Encuesta exclusiva: hispanos de Florida prefieren a Biden para ser el próximo presidente

A menos de una semana para las elecciones presidenciales del 2020, los hispanos de Florida indicaron que votarían mayoritariamente por Joe Biden, candidato demócrata, para liderar los destinos del país por los próximos cuatro años. La información fue recogida en una encuesta realizada por la firma Mason-Dixon para Telemundo.

Para ver el estudio completo haz clic aquí.

El estudio de opinión revela que 48% de los hispanos encuestados prefieren la fórmula Biden-Harris mientras que 43% apoya la opción de reelegir a Donald Trump y a su vicepresidente Mike Pence. 2% votaría por otro candidato y 7% permanece indeciso.

En la zona de Florida Central, Biden encabeza la preferencia con 53% versus 37% de Trump y 12% de indecisos, mientras en la Bahía de Tampa el demócrata tiene 53% contra 35% del presidente, pero el porcentaje de votantes que aún no se decanta por una opción es de 12%.

En el Sureste del estado la historia es diferente, pues allí ambos candidatos están empatados con un 46% y los indecisos representan a un 6%.

La opción de Biden se posiciona estatalmente mejor entre mujeres (53% vs. 37% de Trump), mientras al separar a los encuestados por su origen, el voto boricua favorece a Biden con 66% frente a 23% proTrump, con un 11% de indecisos. Los cubanos, por el contrario, prefieren a Trump en un 71% y a Biden en un 23%, mientras que el grupo compuesto por otras nacionalidades se inclina en 62% hacia el demócrata y en 27% hacia darle otros cuatro años a Trump en Washington.

Sin inmunidad contra la polarización reinante, los hispanos llegan divididos a las elecciones en Estados Unidos, aunque no a partes iguales: al menos en los sondeos son más los que apoyan al demócrata Joe Biden que a un presidente Donald Trump que les reparte indistintamente cal y arena.

Si bien los autoidentificados como demócratas y republicanos se alinean consistentemente con sus partidos, quienes se definieron como independientes respaldan a Biden con 43% versus un 38% que votaría por Trump.

En cuanto al desempeño de ambos candidatos en el último debate, 41% de los consultados dijeron que habían ya decidido dar su voto a Biden sin importar cómo se desarrollara el debate y 36% ya estaba determinado a votar por Trump antes del mismo. Aún así, 7% se inclinó a favor de Biden tras el intercambio y un 7% hacia Trump, mientras que un 6% permanece indeciso.

También se preguntó a los votantes si guardaban algún tipo de preocupación sobre posibles episodios de violencia tras las elecciones y, de acuerdo al resultado general estatal, 45% dijo que sí estaba preocupado frente a un 49% que no. Un 6% no estaba seguro al respecto.

A continuación el resultado segmentado por regiones sobre la preocupación ante la posibilidad de que se genere violencia luego de los comicios:

Zona Sí No No está seguro Florida Central 50% 44% 6% Bahía de Tampa 45% 51% 4% Sureste del estado 42% 51% 7%

El estado y la pandemia de COVID-19

Respecto a la pandemia de coronavirus y los procesos de reapertura, el resultado global fue que 55% indicó que el virus todavía es muy peligroso y aun se deben tomar medidas de protección importantes, por lo que sería muy pronto para reanudar de manera plena la enseñanza en las aulas y regularizar al 100% las actividades comerciales.

Un 37% estimó que no es tan peligroso como lo era al inicio del año, hay más tratamientos eficaces disponibles y que es el momento de volver a abrir las escuelas y los comercios. 8% aún no está seguro de su posición entre ambas posturas.

Al planteársele la posibilidad de que la Corte Suprema dejara sin efecto la Ley de Acceso Asequible a la Salud, conocida como Obamacare, se les preguntó si pensaban que podrían o no perder su cobertura actual. 14% piensa que sí se quedaría sin beneficios de seguro médico, 78% estima que no y 8% no está seguro.

A continuación el resultado segmentado por regiones :

Zona Sí, la perdería No la perdería No está seguro Florida Central 13% 77% 10% Bahía de Tampa 17% 74% 9% Sureste del estado 15% 78% 7%

Respecto a la disposición a recibir una vacuna contra el virus de forma inmediata una vez ésta esté disponible, 37% de los encuestados en Florida dijeron que sí se la pondría, 52% dijo que no y 11% no está seguro. El resultado por región es el siguiente:

Zona Sí me vacunaría No me vacunaría No estoy seguro Florida Central 31% 55% 14% Bahía de Tampa 36% 53% 11% Sureste del estado 39% 51% 10%

Sobre este estudio

El estudio de opinión fue realizado entre el 23 y el 26 de octubre del 2020 entre un total de 500 votantes registrados en Florida, que fueron entrevistados vía telefónica y que indicaron que es probable que voten en las elecciones generales de noviembre.

La muestra fue seleccionada de forma aleatoria de una lista de electores, utilizando números de celular y teléfonos fijos. Se tomaron en cuenta cuotas equitativas para representar el porcentaje de hispanos registrados para votar en cada condado

El margen de error es de ± 4.5 puntos porcentuales y esto se traduce que hay un 95% de probabilidades de que las respuestas ronden los rangos expresados si se hubiesen encuestados todos los votantes hispanos en el estado. Dicho margen de error se eleva en los subgrupos.