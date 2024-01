Captado en cámara: Roban bolso de lujo en conocido restaurante de Brickell

La víctima, Marisol Hernández, se comunicó con Telemundo 51 y dijo sentir frustración.

Robaron su cartera la noche del pasado viernes en un conocido restaurante del área de la avenida Brickell.

Según Hernández, la cartera contiene un sistema rastreador que le informa dónde se encuentra su pertenencia, pero a pesar de haberle dado a la policía esa información, le desconcierta que los oficiales le dicen no poder hacer nada.

Telemundo 51 le preguntó a la policía de la ciudad de Miami sobre lo ocurrido.

“Nosotros tenemos que actuar por la ley y cuando hagamos un caso tenemos que asegurar de que lo hacemos legalmente para que después no boten el caso en la corte”, dijo este miércoles el vocero del departamento policial de Miami, Mike Vega.

“Me siento frustrada, triste, molesta con rabia, porque, pues, es algo de uno”, dijo Hernández.

Marisol Hernández es una conocida chef puertorriqueña. Se encontraba de visita en Miami promoviendo su libro.

Según Hernández, antes del robo se encontraba disfrutando de una cena con dos amigas cuando esta mujer vestida color rosa pasó y robó el bolso de marca reconocida, en cuyo interior había dinero en efectivo, una billetera también de marca, además de un par de lentes valorados en miles de dólares.

“A la hora de pagar voy a buscar la cartera y no estaba ..entonces yo digo se cayó…la puse en otro lado..me puse nerviosa y me di cuenta de que no estaba”, dijo Hernández.

En el video de vigilancia se puede ver que la mujer de vestido rosado descuelga de forma rápida el bolso y se lo lleva.

“Lo correcto es no solo recuperar la cartera, pero también buscar que le den los cargos que merece la persona”, dijo el oficial Vega.

“Yo quiero..me gustaria tener justicia..justicia para los viajeros, justicia para los que residen aquí en la ciudad de Miami y pues..pues eso no se hace”, dijo Hernández.

La policía cuenta con el video de vigilancia y aseguraron estar investigando los lugares que indica el rastreador mientras buscan a la presunta delincuente que podría enfrentar un cargo de robo en mayor cuantía.

La policía también recomienda permanecer con las pertenencias en forma segura para que no sucedan estos incidentes.