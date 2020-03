Gobernador ordena quedarse en casa

El gobernador se unió a los alcaldes de 4 condados para convertir el consejo de quedarse en casa en una orden que abarca desde Palm Beach a los Cayos de la Florida.

EL gobernador de Florida emitio una orden ejecutiva para instar a los residentes de los condados Miami Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, que incluye todos los Cayos de la Florida, a que se que queden en casa hasta mediados de mayo.

EL Gobernador de la Florida afirmó que la orden une a los 4 condados del sureste de la Florida para que estén “Mas Seguros en Casa”. La administración de DeSantis reiteró que ve necesario manejar la crisis de manera distinta en el sur de la Florida, donde se encuentran el 60% de los casos y el número pudiera seguir en aumento al haber más pruebas disponibles

“Obviamente lo que hemos visto en el norte de la Florida que no tienen ni un solo caso. Además, hay muchos condados que tienen 10 casos o menos y por eso él ha estado enfocado en hacer las medidas más estrictas aquí en el sur de la Florida. Afirmo que obligar a negocios a cerrar en ciertas zonas del estado sería contraproducente”, dijo la vicegobernadora. “Sería no solo devastador para aquella economía, pero no tiene lógica y no está recomendado por la CDC”, dijo.

EL gobernador y la vicegobernadora estuvieron acompañados por los alcaldes de los 4 condados. Le preguntamos al alcalde de Miami Dade porque el condado con más casos no tiene instrucciones uniformes para sus residentes, sino que algunas ciudades han establecido sus propias ordenes, y nos dio que “la razón que tuvimos es que hay tanta confusión. ¿Qué quiere decir? Todo eso quiere decir la misma cosa, si tiene que hacer algo puede salir, pero mantenga la distancia social”.

EL alcalde afirmó que más que ordenes lo más importante era que nos comportemos como si todos tenemos el virus porque la mayoría tendrá síntomas.

El alcalde dijo que espera que los números de casos positivos sigan en aumento mientras que se den los resultados de más pruebas, pero dijo que los más importante es que el porcentaje de pacientes que tiene que ser ingresados por el virus se mantiene bajo entre el 6 y el 7%.