“Debemos dejar de ofendernos tanto”: la respuesta de JD Vance a insulto contra Puerto Rico

El senador JD Vance, compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones presidenciales, dijo el lunes que si bien no había escuchado los chistes racistas hechos por un comediante en el mitin del expresidente en la ciudad de Nueva York la noche anterior, cree que los estadounidenses deben "dejar de sentirse tan ofendidos".

"Estoy harto de eso", dijo Vance después de que un reportero de NBC News le preguntara sobre los comentarios incendiarios sobre los latinos y otros que hizo el comediante Tony Hinchcliffe, el primer orador en el mitin de Trump en el Madison Square Garden el domingo.

"He oído hablar del chiste, en realidad no he visto el chiste que mencionaste, pero creo que es revelador que el mensaje final de Kamala Harris sea esencialmente que todos los votantes de Donald Trump son nazis, y deberías enojarte mucho por un comediante que cuenta un chiste", indicó el candidato republicano a la vicepresidencia.

Harris dijo el lunes que el mitin de Trump estuvo "centrado y obsesionado con los agravios contra él mismo y con la división del país". No ha dicho que los votantes de Trump sean nazis.

Entre los chistes de Hinchcliffe que provocaron indignación bipartidista estuvo su comentario de que "en este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico".

Hay una gran presencia puertorriqueña en el estado clave de Pensilvania, y la campaña de Trump intentó distanciarse de los comentarios del comediante.

"Esta broma no refleja las opiniones del expresidente Trump ni de la campaña", dijo la asesora principal, Danielle Álvarez.

Sin embargo, Vance sugirió que se trataba simplemente de una distracción.

"Mi propia opinión sobre esto es que, mire, repito, no he visto el chiste. Tal vez sea un chiste estúpido y racista, como usted dijo, o tal vez no lo sea. No lo he visto. No voy a comentar los detalles del chiste", expresó.

"Creo que muchos estadounidenses están hartos de las distracciones y de las tonterías. Quieren que nuestros candidatos hablen de cómo van a resolver los problemas de la gente, y eso es lo que debemos hacer", afirmó.

Vance agregó que recientemente escuchó a alguien que se había sentido ofendido por un chiste que el comediante George López contó en un mitin de Harris, y que le dijo: "¿Podemos todos tomarnos un momento para relajarnos y hacer un chiste de vez en cuando? Esto es ridículo".

"No vamos a restaurar la grandeza de la civilización estadounidense si nos ofendemos por cualquier nimiedad. Tengamos sentido del humor y divirtámonos un poco y ganemos en ocho días", agregó Vance.

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, aliado de Trump, adoptó un enfoque diferente el lunes y tuiteó que "Puerto Rico no es basura, es el hogar de conciudadanos estadounidenses que han hecho enormes contribuciones a nuestro país".

"Entiendo por qué algunas personas se sintieron ofendidas por los chistes de un comediante anoche. Pero esas no son las palabras de Trump", agregó Rubio.

La rutina de Hinchcliffe, que incluyó otras bromas racistas sobre los latinos y los afroamericanos, se produjo apenas unos días después de que Trump dijera que Estados Unidos es "como un bote de basura" durante sus comentarios sobre la inmigración.

El cantante Marc Anthony, ganador del Grammy, de ascendencia puertorriqueña y que apoya a Harris, recurrió a las redes sociales el lunes para criticar el trato que Trump dio a la isla cuando era presidente.

"Recuerdo lo que hizo y dijo sobre Puerto Rico, sobre nuestra gente. Recuerdo que después de que el huracán María devastó nuestra isla, Trump bloqueó miles de millones de dólares en ayuda mientras miles morían. Recuerdo que cuando nuestras familias carecían de agua potable y electricidad, Trump arrojó papel toalla y llamó a Puerto Rico 'sucio' y 'pobre'", dijo Marc Anthony, quien agregó que por eso apoya a la vicepresidenta.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.