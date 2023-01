Cómo tener un fondo de emergencia con un presupuesto limitado

Mucha gente inicia el año muy motivada para hacer cambios en sus vidas, uno de los principales poner nuestras finanzas en orden pero muchos no saben por dónde empezar.

Según una encuesta reciente 1 de cada 4 adultos dice que no pudo ahorrar el año pasado y 17 por ciento de los mayores de 58 años dijeron haber usado el crédito constantemente en el 2022, algo que expertos dicen los hace terminar pagando más por artículos que tal vez no deberían haber comprado o que tuvieron que comprar por emergencia y no tenían un fondo separado para eso.

Ante la pregunta de cómo logro tener un fondo de emergencia si su presupuesto es limitado, el asesor de relaciones externa de AARP, Gilberto Cabrera explica que, para poder ahorrar, hay que hacer un presupuesto y es que muchas veces no tenemos una buena noción de cuánto dinero entra y cuánto sale de nuestro bolsillo cada mes.

“Al banco le pido que de cada cheque me saque y ponga en mi cuenta de ahorros 1%, 10%, lo que buenamente pueda yo ahorrar es un buen comienzo. Y de esa manera tener un fondo de emergencias para el futuro, jubilación, para lo que tu quieras”, aconseja Cabrera.

Comienza revisando tus ingresos y tus gastos importantes. Cada vez que pienses comprar algo, pregúntate si es algo que realmente necesitas o simplemente algo que quieres. Los expertos recomiendan tener de uno a 3 meses de sueldo ahorrado en un fondo de emergencia.