Deportaciones masivas: los planes de Trump para un segundo mandato

Donald Trump ha prometido desde hace tiempo deportar a millones de personas, pero ahora aporta más detalles en su actual intento por llegar a la Casa Blanca: invocar poderes de tiempos de guerra, apoyarse en gobernadores con ideas afines y utilizar a las fuerzas armadas.

El historial de Trump como presidente muestra una enorme brecha entre sus ambiciones y las realidades legales, fiscales y políticas de las deportaciones masivas de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos: 11 millones en enero de 2022, según el último cálculo del Departamento de Seguridad Nacional. El expresidente Barack Obama realizó 432,000 deportaciones en 2013, el total anual más alto desde que se llevan registros.

Las deportaciones bajo el gobierno de Trump nunca llegaron a las 350,000. Pero él y Stephen Miller, su principal arquitecto en política de inmigración, han ofrecido pistas en entrevistas y mítines respecto a adoptar un enfoque diferente si los votantes vuelven a darles el poder en noviembre. Podrían beneficiarse de las lecciones aprendidas durante sus cuatro años en el cargo y, potencialmente, de más jueces nombrados por Trump.

“Lo que Trump parece estar contemplando es potencialmente legal”, dijo Joseph Nunn, abogado del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Puede que no haya muchas barreras legales. En términos logísticos va a ser extraordinariamente complicado y difícil. A los militares no les va a gustar hacer eso y van a moverse tan lentamente como puedan. Pero es posible, por lo que debe tomarse en serio”.

Cuando se preguntó a la campaña de Trump cómo se llevaría a cabo su promesa, respondió que Trump iniciaría el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos, sin dar más detalles. Karoline Leavitt, una portavoz, explicó que Trump “reuniría todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de criminales, traficantes de drogas y traficantes de personas ilegales (en el país)”.

¿Cómo superaría Trump los inevitables desafíos legales?

Trump ha dicho que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha propuesto la teoría de que la inmigración ilegal equivale a una invasión para justificar medidas de aplicación de la ley estatales, hasta ahora sin éxito, pero los expertos legales refieren que los jueces pueden ser reacios a cuestionar lo que un presidente considera como agresión extranjera.

La amplia autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros puede dar la vuelta a una ley que prohíbe a los militares hacer cumplir la ley civil.

Trump ha dicho que se centraría en desplegar a la Guardia Nacional, cuyas tropas pueden ser activadas por orden de un gobernador. Miller dice que las tropas bajo el mando de gobernadores republicanos solidarios enviarían tropas a estados cercanos que se nieguen a participar.

“La Guardia Nacional de Alabama va a arrestar a inmigrantes ilegales en Alabama, y la Guardia Nacional de Virginia, en Virginia. Y si vas a ir a un estado hostil como Maryland, bueno, allí simplemente la Guardia Nacional de Virginia haría el arresto en Maryland”, dijo Miller el año pasado en “The Charlie Kirk Show”, un programa de radio y pódcast conservador.

El ejército ha estado involucrado periféricamente en la frontera desde el gobierno del presidente George W. Bush con actividades que no se consideran de aplicación de la ley, como vigilancia, mantenimiento de vehículos e instalación de alambre de púas.

Nunn, del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, dijo que Trump podría tomar como referencia 2020, cuando ordenó a la Guardia Nacional dispersar las protestas pacíficas del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) cerca de la Casa Blanca, a pesar de la oposición del alcalde. Trump lo hizo sin invocar la ley de poderes de guerra del siglo XVIII, pero el estatus federal del Distrito de Columbia le da al presidente una autoridad desproporcionada para actuar.

Trump también podría tener que lidiar con los derechos otorgados bajo la ley de inmigración y los fallos judiciales que tomaron forma después de 1798, incluido el derecho a solicitar asilo que se convirtió en ley en 1980. Según un fallo de la Corte Suprema de 2001, las personas que se encuentran en el país ilegalmente no pueden ser detenidas indefinidamente si no existe una posibilidad razonable de que sus países las acepten de regreso. Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países son lentos en aceptar a sus ciudadanos de vuelta o se niegan a hacerlo.

¿Cómo pagaría Trump por esto?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está financiado por el Congreso para 41,500 camas de detención este año, lo que plantea interrogantes sobre dónde alojaría Trump a las personas antes de que aborden los vuelos de deportación y cuánto tiempo podría retenerlas si los países se niegan a aceptarlas de regreso. Miller lanzó la idea de “instalaciones a gran escala cerca de la frontera, muy probablemente en Texas”.

Los oficiales del ICE son minuciosamente deliberados, investigan los antecedentes de sus objetivos y priorizan a personas con condenas penales. Intentan capturar a los sospechosos fuera de sus casas porque generalmente trabajan sin órdenes judiciales y la gente no tiene por qué dejarlos entrar.

Un solo arresto puede requerir horas de vigilancia e investigación, un trabajo que un funcionario de ICE comparó con ver crecer el pasto.

“En la práctica, será casi imposible para (Trump) hacer las cosas de las que habla, aun si pudiera incluir a los militares”, dijo John Sandweg, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama.

Las cifras de deportación de Obama fueron posibles gracias a que la policía local entregó a las personas al ICE, pero desde entonces muchos gobiernos estatales y locales han introducido límites a la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La presidencia de Obama también precedió a un aumento de solicitantes de asilo en la frontera, lo que agotó los recursos limitados de los gobiernos de Trump y Biden.

¿Cómo resultaría políticamente una deportación masiva?

Si bien muchos apoyan los planes de Trump, la deportación masiva podría separar familias, exacerbar la escasez de mano de obra y desarraigar a personas con profundos vínculos con sus comunidades. El Pew Research Center (Centro de Investigaciones Pew), un grupo de expertos que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas de Estados Unidos y el mundo, estima que el 70% de los hogares con al menos una persona que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos también tienen a alguien que está legalmente en el país.

Es probable que los líderes militares se resistan porque eso socavaría otras prioridades y dañaría la moral, dijo Nunn.

“Los militares verán esto y dirán que este no es el tipo de deber para el que se alistaron", agregó. “Esto es involucrar a los militares en la política interna de una manera que a los militares no les gusta”.

Adam Goodman, profesor asociado de historia y estudios latinoamericanos en la Universidad de Illinois, Chicago, quien ha escrito sobre deportaciones, dijo que una amenaza de expulsión masiva puede tener un impacto grave incluso si no se lleva a cabo. Cree que es muy poco probable que Trump pueda hacer lo que promete, pero puede generar miedo en las comunidades inmigrantes.

En junio de 2019, Trump anunció que el ICE “comenzaría el proceso de expulsión de los millones de inmigrantes ilegales” la semana siguiente. Un mes después, la agencia dijo que tenía en la mira a unas 2,100 personas, lo que resultó en 35 arrestos, lo cual indica que los planes del presidente se quedaron muy cortos aunque solo después de causar una preocupación generalizada en las comunidades inmigrantes.