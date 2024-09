¿Quién asesorará a Harris y a Trump en política exterior para el debate del martes?

La política exterior y la seguridad nacional no han jugado un papel dominante en la campaña de este año hasta ahora, pero una respuesta torpe en el debate presidencial del martes podría perjudicar a cualquiera de los candidatos en una carrera sin margen de error.

Mientras el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se dirigen a la recta final de la preparación del debate, ¿quién los está entrenando sobre cómo abordar la guerra entre Israel y Hamas, la embestida de Rusia contra Ucrania y los esfuerzos de China por superar a Estados Unidos como la superpotencia mundial?

Hay marcadas diferencias entre Harris y Trump en sus posiciones de política exterior y cómo las expresan. Y los funcionarios y legisladores actuales y anteriores que asesoran a cada candidato reflejan esas perspectivas divergentes.

En los debates simulados que Harris está realizando en Pittsburgh como ensayo para el martes, el asesor que desempeña el papel de Trump está subrayando las diferencias entre los candidatos al supuestamente vestirse como Trump, incluso con el gran traje azul y la corbata larga.

Según varias fuentes asociadas con cada candidato y sus partidos, aquí hay un bosquejo aproximado de quién está asesorando a Trump y Harris en política exterior para el debate, y para sus posibles presidencias:

Donald Trump

Como siempre con Trump, se espera que su enfoque sea fluido e improvisado, según múltiples fuentes y sus propios comentarios.

Trump ha dicho que se ha estado preparando para el debate toda su vida y cuestionó la necesidad de un estudio elaborado por adelantado. "Sí, tengo reuniones al respecto", dijo Trump recientemente cuando se le preguntó sobre sus preparativos. "Hablamos de eso, pero no hay mucho que puedas hacer. O conoces el tema o no".

Los espectadores pueden esperar que ataque a Harris por la frontera sur, la guerra en Gaza y la salida de Estados Unidos de Afganistán. Trump nunca ha articulado una política exterior general, pero tiene una creencia central que ha expresado durante décadas. Trump piensa que otras naciones se están aprovechando de Estados Unidos: que demasiados aliados se están aprovechando del poderío militar estadounidense y no gastan lo suficiente en sus propias fuerzas armadas.

La campaña del expresidente no tiene un proceso para formular la política exterior o interna y Trump no tiene un asesor designado en política exterior. Pero su equipo de campaña proporciona puntos de discusión para los sustitutos en política exterior.

Trump habla sobre seguridad nacional con una variedad de exfuncionarios que sirvieron en su gobierno y que se consideran leales, así como con varios senadores. Su yerno, Jared Kushner, también conserva influencia. El énfasis de Trump en la lealtad descarta una larga lista de exfuncionarios de seguridad nacional que trabajaron bajo su mando pero que lo han criticado públicamente.

Los exfuncionarios del gobierno de Trump y los senadores que hablan con el expresidente sobre política exterior van desde voces conservadoras tradicionales que invocan a Ronald Reagan hasta quienes favorecen una visión más aislacionista de “Estados Unidos primero” que exige reducir los compromisos internacionales e imponer aranceles a adversarios y aliados por igual. Algunos se encuentran en algún punto intermedio.

Muchas de estas figuras están compitiendo por un puesto en un segundo gobierno de Trump y están tratando de averiguar cómo pueden adaptarse mejor a las inclinaciones y opiniones de Trump, dijo John Bolton, quien se desempeñó como tercer asesor de seguridad nacional de Trump, en una entrevista con NBC News.

Bolton, quien asesoró a Trump de 2018 a 2019, dijo que Trump no tiene puntos de vista coherentes sobre política exterior y que sus “decisiones son ad hoc, anecdóticas, transaccionales”. Bolton, quien ha criticado públicamente y en repetidas ocasiones a su exjefe, dijo que no apoya ni a Trump ni a Harris.

Keith Kellogg, un general retirado del ejército que se desempeñó como asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, ha respaldado la retórica de Trump de “Estados Unidos primero” y fundó un grupo de expertos que lleva ese lema. Kellogg habla con el expresidente regularmente y ha estado asesorando a Trump mientras se prepara para el debate del martes, según una fuente con conocimiento del asunto.

