Medidas desesperadas del gobierno cubano para recaudar dólares

La desesperación el gobierno cubano ante la falta de liquides monetaria lo ha llevado a dar un nuevo paso hacia la liquidación del CUC como la moneda fuerte del país, tomando nuevas medidas económicas que fundamentalmente busca recaudar dinero en dólares mediante la ampliación de la lista de productos que venderán en sus tiendas.

Se agregan a las tiendas en dólares productos como: sistema de seguridad y vigilancia, plantas eléctricas, calentadores solares, computadoras, laptops, pinturas para autos, herramientas eléctricas, y cabinas de duchas.

Otra de las medidas desesperadas permite que a partir de marzo las personas naturales podrán importar mediante empresas importadoras del gobierno. Los cubanos en la isla podrán hacer la solicitud desde cualquier provincia, pero los productos que se soliciten importar no deben estar a la venta en las tiendas del gobierno

Se podrán importar máquinas de coser, generadores, plantas de soldar y chapistería, equipos de peluquería, lavandería, triciclos, y partes de vehículos.

Será como un proceso de importación a la carta, pero ¿cómo funciona el proceso?

Las personas que quieran importar un producto deberán comunicarse con la importadora vía telefónica para hacer la solicitud.

También se ha incorporado a las tiendas en dólares productos hechos en Cuba como las bicicletas Minerva.

Otra medida es la venta de autos en el país. A partir de ahora los automóviles se venderán en dólares. Desde 2014 se vendían en pesos convertibles. Ahora los precios serán en moneda libremente convertible (dólares, euros, libras), pero los precios seguirán siendo extremadamente caros.

La ministra de comercio asegura que el 85% de los ingresos de las ventas de vehículo serán destinados a fondos para el desarrollo público. Y los precios son elevados, según ella para poder financiar los autobuses del transporte público.

A partir del 24 de febrero comenzarán sólo con La Habana. Luego irán ampliando a otras provincias

También tienen prevista la importación de automóviles. El cliente puede hacer su solicitud de vehículo nuevo. Si un cliente tiene dólares puede ir a CIMEX. Los precios de los vehículos los pone el gobierno, aunque tengan otro valor inferior en el exterior.

De la misma manera, el gobierno mantendrá una medida altamente impopular: el gravamen de 10% para el dólar. Eso significa que cuando se deposite el dólar en cuentas de bancos estatales se les aplicará el 10% de gravamen.

No le aplicarán más impuestos siempre y cuando use la tarjeta magnética. Cuando se extrae efectivo en dólares no hay gravamen. A las otras monedas como el euro se le hace una conversión a dólar, pero no se aplica gravamen.

Todo titular tiene derecho a sacar efectivo en dólares, pero puede darse el caso de que no haya dinero en el banco. Entonces e hace una especie de cola o lista de espera.