en la mano con la pistola y luego le cubrió la boca con la mano.

Según la investigación, mientras uno sostenía a la víctima, el otro registraba la casa en busca de dinero.

Se llevaron 2,200 dólares, dos armas de fuego, un celular, un collar de oro y hasta las llaves de la casa.

“No, no, no, si hacen eso me defiendo yo, pero él ya es un señor mayor”, dijo Elio, el vecino de la víctima.

En el robo también estuvo involucrado Raúl Sosa de la Cruz, de 63 años, quien al parecer condujo la SUV blanca donde huyeron los conductores.

Raúl Sosa de la Cruz.

Sosa de la Cruz fue arrestado el miércoles por la madrugada y compareció en corte donde se le negó fianza.

Cristian Torres de 26 años de edad, y Andry Torres, de 37, fueron arrestados el pasado 20 de diciembre.

Los detectives dijeron que los GPS de sus celulares los ubicaron el día del robo en la propiedad y que sus mensajes de texto enviados, inmediatamente después de lo ocurrido, también los puso en evidencia.

Ahora, con el arresto de Raúl Sosa, ya los tres hombres están en la cárcel y sin derecho a fianza por los delitos de invasión a la propiedad y robo a mano armada.

No se conoce la condición actual del hombre mayor que fue víctima de este robo.