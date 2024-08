Kamala Harris acepta la nominación Demócrata: “estamos en una lucha por el futuro de Estados Unidos”

La vicepresidenta Kamala Harris aceptó este jueves la nominación del Partido Demócrata como su candidata presidencial con miras a las elecciones del 5 de noviembre con un encendido discurso donde resaltó el rol que jugó en su vida su madre trabajadora y trazó un futuro mejor para los estadounidenses, donde “todo es posible y nada está fuera de nuestro alcance".

Sus palabras resonaron en el United Center de Chicago, donde los demócratas tuvieron su efervescente noche de cierre tras cuatro días de discursos, testimonios y mucha euforia como combustible para darle batalla a la dupla republicana, encabezada por el expresidente Donald Trump, en los 74 días que quedan para las históricas elecciones.

Kamala Devi Harris es hija de inmigrantes. Su madre, Shyamala Gopalan Harris, era oriunda de India y vino a Estados Unidos a los 19 años para estudiar nutrición y endocrinología en la Universidad de California en Berkeley. Murió en 2009.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Su padre, Donald J. Harris, tiene 86 años y nació en Jamaica donde estudió economía.

"América, el camino que me trajo hasta aquí en las últimas semanas fue sin duda inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables. Mi madre Shyamala Harris tuvo uno propio. La extraño todos los días, especialmente ahora. Y sé que esta noche está mirando hacia abajo y sonriendo”, dijo Harris en su discurso que duró unos 40 minutos.

"Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajando desde la India hasta California con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama”.

La vicepresidenta Kamala Harris aseguró que durante toda su carrera ha tenido un solo cliente: el pueblo. En nombre de todos, expresó que acepta la nominación para ser presidente de Estados Unidos.

"Fue principalmente mi madre quien nos crió. Antes de que finalmente pudiera permitirse comprar una casa, alquiló un pequeño apartamento en East Bay. En la bahía, o vives en las colinas o en las llanuras. Vivíamos en las llanuras, un hermoso vecindario de clase trabajadora de bomberos, enfermeras y trabajadores de la construcción, todos los cuales cuidaban sus jardines con orgullo”, añadió.

En un momento de su discurso, recordó el motivo que la llevó a ser una fiscal.

KAMALA HARRIS RECUERDA A SU AMIGA WANDA

"Cuando estaba en la escuela secundaria, comencé a notar algo sobre mi mejor amiga Wanda. Estaba triste en la escuela y había momentos en que no quería volver a casa. Entonces, un día, le pregunté si todo estaba bien. Y ella me confió que su padrastro estaba abusando sexualmente de ella. Y de inmediato le dije que tenía que venir a quedarse con nosotros. Y lo hizo”.

"Esa es una de las razones por las que me convertí en fiscal. Para proteger a personas como Wanda”, resaltó.

Luego, siguió con lo que se viene y la importancia de estos comicios.

En el último día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, la vicepresidenta Kalama Harris oficialmente aceptó la nominación a la Presidencia.

"Con esta elección, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de superar la amargura, el cinismo y las batallas divisorias del pasado. Una oportunidad de trazar un nuevo camino a seguir. No como miembros de un partido o facción, sino como estadounidenses”.

En medio de su discurso, aceptó el reto de su partido en medio de los aplausos: "En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la mayor nación de la Tierra, acepto su nominación para ser la presidenta de Estados Unidos"

"Sé que hay personas de diversas opiniones políticas mirando esta noche. Y quiero que sepan: prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses”.

"Seré una presidenta que nos una en torno a nuestras más altas aspiraciones. Una presidenta que lidere y escuche, que sea realista, práctica, que tenga sentido común y que siempre luche por el pueblo estadounidense. Desde los tribunales hasta la Casa Blanca, ese ha sido el trabajo de mi vida”.

En las anteriores contiendas de Harris para cargos públicos (fiscal de distrito de San Francisco, fiscal general de California, Senado de Estados Unidos), "nos subestimaron prácticamente en todo momento", dijo la candidata demócrata a la multitud.

