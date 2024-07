Los demócratas planean nominar formalmente a Biden a principios de agosto, antes de la convención

WASHINGTON DC — Los demócratas buscarán realizar una votación virtual para convertir al presidente Joe Biden en el candidato de su partido en la primera semana de agosto, ya que Biden ha rechazado los llamados de algunos en su partido para que abandone la contienda después de su desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump.

El comité de reglas de la Convención Nacional Demócrata se reunirá el viernes para discutir sus planes, según una carta enviada a los miembros obtenida el miércoles por The Associated Press, y los finalizará la próxima semana. La carta de los copresidentes, la obispa Leah D. Daughtry y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirma que la votación virtual no se llevará a cabo antes del 1 de agosto, pero que el partido sigue comprometido a realizar una votación antes del 7 de agosto, que había sido la fecha límite de presentación de Ohio.

"No implementaremos un proceso de votación virtual apresurado", escribieron Daughtry y Walz, "aunque comenzaremos nuestra importante consideración de cómo funcionaría un proceso de votación virtual".

El partido anunció en mayo que llevaría a cabo una votación nominal anticipada para garantizar que Biden calificara para la boleta en Ohio, que originalmente tenía como fecha límite el 7 de agosto, pero el estado ha cambiado sus reglas desde entonces. La campaña de Biden insiste en que el partido debe operar bajo las reglas iniciales de Ohio para garantizar que los legisladores republicanos no puedan presentar desafíos legales para mantener al presidente fuera de la boleta.

Incluso si los demócratas realizan una votación nominal virtual antes de su convención, programada para el 19 al 22 de agosto en Chicago, no necesariamente aseguraría a Biden en la nominación. El comité de reglas del DNC podría votar para realizar una votación nominal en persona en Chicago, dijo Elaine Kamarck, miembro de ese comité desde hace mucho tiempo y experta en el proceso de nominación del partido. Pero como la ley de Ohio no entra en vigencia hasta el 1 de septiembre, la aparición de Biden en la boleta del estado sigue siendo una preocupación real, dijo Kamarck.

"Esto es una medida de seguridad para los demócratas", dijo Kamarck, y agregó que "la convención es la máxima autoridad" en el proceso de nominación.

La decisión de programar la votación nominal se produce cuando casi dos tercios de los demócratas dicen que Biden debería retirarse de la contienda presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC, lo que socava drásticamente su afirmación posterior al debate de que los "demócratas promedio" todavía están con él incluso si algunos "grandes nombres" se están volviendo en su contra.

La encuesta, realizada mientras Biden trabaja para salvar su candidatura dos semanas después de su fracaso en el debate, también encontró que solo alrededor de 3 de cada 10 demócratas están extremadamente o muy seguros de que tiene la capacidad mental para servir eficazmente como presidente, ligeramente por debajo del 40% en una encuesta AP-NORC en febrero.

La carta de Daughtry y Walz llegó un día después de que un contingente de demócratas de la Cámara de Representantes recelosos de nominar rápidamente a Biden como la elección del partido para la reelección hiciera circular otra carta que planteaba "serias preocupaciones" sobre los planes para una votación nominal virtual. La carta que enviaron al Comité Nacional Demócrata, que no ha sido enviada, dice que sería una “terrible idea” sofocar el debate sobre el candidato del partido con una votación nominal anticipada.

“Podría socavar profundamente la moral y la unidad de los demócratas”, dice la carta obtenida por la AP.