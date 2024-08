Trump sugiere que podría retirarse del debate programado para el 10 de septiembre. ¿Por qué?

El expresidente Donald Trump sugirió este lunes que podría retirarse del debate programado en ABC News con la vicepresidenta Kamala Harris el 10 de septiembre porque dijo que la cadena es hostil hacia los republicanos.

En un restaurante vietnamita en Falls Church, Virginia, Trump dijo que había visto el programa "This Week" de ABC el domingo y que no le gustó cómo fue tratado el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas.

"Cuando vi la hostilidad de eso, dije: '¿Por qué lo hago? Hagámoslo con otra cadena'. Quiero hacerlo", dijo Trump a los periodistas.

En respuesta a una pregunta sobre si todavía planea participar en el debate, Trump dijo: "Estamos pensándolo. Estamos pensándolo. También quieren cambiar las reglas. Ya sabes, el acuerdo era que mantendríamos las mismas reglas. Ahora, de repente quieren hacer un cambio en las reglas porque ella no puede responder preguntas… ¿por qué no hace algo como lo que estoy haciendo ahora? Ella no puede hablar. No podemos tener a otro tonto como presidente".

Trump dijo que quiere tener un "debate justo" y dijo que da la bienvenida a las "preguntas difíciles".

ABC "realmente debería quedar fuera", continuó. "Preferiría hacerlo en NBC. Preferiría hacerlo en CBS. Francamente, creo que CBS es muy injusto, pero es el mejor del grupo, y ciertamente lo hago en Fox, incluso lo haría en CNN. Creo que CNN nos trató de manera muy justa la última vez".

Cuando se le preguntó si quiere que los micrófonos estén silenciados en el debate, Trump dijo: "Acordamos las mismas reglas. No lo sé. No me importa. Probablemente preferiría tenerlo encendido, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez. En ese caso, estaba silenciado".

Las negociaciones sobre las reglas para el debate del 10 de septiembre llegaron a un punto muerto durante la noche, en parte por un desacuerdo sobre si los candidatos tendrían micrófonos abiertos.

La campaña de Harris dijo que le pidió a ABC que ambos candidatos tuvieran micrófonos "activos" durante todo el debate para que puedan captar cualquier comentario independientemente de quién sea el turno de hablar.

El portavoz de la campaña de Harris, Brian Fallon, afirmó que los asesores de Trump prefieren que los micrófonos de los candidatos estén silenciados cuando su oponente habla "porque no creen que su candidato pueda actuar como un presidente durante 90 minutos por sí solo".

"La vicepresidenta está lista para lidiar con las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real", agregó. "Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio".

Sin embargo, el portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, dijo que ambas campañas ya habían acordado las reglas del debate, que, según él, reflejaban las mismas que se utilizaron durante el debate de CNN de junio entre Trump y el presidente Joe Biden. En ese debate se utilizaron micrófonos silenciados, algo que había solicitado la campaña de Biden. Miller también afirmó que la campaña de Harris solicitó que los candidatos estuvieran sentados durante el debate y se les permitiera tomar notas.

"Dijimos que no se harían cambios en las reglas acordadas", dijo Miller. "Si Kamala Harris no es lo suficientemente inteligente como para repetir los puntos del mensaje que sus asesores quieren que memorice, ese es su problema. Esto parece ser un patrón en la campaña de Harris. No le permiten a Harris hacer entrevistas, no le permiten hacer conferencias de prensa y ahora quieren darle una hoja de trucos para el debate".

Fallon, portavoz de la campaña de Harris, negó que el equipo de Harris haya pedido un debate sentado con notas permitidas.

El desacuerdo sobre las reglas, que fue reportado primero por Politico, también se produce después de una publicación de Trump en las redes sociales el domingo por la noche sugiriendo que podría retirarse del debate debido a lo que llamó una entrevista "parcial" en "This Week" de ABC.

"¿Por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena?", escribió Trump.

Representantes de ABC, CNN, CBS y NBC no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.

El debate del 10 de septiembre se programó originalmente hace meses, antes de que Biden abandonara la carrera.

Después de que Biden se retiró y Harris lanzó su campaña, Trump dijo a principios de agosto que no participaría en el debate de ABC el próximo mes y propuso que los dos debatan en Fox News en su lugar. Finalmente, Trump dijo que quería enfrentar a Harris en tres debates separados en septiembre. Hasta ahora, solo se ha confirmado el debate de ABC.

Este es el primer ciclo electoral en el que la Comisión de Debates Presidenciales no ha patrocinado los debates presidenciales desde que la organización no partidista se lanzó en 1987.

En 2022, el Comité Nacional Republicano se retiró de los debates organizados por la CPD y dijo que exigiría a los candidatos presidenciales republicanos que se comprometieran a participar únicamente en debates autorizados por el Partido Republicano.

La campaña de Biden también evitó los debates patrocinados por la CPD. En mayo, la copresidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, en una carta se mostró en desacuerdo con el calendario de los debates de otoño y también alegó que la comisión "no podía o no quería hacer cumplir las reglas en los debates de 2020".