"Pero nunca nos rendimos porque siempre vale la pena luchar por el futuro, y esa es la lucha en la que estamos ahora: una lucha por el futuro de Estados Unidos", agregó Harris entre estruendosos aplausos.

Harris aceptó la nominación de la candidatura a la Presidencia este jueves en el cierre de la DNC.

DONALD TRUMP NO QUEDÓ AFUERA DEL DISCURSO DE HARRIS

No faltó el nombre de Donald Trump en su arenga y cuestionó el proyecto que delinea las bases para cuando los republicanos retomen la Casa Blanca.

"Sabemos cómo sería un segundo mandato de Trump. Todo está previsto en el 'Proyecto 2025'. ... En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves... Piensen en el poder que tendrá, especialmente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de dictaminar que sería inmune al procesamiento penal”.

Además de las referencias al 6 de enero, Harris abordó de frente otras batallas legales de Trump. Trump enfrenta acusaciones en Georgia, así como una acusación federal en Washington, D.C., por sus esfuerzos para anular los resultados electorales.

"Y ahora, por un conjunto completamente diferente de delitos, fue declarado culpable de fraude por un jurado de estadounidenses comunes", dijo Harris, refiriéndose a la condena de Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación con un pago de dinero para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2016.

Harris también se refirió a un jurado que declaró a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll.

"Consideren lo que pretende hacer si le damos el poder nuevamente. Consideren su intención explícita de liberar a los extremistas violentos que atacaron a esos agentes de la ley en el Capitolio", dijo Harris.

En la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris sorprendió a la gente en asistencia con una aparición inesperada.

Y resaltó sus raíces como una mujer de la clase media en un mensaje para identificarse con una gran mayoría de votantes.

"Sabemos que una clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos, y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia. Esto es personal para mí. La clase media es de donde vengo”.

"Compatriotas estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi corazón. Adondequiera que voy, en cada persona que conozco, veo una nación lista para avanzar, lista para dar el siguiente paso en el increíble viaje que es Estados Unidos”.

"Veo un Estados Unidos en el que nos aferramos a la intrépida creencia que construyó nuestra nación, que inspiró al mundo, de que aquí, en este país, todo es posible, nada está fuera de nuestro alcance".

PROMETIÓ REFLOTAR PROYECTO DE LEY FRONTERIZO BIPARTIDISTA

Harris prometió que volvería a sacar adelante el proyecto de ley fronterizo bipartidista que Trump intentó aplastar, y dijo que lo convertiría en ley. Destacó su experiencia como fiscal y dijo que conoce la importancia de la seguridad.

"El año pasado, Joe y yo reunimos a demócratas y republicanos conservadores para redactar el proyecto de ley fronterizo más sólido en décadas", dijo.

"La Patrulla Fronteriza lo respaldó, pero Donald Trump cree que un acuerdo fronterizo perjudicaría su campaña, por lo que ordenó a sus aliados en el Congreso que lo eliminaran. Bueno, me niego a jugar a la política con nuestra seguridad", dijo según AP.

Desde el discurso de aceptación de la vicepresidenta Kamala Harris hasta la broma de Elizabeth Warren sobre el “sofá” dirigida a JD Vance, aquí están algunos de los momentos más comentados de la última noche del Congreso Nacional Demócrata en Chicago.

HARRIS HABLÓ SOBRE LA CRISIS EN GAZA Y LOS REHENES

Harris dijo que ella y Biden están trabajando sin descanso para lograr un "acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego".

"Permítanme ser clara, siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse y siempre me aseguraré de que Israel tenga la capacidad de defenderse, porque el pueblo de Israel nunca más debe enfrentar el horror que una organización terrorista llamada Hamas causó el 7 de octubre, incluida una violencia sexual indescriptible y la masacre de jóvenes en un festival de música. Al mismo tiempo, lo que ha sucedido en Gaza durante los últimos 10 meses es devastador", dijo.

