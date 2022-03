Paquetes hacia Cuba abandonados en Hialeah Gardens

Paquetes enviados desde Texas, Tampa y Lakeland con destino a Cuba terminan abandonados en el sur de la Florida. Te mostramos donde fueron hallados y que paso con la persona encargada del envío.

Buscando ayudar a sus seres queridos en Cuba, residentes de Lakeland y Tampa Florida al igual que algunos que viven en Texas contrataron los servicios de una agencia de envíos que prometía enviarle sus paquetes a la isla dentro de 35- 40 días. Pero como descubrió nuestro equipo de Telemundo 51 Responde y la unidad de Responde en Tampa, los paquetes nunca fueron enviados y terminaron abandonados en un almacén en Hialeah Gardens.

Karel Sánchez víctima de Rym carga, dice: “pase un día por ahí por la agencia y mandÓ para la familia”

En Lakeland, Yorka Barreras denuncia a agencia de envíos: “el dijo que los envíos iban a llegar en 35 a 40 días”.

Y tan lejos como Austin, Texas, Yarima Acosta, denuncia empresa de envíos: “de buenas a primeras él se desapareció”.

Se refieren a Ricardo Zayas, el dueño de la empresa Rym Carga en Tampa que, según ellos, cobro por envíos a Cuba, pero no pago el flete y abandono los paquetes. Yarima Acosta tiene su propia agencia en Texas y dice que le pagaba a Ricardo para que trasladara los paquetes de sus clientes a Miami y pagara el transporte aéreo vía Republica Dominicana.

“Ya hace un mes clientes comenzaron a notificarme que no habían recibido la paquetería”, dice Yarima.

Dice que cuando comenzó a revisar, había paquetes que ella le entregó a Ricardo en Octubre que aún no llegaban a Cuba.

“Ahí hay mucho medicamento que las personas compraron precisamente a raíz de la crisis sanitaria que se está viviendo”, dice Yarima.

“Yo le pedía los códigos para que en Cuba mi familia los rastreara por el correo y él siempre me decía que el sistema estaba caído”, dice Karel.

Yorka Barreras y Luis Miguel Mauro dicen que ellos también recogían paquetes de clientes en Lakeland y le pagaron a Ricardo Zayas para el envío y él los dejo mal.

Luis Miguel Mauro, denuncia a agencia de viajes: “si él tiene conciencia, si está mirando el programa, que dé la cara”.

El equipo de Telemundo Responde en Tampa trató de ubicar a Ricardo Zayas en su negocio, pero había cerrado.

Cuando lo llamamos, su casilla estaba llena y no nos respondió los mensajes de texto. La que sí respondió fue su hermana, Mabel Pérez, quien dice que él le dejó paquetes abandonados en su negocio de Hialeah Gardens, paquetes que resultaron ser de los clientes de Tampa, Lakeland y Austin.

Mabel Pérez, de “My Cuba Services”, dice: “ya lleva más de dos meses acá los paquetes”.

Dice que Ricardo no le pagó por el último envío que ella le hizo, a través de su negocio y luego le dejó cientos de paquetes más sin pagar el envío nuevamente.

Mabel de Toledo envíos, dice: “nosotros realmente no lo podemos enviar gratuitamente porque no tenemos condiciones para eso ni tampoco porque asumir algo que no nos corresponde”.

Pero ella dice que buscando ayudar a los afectados, está coordinando para que recojan sus paquetes o los envíen a un costo reducido.

“Esto es sacrificio de muchas familias, de hecho me dio mucha tristeza ayer una muchacha me llamo y me dijo por favor, envíamelos como quiera pero ahí iban unas medicinas para mi abuela, falleció hace tres días”, dice Mabel.

Yorka y Luis Miguel decidieron retirar los paquetes de sus clientes y enviarlos a través de otra agencia.

“Yo voy a pagar para que eso se envíe”, dice Yarima.

Yarima dice que ella le pagará a Mabel Pérez por el envío para quedar bien con sus clientes. Dice que Ricardo le quedó debiendo más de 28 mil dólares.

“La última vez que hable con él me dijo, no te preocupes, yo voy a pagar”.

La agencia de protección al consumidor de Miami-Dade dice que si alguien le pagó a Rym Cargo por un servicio que no recibió, pueden denunciarlo con la procuraduría general del estado, que puede iniciar una investigación si encuentra que hubo un patrón de engaño. A esta página: http://myfloridalegal.com/contact.nsf/contact?Open&Section=Citizen_Services

Por su parte, Mabel Pérez dice que todo aquel que quiera retirar sus paquetes puede llamarla en horario de oficina entre 10am y 5pm al 786-409-7462.