Kellogg, que ha defendido la infame llamada telefónica en la que Trump le preguntó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sobre la investigación del hijo de Joe Biden, Hunter, es coautor de una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania. El plan exige presionar a Kiev para que negocie con los rusos o se enfrente a un recorte en la ayuda militar estadounidense, pero aumentaría las entregas de armas estadounidenses a Ucrania si Moscú rechaza las conversaciones de paz.

Aunque muchos ex asesores han caído en desgracia, Stephen Miller, que fue asesor principal y redactor jefe de discursos durante la presidencia de Trump, ha sido una influencia constante dentro del círculo de Trump durante años. Miller ha dado forma a las políticas y posiciones de inmigración de línea dura de Trump. Si Trump es elegido, Miller y Trump han prometido lanzar una deportación masiva de millones de inmigrantes indocumentados.

Richard Grenell encarnó la hostilidad del expresidente hacia los aliados europeos cuando se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Alemania. Grenell respaldó la retirada de algunas tropas estadounidenses de Alemania debido a lo que llamó los bajos niveles de gasto en defensa de Berlín. Más tarde trabajó como enviado a los Balcanes y como director interino de inteligencia nacional, donde expulsó a oficiales de inteligencia de carrera.

Donald Trump Jr. ha dicho que Grenell es un "principal candidato" para secretario de Estado en un segundo gobierno de Trump. Desde que Trump dejó la Casa Blanca, Grenell ha actuado como enviado suyo en el extranjero, reuniéndose con líderes de extrema derecha en capitales extranjeras.

Entre otros ex funcionarios de seguridad nacional que han permanecido en la órbita de Trump se encuentra Mike Pompeo, quien se desempeñó como director de la CIA y secretario de Estado. Pompeo ha evitado la retórica aislacionista al estilo MAGA, expresando su apoyo a la provisión de armas a Ucrania, a la OTAN y a mantener una gran presencia estadounidense en Oriente Medio.

Un halcón descarado, impulsó una postura dura hacia China e Irán mientras estuvo en el gobierno de Trump, respaldando el ataque con aviones no tripulados estadounidenses que mató al general iraní Qassem Soleimani.

Kash Patel trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump y en noviembre de 2020 se convirtió en jefe de gabinete del secretario de Defensa interino. Patel ha acogido con agrado los llamados del ex presidente a purgar a los funcionarios de inteligencia considerados desleales y ha promovido conspiraciones de que las elecciones de 2020 fueron "robadas" y de que un "estado profundo" dentro del gobierno está conspirando contra Trump.

JD Vance, el senador de Ohio que Trump eligió como compañero de fórmula, ha sido una voz prominente en el Senado que se opone a la asistencia militar a Ucrania. Pero varias fuentes dicen que Trump no parece depender de Vance para recibir asesoramiento en política exterior.

Robert Lighthizer, una gran influencia en las políticas comerciales de Trump cuando se desempeñó como representante comercial del gobierno de Trump, está instando a un mayor proteccionismo, extendiendo los aranceles a una variedad de productos y países.

Los legisladores republicanos que reciben llamadas de Trump incluyen al senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, el senador Tom Cotton de Arkansas y el senador Bill Hagerty de Tennessee.

Kamala Harris

Harris probablemente criticará a Trump por sus elogios a autócratas como Vladimir Putin y su escepticismo sobre la red de alianzas de larga data de Estados Unidos. Haciéndose eco de presidentes anteriores de ambos partidos, Harris considera que los aliados son vitales para el poder económico y militar de Estados Unidos, especialmente en un momento en que China y otros enemigos de Estados Unidos están profundizando los lazos entre sí.

Harris depende principalmente de su personal de seguridad nacional para que la ayude a abordar cuestiones de política exterior, y ese asesoramiento ha dado forma a su forma de hablar sobre política exterior como candidata. Pero su personal de la Casa Blanca no está legalmente autorizado a participar en los preparativos para el debate, por lo que eso quedará a cargo de expertos que actualmente están fuera del gobierno.

