Qué son las boletas provisionales y por qué tardan tanto en contarse: NBC News

WASHINGTON - Las boletas provisionales, utilizadas por los votantes en caso de que haya dudas sobre su elegibilidad cuando se presentan a las urnas, están desacelerando el conteo de las elecciones presidenciales cuatro días después del cierre de las urnas.

Y podría haber suficientes papeletas de este tipo para afectar la carrera en algunos estados clave, según explica NBC News.

Estas boletas se usan solo cuando un votante tiene un problema que debe resolverse antes de que su voto pueda ser contado, por lo que se demoran más en procesar que las boletas regulares y pueden estar sujetas a acciones legales y desafíos.

Son una alternativa cuando un votante no puede demostrar inmediatamente que es elegible para votar o su información no coincide con la listas de votantes. Es posible que el votante se haya mudado, pero su nueva dirección no se refleja en la lista de votantes de su nuevo precinto, que haya olvidado su identificación, que hayan cambiado su nombre o que su nombre esté mal escrito en las listas.

Y especialmente este año, en algunos estados, si un votante solicitó una boleta de voto por ausencia pero decidió, por cualquier motivo, votar en persona, es posible que se le haya pedido que lleve su boleta al centro de votación para canjearla por una nueva boleta en persona. Eso se hace para asegurar que no voten dos veces.

Si el votante nunca recibió su boleta de voto ausente solicitada o se olvidó de llevarla a las urnas, puede terminar teniendo que votar provisionalmente.

Para leer la historia completa en inglés en NBC News, clique aquí.