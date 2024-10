“Te va a cambiar la vida”: festival de adopción de mascotas de 12 horas en Tropical Park

El Servicio para Animales del Condado de Miami-Dade tiene aproximadamente 800 perros y gatos a su cuidado, con la esperanza de encontrarles hogares permanentes en el festival de adopción de 12 horas.

El festival anual Mega Match-A-Thon se llevará a cabo en Tropical Park en Miami durante todo el sábado de 9 a.m. a 9 p.m.

No se aplican tarifas para gatos y perros de 4 meses o más. Solo tienes que pagar la placa de identificación de $30. Los cachorros cuestan $85.

Croilen Lorenzo y Chantel Rodríguez estuvieron entre los primeros en la fila y adoptaron a Graham.

"Graham es hermosa. Nunca he tenido un perro como este, un terrier, pero no lo sé, su cara simplemente me habló. Es una carita hermosa", dijo Lorenzo.

Después de que la comunidad acogiera a perros antes del huracán Milton a principios de esta semana, muchos de esos perritos ahora están buscando un hogar permanente.

"Va a cambiar tu vida, como cambiará la vida de ellos. Así que estás salvando una vida si vienes al refugio, por favor abre tu corazón", dijo Annette José, directora de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade.

La familia Cardona adoptó a una perrita a la cual han llamado Sara. Ella fue la primera mascota adoptada del día.

"En el momento en que ella vino así, toda esta emoción se apoderó de mí, comencé a llorar porque fue como, cuando uno sabe, uno sabe", dijo la señora Cardona.

Los funcionarios del condado dijeron la semana pasada que había 160 perros en el refugio de Medley, que no está equipado con aire acondicionado. Entonces, si logran llegar a las 160 adopciones, no tendrán que usarlo.

"No es solo algo que afecta a las mascotas que se encuentran allí, sino que nuestra comunidad realmente siente el dolor de esas mascotas. Y nuestro personal, no queremos ver a nuestros perros en refugios. Los perros no pertenecen a un refugio". dijo José.