Cancelaciones de viajes por el coronavirus

Las cancelaciones de viajes no se han hecho esperar tras el anuncio de que el coronavirus se expande a diferentes países como Italia y Brasil en los últimos días.

El temor de entrar a un espacio compartido con miles de pasajeros hizo que las compañías de cruceros amplíen sus medidas de seguridad. Como, por ejemplo, más controles en pasajeros y tripulantes antes de embarcar.

En el sur de la Florida las opiniones están divididas. Los amantes del mar dicen que no le tienen miedo a la amenaza del coronavirus en los cruceros.

El gobierno de Brasil confirmó este miércoles el primer caso de coronavirus registrado en el país, detectado en un ciudadano brasileño que este mismo mes pasó unos 10 días en la región italiana de Lombardía.

Aunque los médicos ya anticiparon que los protectores de boca no son la mejor opción para prevenir el coronavirus, la gente parece elegirlos entre las diferentes recomendaciones sanitarias.

Para evitar la propagación los expertos en epidemiologia piden: no entrar en pánico, lavarse las manos varias veces al día, no tocarse los ojos, cubrirse la boca y nariz, al toser o estornudar, pero no con las manos... Evitar lugares cerrados y con mucha gente.