Vance revela la estrategia de la campaña con Trump y sus diferencias con el expresidente

WASHINGTON — Hace una semana, la grieta entre el expresidente Donald Trump y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, parecía irreparable, con el ridículo incesante de Trump hacia un republicano popular en un estado en disputa que representaba una amenaza mortal y potencial para su campaña.

Entonces, el compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance de Ohio, consiguió que Kemp se pusiera al teléfono.

A las pocas horas de su llamada telefónica la semana pasada, Kemp, quien junto con su esposa había sido el blanco de feroces ataques de Trump, estaba en Fox News declarando públicamente su apoyo a la candidatura del Partido Republicano. Poco después, Trump agradeció al gobernador por las amables palabras.

Vance, en una entrevista con NBC News a bordo de su avión de campaña el martes por la noche, restó importancia a cualquier papel que pudiera haber tenido en la negociación de una tregua, apostando a que era una de las muchas voces importantes en el oído de Kemp.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Pero Vance también describió una estrategia, bendecida por Trump, que aprovecha el hecho de que puede razonar con la gente o apelar a ella de maneras que Trump no puede.

“Hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias”, dijo Vance, describiendo la dinámica entre él y Trump.

Después de sus primeras apariciones conjuntas en la campaña, recordó Vance, Trump “dijo, básicamente, ‘Confío en ti. Ambos deberíamos estar en lugares diferentes, a menos que sea un evento realmente grande... divide y vencerás’”.

“Cada uno está tratando de hablar con diferentes personas de diferentes maneras, y cada uno está tratando de intentar llevar la carrera lo mejor que puede”, agregó Vance. “Y obviamente él marca el tono y establece la política, y yo solo trato de ayudar”.

La disputa de Trump con Kemp se deriva de la negativa del gobernador a interferir con los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, donde Trump perdió por un estrecho margen ante el presidente Joe Biden.

Los demócratas tienen grandes esperanzas para el estado nuevamente este año; la vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, están lanzando una gira en autobús allí el miércoles.

Vance dijo que su llamada con Kemp se centró en los puntos en común que comparten Kemp y Trump.

EL ESTILO DE VANCE, DISTINTO DEL DE TRUMP

“La forma en que abordé mi conversación con él fue: ‘No voy a convencerlo de que debe cambiar de opinión sobre el presidente de la misma manera que no voy a convencer al presidente de que debe cambiar de opinión sobre usted. Pero ustedes están de acuerdo en el 90% de las cosas. Pueden dejar de lado cualquier diferencia personal’”, dijo Vance. “Y creo que probablemente hubo 150 personas transmitiendo ese mensaje tanto al presidente como a Brian Kemp, y me alegro de que [Kemp] haya llegado a un buen punto, pero no asumo ninguna responsabilidad ni crédito por ello”.

El asesor principal de Kemp, Cody Hall, dijo en una declaración que “el gobernador transmitió al senador Vance el mismo mensaje que ha estado transmitiendo durante más de un año, y lo volvió a hacer en una entrevista la semana pasada: que apoya plenamente a toda la candidatura republicana, está trabajando duro para ganar Georgia para el expresidente y cree firmemente que nuestro país no puede permitirse cuatro años de una presidencia de Kamala Harris”.

En la entrevista del martes, Vance también habló de cómo ha conciliado algunas de sus posiciones políticas con las de Trump, en particular sobre el aborto. Vance hizo campaña el año pasado contra una enmienda constitucional que se aprobó abrumadoramente en Ohio, codificando los derechos al aborto en el estado.

También en el pasado expresó su apoyo a las restricciones federales al aborto. Pero desde que se unió a la candidatura del Partido Republicano, Vance ha cedido ante Trump, quien ha dicho que quiere dejar el tema en manos de los estados.

"No lo considero como algo que esté dejando de lado sus propios valores", dijo Vance.

"Soy pro vida y me preocupa el tema. Quiero salvar a tantos bebés como sea posible. También recuerdo aquí que los votantes pueden tomar estas decisiones, y abogué con mucha fuerza para que los votantes votaran no [en Ohio], y nos dieron una paliza. Y por eso creo que todos los que estamos a favor de la vida tenemos que dar un paso atrás y decir: “¿Cómo podemos presentar mejor nuestro caso al pueblo estadounidense aquí?”.

"No puedo soportar a Trump. Temo que esté llevando a la clase trabajadora blanca a un lugar muy oscuro", aseguró JD Vance en una entrevista con la radio pública NPR en 2016. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Vance agregó que no vio ningún “desalineamiento radical” entre él y Trump en ningún tema.

