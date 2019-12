Policía de Miami-Dade defiende actuación de oficiales

La investigación sobre la persecución y tiroteo que dejó cuatro fallecidos y que ha conmocionado al sur de Florida, está en manos del FBI y cuenta con el apoyo de las otras agencias policiales involucradas, principalmente la policía de Miami-Dade.

Hasta ahora todo está en su etapa preliminar, pero el director de la policía del condado dice que para él es muy importante dirigirse a la comunidad, tan impactada por esta tragedia, en la que falleció un conductor de UPS, que había sido tomado como rehén; un conductor que pasaba por la zona y los dos sospechosos.

Fue un momento desgarrador, Frank Ordóñez, el empleado de UPS, intentaba escapar del camión pero lo alcanzaron los disparos, en pleno intercambio entre los sospechosos y las fuerzas policiales.

Juan Pérez, director de la Policía de Miami-Dade señala que se trata de una tragedia que nunca debió pasar. “Tenemos todos nuestros pensamientos y oraciones con las familias que están sufriendo hoy”, dijo.

Y ante la pregunta que familiares de las víctimas y ciudadanos se hacen: ¿no se tomó en cuenta que había un rehén, una víctima inocente en el camión en ese momento? Pérez responde “claro que sí (…) los oficiales que están involucrados van a tener que cargar con eso, con ello, el resto de su vida. Esa es la verdad, ellos no pensaban que iba a terminar así”.

El director de la policía, que lleva 30 años en el departamento, dice que la policía de Miami-Dade se unió a la persecución de los dos asaltantes que habían secuestrado al conductor de UPS cuando se montaron en la autopista Turnpike.

“Nosotros tratamos de pararlos y allí es cuando ellos comenzaron a disparar contra los oficiales del condado, incluso hubo 2 víctimas, que los carros fueron baleados por los individuos también”.

Dice que el Equipo SWAT estaban en camino para intentar negociar cuando la persecución llego a su fin.

“Tratamos de rodearlos para poder aguantarlos ahí, hablar con ellos y negociar (…) para que se entreguen, pero ellos no dieron esa oportunidad”.

Afirma que los sujetos comenzaron a disparar. “Cuando te están disparando a ti, no vas a disparar para atrás, te tienes que defender y si no se dispara (…) esos individuos se bajan de ese vehículo y empiezan a disparar a las personas que están ahí, ponen a más personas en riesgo”.

Pérez reconoce la labor de los oficiales. “Fueron adelante, no para atrás, no se escondieron (…) fue el máximo coraje para esta comunidad. Y cuando no pasa eso, como en Parkland y el oficial toma otras medidas es más grave la situación. Es difícil decir eso cuando perdimos dos personas”.

Al preguntarle qué le diría al padrastro de Frank Ordóñez, quien critica fuertemente las acciones de la policía, señala que respeta su opinión. “Yo no puedo traerle a su hijo (…) nada que yo diga, yo no puedo ni empezar a pensar el dolor que tiene ese señor y le respeto su opinión sobre la policía”.

Señala que aún no se sabe si las balas que alcanzaron a Ordóñez y a una persona que perdió la vida en el interior de su auto, fueron de los criminales o de la policía pero afirma que eso no cambia el resultado, que se perdieron dos vidas inocentes, aunque sostiene que no fue por las acciones de la policía.