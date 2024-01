Choque en cadena causa gran incendio en Hialeah

Un accidente en cadena en Hialeah incendió varios autos y envió al menos dos personas al hospital la madrugada del lunes.

El accidente ocurrió después de las 12:44 a.m. cerca de 9th Street y Palm Avenue cuando un automóvil perdió el control y chocó contra otro, provocando una reacción en cadena, según los bomberos de Hialeah.

Al menos seis vehículos que se encontraban delante de un almacén fueron envueltos en llamas.

Los bomberos dijeron que dos hombres fueron trasladados al hospital. Los hombres se encontraban en estado crítico.

Los bomberos combatieron el incendio durante horas. El exterior de un edificio abandonado resultó dañado.

“Nosotros perdimos dos carros. El van de trabajo que mi esposo acababa de comprar, y el van que pertenece a su compañía”, dijo Ariadne López quien perdió sus dos autos en el incendio.

Los vecinos afectados se quejan porque además de perder sus vehículos, y en algunos casos herramientas de trabajo, dicen que ahora tienen que pagar por el traslado de sus carros y que casi pierden el lugar donde viven con sus familias.

“Los cristales de la propiedad se explotaron, la puerta e ahí, todo eso está quemado, también una cortina que teníamos ahí se quemó completamente y las ventanas que se reventaron los cristales”, dijo Eusebio Reyes. Su vehículo fue destruido en el incendio.

Geovanys Oliva, un vecino damnificado por el choque e incendio, le contó a Telemundo 51 sobre la sorpresa que se llevó cuando preguntó el monto que debía pagar por el traslado de su vehículo destruido.

“Uno de los grueros nos dijo que el costo del servicio eran 200 dólares, pero hoy nos encontramos con la situación con la primera persona que fue a pagar, el servicio le cobraron 325”, dijo Oliva.

Mientras el exterior de la casa ardía, puertas adentro de la vivienda, la familia rogaba para que el fuego no avance y ponga en riesgo la vida de su bebé recién nacida y su hermano, cuya abuela hoy agradece tenerlos sanos y salvos.

“Yo llevaba los niños cargados para aquel edificio, con mi hija, con mi yerno y mi esposa”, dijo la señora.

Los afectados piden ayuda por el daño que les provocaron y lo hacen con un reclamo hacia la ciudad de Hialeah.

“Pedimos el reclamo de la ciudad porque el causante del incidente no fue un habitante de acá. Fue algo inesperado y no contaron con nosotros cuando vino la grúa a dar el servicio, no contaron con los habitantes”, dijo una de las víctimas.

No hay más información sobre las personas que iban en el auto que chocó y provocó el incendio, aparte de que eran dos hombres de unos 30 años. Según los vecinos, el que manejaba dijo no tener licencia y quien lo acompañaba, aparentemente, estaba en estado crítico.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den alguna actualización sobre las causas que provocaron este accidente.

Es una noticia en desarrollo, manténgase con Telemundo 51 para más información.