“Pero incluso si lo hubiera, los votantes lo eligieron a él y él me eligió a mí”, dijo. “Y mi trabajo en la fórmula es procesar el caso de la campaña y convertirlo en el próximo presidente de los Estados Unidos”.

La entrevista en el avión de campaña conocido como Trump Force 2 se produjo cuando Vance regresó a Washington después de una recaudación de fondos en Nashville y una visita a Big Rapids, Michigan.

Vance tiene eventos programados para el miércoles en Pensilvania y Wisconsin, que, junto con Michigan, conforman los estados industriales del “muro azul” que llevaron a Trump a la victoria en 2016, pero cuatro años después se inclinaron por Biden.

Vance, un hombre del Medio Oeste que habla de sus raíces y luchas de clase trabajadora, y de cómo éstas influyen en sus opiniones populistas económicas, ha hecho un total de 20 paradas en esos tres estados desde que se convirtió en el candidato a vicepresidente.

En Big Rapids, donde los planes de construir una planta de baterías para vehículos eléctricos han suscitado controversia política debido a los vínculos de la empresa con China, la campaña había anunciado el evento de Vance como "comentarios" de menor escala sobre la economía.

Pero el evento tuvo la sensación de una manifestación más grande, con cientos de personas reunidas bajo una fogata en llamas, un sol abrasador y la humedad reinantes en una granja de caballos.

Allí, Vance estrenó una nueva línea de ataque contra Harris, la candidata presidencial demócrata. Harris, dijo, aludiendo a un titular de Axios que la acusaba de cambiar de postura en cuanto a su apoyo a un muro fronterizo, está “copiando todas las políticas de Donald Trump”.

“De hecho”, añadió Vance, “he oído que para su debate en tan solo un par de semanas, se pondrá un traje azul marino, una corbata roja larga y adoptará el lema ‘Make America Great Again’”.

Vance se dirigió luego a un restaurante A&W cercano, donde sirvió una ronda de helados de cerveza de raíz en un patio sombreado, posó para selfies y sostuvo a un bebé.

La escena contrastaba con la visita de Vance a una panadería la semana pasada en Valdosta, Georgia. Con los medios de comunicación a cuestas, Vance tuvo dificultades para mantener una charla informal mientras compraba donas, y un empleado pidió que lo mantuvieran fuera de cámara.

El video que narra el incómodo momento se volvió viral en las redes sociales. “Me sentí terrible por esa mujer”, dijo Vance el martes en el avión, refiriéndose a la trabajadora de la panadería.

“Entramos y había 20 agentes del Servicio Secreto y 15 cámaras, y claramente no había sido advertida adecuadamente y estaba aterrorizada, ¿verdad? Me sentí terrible por ella”.

Vance dijo que disfruta de participar en ese tipo de politiquería minorista y agregó que le ha dejado en claro a su personal que este tipo de visitas deben planificarse con más cuidado en el futuro.

“No queremos tener estos eventos guionados; no quiero ir y hacer tres tomas de comprar Doritos en un Sheetz”, dijo Vance, refiriéndose a una parada reciente de Harris en una gasolinera de Pensilvania.

“Me gusta salir y hablar con la gente, y queremos asegurarnos de que lo estamos haciendo, pero definitivamente asegurarnos de que la gente esté al menos bien con estar frente a la cámara, o vamos a entrar y vamos a tener una persona que prácticamente tiene un ataque de pánico porque tiene 15 cámaras en su cara”.

La madre de Vance, Beverly Aikins, lo acompañó en el viaje del martes. Vance escribió sobre su lucha contra la adicción a las drogas en sus memorias de 2016, “Hillbilly Elegy”, y anunció en su discurso de aceptación en la convención republicana del mes pasado que se acercaba a los 10 años de sobriedad.

También compartió su historia con la multitud en Big Rapids, conectando los desafíos que su familia y otros han enfrentado con lo que describió como los fracasos de los líderes anteriores.

“Solo quiero que todos lo conozcan como yo lo conozco”, dijo Aikins a NBC News mientras su hijo se mezclaba en el A&W. “Es un ser humano increíble y realmente cree que puede marcar la diferencia”.

En su avión, con Aikins sentado a su lado, Vance dijo que aún tiene que decidir a quién traerá la campaña para interpretar a Walz en los preparativos para su debate del 1 de octubre.

“Lo que intento hacer, ya sea en un mitin, una conferencia de prensa, un discurso político o lo que sea, es tratar de entender bien los detalles, porque creo que si los entiendes bien, entonces puedes formar tus propias opiniones”, dijo Vance. “Este tipo de cosas tienen que suceder de manera orgánica. Por eso creo que sería un gran error tratar de escribir demasiados guiones o prepararse demasiado”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.