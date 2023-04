Enmienda afectaría salario de algunos trabajadores

Una enmienda a un proyecto de ley podría disminuir los salarios de miles de trabajadores en la Florida ya que impactaría la autoridad de los gobiernos locales sobre la ordenanza de salario digno.

Alrededor de 30-mil empleados en Miami Dade podrían verse afectados incluyendo unos 13 mil en el aeropuerto. Podrían perder un promedio de 7 dólares la hora de sus salarios.

Empleados dicen que temen perder un promedio de 7 dólares la hora de su salario actual. debido a una enmienda dentro de un proyecto de ley que avanza en Tallahassee.

Williams Álvarez, dice: “Estamos ahora en 18.73 para bajarlo a once son como 7 dólares, eso equivale a una pérdida de casi mil dólares mensuales, 12 mil al año”.

Williams trabaja en el aeropuerto internacional de miami. Pertenece al sindicato que en el estado representa a oficiales de seguridad, personal de mantenimiento, y empleados en el aeropuerto. Entre otros trabajadores en el sector público.

“Los que viven al día no van a poder vivir, no van a poner sostenerse con una renta que va en aumento, una cantidad de comida en el mercado que va en aumento no es posible”.

Helene Obrien, asegura, "se disminuiría el salario de decenas de miles de empleados en la florida, la mayoría en Miami Dade y Broward. Porque les quitaría el poder a los gobiernos locales de imponer lo que se conoce como la ordenanza de salario digno".

Miami Dade fue el primer lugar en probar esa ordenanza en 1999 la cual establece sueldos más altos para los empleados de empresas que tienen contratos con las municipalidades. De ser aprobada la propuesta, los gobiernos locales no podrán exigirle a esas compañías un sueldo mayor del mínimo estatal de once dólares la hora para sus empleados.

La comisionada Eileen Higgins, dice:

“Tenemos aquí en nuestro condado casi 30 mil personas q ahora reciben un sueldo digno con beneficios no podemos perder este nivel de pago para nuestros residentes”.

La comisionada Higgins viajó a Tallahassee la semana pasada para abogar por la disolución de la propuesta.

“Durante esta semana eliminamos en tres lugares totalmente del senado y uno en la cámara. Entonces la semana que viene tenemos que luchar, continúa la lucha”, dijo Higgins. “Es un pecado porque nadie en nuestro condado puede vivir con solo 11 dólares por hora”.

En el 2020, el 60 por ciento de los votantes en el estado aprobó un aumento de salario gradual hasta llegar a los 15 dólares por hora para el 2026. Hoy día el mínimo es de once dólares la hora.

En un comunicado la alcaldesa de miami dade expreso que los residentes de miami dade trabajan duro para ganar un sueldo que reconozca sus esfuerzos. Está propuesta llevara a miles de familias a la pobreza debido al alto costo de la vida. Estoy trabajando con nuestros legisladores estatales para asegurarnos que comprendan la importancia crítica de nuestra ordenanza de sueldo digno".