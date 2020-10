Guardia Nacional de Texas desplegaría hasta 1,000 efectivos tras las elecciones

Hasta 1,000 soldados de la Guardia Nacional estatal podrían ser desplegados en cinco ciudades de Texas después del día de las elecciones, de acuerdo a un reporte de The Dallas Morning News.

Las tropas apoyarían a la policía local y al Departamento de Seguridad Pública una vez concluya la jornada electoral del 3 de noviembre.

El portavoz de la Guardia Nacional de Texas, Brandon Jones, dijo a la publicación que los militares llegaría a Houston, Dallas, Fort Worth, Austin y San Antonio.

Jones le dijo al The Dallas Morning News que no sabía cuántas tropas se enviarían a cada lugar y que no podía especular sobre entre sus funciones se incluirá el resguardo de los recintos de votación.

El juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, dijo que los funcionarios no anticipan que surja ningún problema durante o después de las elecciones, mientras que se supo que el gobernador Greg Abbott no se había puesto en contacto con el condado sobre el despliegue de tropas, informó el Dallas Morning News.

En una declaración tardía a NBC 5 el martes por la noche, la Guardia Nacional de Texas dijo que las tropas no serán ubicadas en los lugares de votación.

La declaración del Mayor General Tracy R. Norris indicó lo siguiente:

"El Departamento Militar de Texas se activó para brindar apoyo adicional al Departamento de Seguridad Pública en el verano de 2020. Los miembros del servicio de Texas continúan apoyando al DPS en ello, protegiendo monumentos históricos como El Álamo y el Capitolio del Estado. Para ser claros, no ha habido ninguna solicitud ni ningún plan para brindar ningún tipo de apoyo en ningún lugar de votación en Texas ".