Fue una defensa a viva voz del derecho de Israel a defenderse frente a los llamados de algunos en el Partido Demócrata para romper con Biden.

"Tantas vidas inocentes perdidas. Personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad una y otra vez. La escala del sufrimiento es desgarradora", continuó.

"El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación".

Harris concluyó su discurso enfatizando que es "nuestro turno de hacer lo que hicieron las generaciones anteriores".

"Guiados por el optimismo y la fe, luchamos por este país que amamos, luchamos por los ideales que apreciamos y defendemos la enorme responsabilidad que conlleva el mayor privilegio de la Tierra: el privilegio y el orgullo de ser estadounidense", dijo.

Harris instó a todos a votar para "escribir el próximo gran capítulo de la historia más extraordinaria jamás contada".

En la última noche de la Convención Nacional Demócrata, Harris abordó el conflicto armado en Gaza.

EL CAMINO DE HARRIS HACIA LA NOMINACIÓN

Hasta ahora, solo una mujer había recibido la nominación presidencial demócrata: Hillary Clinton, quien en 2016 optó por el blanco para aceptar la candidatura en la convención del partido celebrada en Filadelfia.

Harris, vestida de azul oscuro, utilizó su discurso, transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, para narrar su historia personal, criticar al candidato republicano y expresidente Donald Trump, y explicar sus principales propuestas políticas.

La vicepresidenta se convirtió en candidata de manera inusual porque, a diferencia de anteriores nominados, no se sometió a un proceso de primarias.

Las primarias del Partido Demócrata las ganó el presidente estadounidense, Joe Biden, que no tenía rivales significativos, pero el 21 de julio anunció que ponía fin a su campaña a la Presidencia tras recibir presiones de su partido por una nefasta actuación en un debate televisivo contra Trump.

MUCHAS DE LAS PRESENTES, DE BLANCO

Muchas de las presentes en el United Center estaban vestidas de color blanco.

Parecía haber una intención entre las delegadas y simpatizantes demócratas a su llegada al United Center el jueves por la tarde de coordinar su vestuario, ya que las filas para pasar por los controles de seguridad y los asientos de la convención se iban llenando de mujeres que portaban trajes, vestidos y otros atuendos blancos.

Cuando Kamala Harris dio su discurso de aceptación, tuvo enfrente suyo a cientos de mujeres de blanco, una marea del color del sufragio femenino, el movimiento que culminó con la obtención del derecho al voto de las mujeres estadounidenses en 1920.

El color del vestuario evoca otros acontecimientos políticos trascendentales en los que las mujeres se han ataviado de blanco, sobre todo en momentos en que se marcaron hitos en términos de logros para las mujeres.

Hillary Clinton lució un traje blanco cuando aceptó la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2016. Y Geraldine Ferraro —la primera mujer candidata a la vicepresidencia— se vistió de blanco cuando aceptó esa nominación en la convención demócrata de 1984, según recuerda The Associated Press.

LOS DELEGADOS NO COMPROMETIDOS

La noche de cierre no estuvo exenta de momentos ríspidos, como cuando los delegados no comprometidos, aquellos que no apoyaron a Joe Biden cuando era candidato a la reelección y reclaman un cese al fuego en Gaza por parte de Israel, pidieron un orador palestino-estadounidense.

Cuando desde el comité organizador les dijeron que no, dieron sus propios discursos afuera del United Center, como lo hizo la representante estatal de Georgia, Ruwa Romman, la primera mujer musulmana y palestina estadounidense elegida para la Legislatura de Georgia.

"Hay fuerzas dentro del liderazgo demócrata que no quieren que hablemos sobre los derechos humanos de los palestinos. Pero nosotros lo haremos (...) la gente en todos lados está diciendo: Palestina libre!", escribió el grupo de 30 delegados que representan a los votantes que decidieron no apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en rechazo al apoyo estadounidense a Israel, según reportó EFE.