Alcalde de Miami ordena a residentes que se queden en casa

El alcalde de la ciudad de Miami han ordenado a todos los residentes que permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso en medio de la pandemia de coronavirus.

La orden entra en vigencia el martes a las 11:59 p.m.

Las autoridades dijeron que todos los viajes "no esenciales" dentro de la ciudad están prohibidos, con la excepción de viajar a supermercados y farmacias, para trabajar en apoyo de "actividades esenciales" y para realizar servicios esenciales a los hogares, como reparación, paisajismo y servicios de piscina.

Los residentes pueden participar en actividades al aire libre, pero no en lugares que ya han sido cerrados. La ciudad ya ha cerrado todos los negocios no esenciales, parques, playas e instalaciones recreativas en un esfuerzo por detener la propagación de COVID-19.

A diferencia de otros estados como Nueva York e Illinois, Florida no ha impuesto un cierre estatal. El gobernador Ron DeSantis dijo que no quiere causar dificultades financieras innecesarias o crear consecuencias no deseadas, como personas que huyen del estado y propagan la enfermedad.

Miami ha sido la ciudad más afectada en Florida, con 181 casos confirmados hasta el martes por la noche. Uno de esos casos involucra al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dio positivo por COVID-19 a principios de este mes.