Philippe Reines, que trabajó como asesor de la fallida campaña de Hillary Clinton en 2016 contra Trump, está desempeñando el papel de Trump en las sesiones de debate simuladas de Harris, tal como lo hizo en la candidatura de Clinton a la Casa Blanca. La última vez, Reines adoptó famosamente técnicas de actuación metódica y usó zapatos de vestir con alzas de tres pulgadas y un traje holgado con puños grandes y una corbata larga para tratar de ayudar a Clinton a acostumbrarse a la gran presencia física de Trump. Fuentes cercanas a Harris dicen que Reines volverá a usar su atuendo de Trump este año.

En una entrevista con NBC News, Reines contó cómo inicialmente planeó leer montones de material para prepararse para las sesiones simuladas.

"Conseguí que mi propio equipo de abogados se ofreciera como voluntario para ayudar porque son muy buenos con el papel", dijo Reines. "Pero luego el papel me abrumó. Entonces pensé: 'A la m... con esto. Trump no lee ningún papel; yo no voy a leer ningún papel. Lo racionalicé como que, si realmente me meto en el personaje aquí, no voy a hacer nada que él no haga”.

Colin Kahl, un exalto funcionario del Pentágono en el gobierno de Biden, dijo en una entrevista que está asesorando informalmente a la campaña de Harris en política exterior.

“Harris cree que la política exterior es un deporte de equipo, y por eso necesitamos unir a nuestro equipo”, dijo Kahl, quien también fue asesor de seguridad nacional de Biden durante el mandato de Obama. “Trump no cree que sea un deporte de equipo. Tampoco está seguro de en qué equipo está”.

Otros exfuncionarios de seguridad nacional que asesoran informalmente a la campaña de Harris incluyen a Tom Donilon, quien fue asesor de seguridad nacional de Obama; Jeremy Bash, jefe de gabinete del ex director de la CIA y secretario de Defensa Leon Panetta; y Tom Nides, un miembro del Partido Demócrata y exbanquero que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Israel hasta el año pasado.

La preparación del debate sobre cuestiones de política exterior también involucrará a Grace Landrieu, directora de políticas de la campaña de Harris y veterana de la política demócrata, y Brian Nelson, exsubsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. Nelson, quien gestionó la imposición de sanciones contra Rusia, Hamas y otros adversarios de Estados Unidos, tiene vínculos con Harris que datan de su época como fiscal general en California.

El personal de Harris en la Casa Blanca incluye a Philip Gordon, su asesor de seguridad nacional. Gordon trabajó en gobiernos demócratas anteriores y se ha convertido en una figura influyente para Harris. Se desempeñó como jefe de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Bill Clinton, y como secretario de estado adjunto para asuntos europeos y euroasiáticos durante el gobierno de Obama.

En un comentario de 2018 que coescribió, Gordon dijo que las acciones agresivas de Rusia lo habían llevado a concluir que Estados Unidos "necesita enfrentar a Rusia con más fuerza".

En un libro de 2020, Gordon relató las consecuencias del cambio de régimen respaldado por Estados Unidos en Irak y en otras partes del mundo musulmán. Gordon describió esos esfuerzos como poco realistas, desinformados e imprudentes.

Rebecca Lissner, asesora adjunta de seguridad nacional de Harris, enseñó en el Instituto Naval de Estados Unidos y escribió un libro sobre cómo adaptar el liderazgo estadounidense para contrarrestar las cada vez más poderosas potencias globales autoritarias lideradas por China.

Dean Lieberman, asesor adjunto de seguridad nacional de Harris para comunicaciones estratégicas, elabora sus discursos y declaraciones públicas.

El discurso de Harris en la Conferencia de Seguridad anual de Múnich en febrero, redactado por Leiberman, ofreció algo cercano a la visión del mundo de la vicepresidenta, y sus asesores, así como una respuesta a los llamados de Trumpworld para dar marcha atrás en los compromisos internacionales.

“La historia también nos ha demostrado que si sólo miramos hacia dentro, no podemos derrotar las amenazas externas; el aislamiento no es aislamiento”, afirmó Harris. “De hecho, cuando Estados Unidos se ha aislado, las amenazas sólo han aumentado”.

Este reporte fue escrito primero en inglés por NBC News.