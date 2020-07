Encendido debate de candidatos a la alcaldía de Miami-Dade

Daniela Levin Cava, Esteban Bovo, Xavier Suárez y Alex Penelas contestaron a las preguntas de los periodistas de Telemundo 51 y Actualidad Radio, en un debate en el que se abordaron temas como la economía, la salud, el transporte y la educación en el condado Miami-Dade, además de algunos señalamientos de corrupción que se hicieron entre dos de los aspirantes.

Manejo de la pandemia y coordinación con las ciudades

En momentos en que la localidad a la que aspiran se muestra como una de las más afectadas por el nuevo coronavirus en todo Estados Unidos; los candidatos hablaron sobre sus planes para reactivar la golpeada economía y criticaron la falta de coordinación del condado con los alcaldes de las ciudades.

Esteban Bovo señaló que su reto será trabajar con las ciudades de manera coordinada y unitaria. "Mi reto es trabajar con las ciudades y hacerlo de una manera uniforme, sean los temas que sean, los alcaldes de las grandes y pequeñas ciudades, tienen que estar en la misma página que el alcalde del condado", dijo.

Por su parte, la comisionada Daniella Levine Cava dijo que desde que inició la pandemia los alcaldes querían comunicación, liderazgo, experticia y eso no ocurrió. "Desde el inicio querían información sobre las decisiones (...) Están tan enojados que están estudiando un juicio porque no están contentos con los recursos que han recibido", recordó el problema que se ha suscitado entre el actual alcalde Carlos Giménez y los alcaldes de otras ciudades, como Miami, que han anunciado estar estudiando acciones legales contra el condado.

"Desde el inicio voy a iniciar mejorando las comunicaciones que se han roto con las ciudades", prometió Levine Cava.

A juicio del otrora alcalde de Miami-Dade y hoy candidato, Alex Penelas, la "comunicación ha sido destastrosa". Dijo que su consejo desde que inició la pandemia ha sido el de tener una sola voz, y un mensaje claro con la cooperación de las ciudades. "Dejar de un lado la rivalidad política y comunicarse antes de ir a una conferencia de prensa e informar sobre las decisiones tomadas". Señaló que en su caso, él abordaría la emergencia como lo hizo cuando fue alcalde durante las emergencia presentadas por los ciclones registrados en esa época.

El comisionado Xavier Suárez se quejó de que el actual alcalde "no consulta mucho a los comisionados de lo que está haciendo tampoco". A su juicio, la respuesta del condado y la comunicación ha sido desastrosa. Sin embargo, dijo que en este momento se está controlando la pandemia y la gente está acatando las medidas.

Recuperación económica y uso de recursos

Al preguntarles sobre los planes para recuperar la economía del condado y ayudar a la empresa privada golpeada por la pandemia, Levine Cava, apuesta por la reinvención de los pequeños negocios con el apoyo del condado. "Soy una persona innovadora y desde siempre estoy buscando inventar e invertir en cosas nuevas. Hicimos el programa RISE y vamos a tener la oportunidad de utilizar estos fondos para buscar la manera de que los negocios puedan renovarse. Voy a traer a los negociantes más formados e innovadores para apoyar a nuestra economía", dijo.

Dijo que utilizarán los fondos federales para ayudar a los negocios, mientras espera trabajar con universidades y organizaciones en la innovación y reactivación de la economía.

Penelas, por su parte, dijo que su plan está basado en ayuda a las pequeñas empresas para ayudarlos a resolver lo que a su juicio es el principal problema: el acceso a capital. A los pequeños empresarios quiero ayudarlos a que tengan mejor relación con los bancos". Además dijo que impulsaría un programa de "first local" o primero lo local, para impulsar las ventas y servicios de las empresas que hacen vida en el condado.

Suárez dijo que 170 mil negocios afectados por la pandemia están ubicados en el área metropolitana del sur de Florida y recordó la importancia de la construcción en la economía del condado. Informó que 15% de los recursos en el condado los aporta el sector de la construcción por lo que a su juicio, es vital recuperar este sector para recuperar la economía.

Bovo dijo que la situación crítica de los pequeños negocios fue creada también por el gobierno condal al ordenar el cierre. "El mejor estímulo es trabajar con esos pequeños negocios y que ellos nos indiquen a nosotros lo que necesitan para poder abrir de manera segura. Me opongo a cualquier cierre, no inventar más regulaciones eso es un error", dijo el comisionado.

Transporte y peajes

Sobre uno de los grandes males del condado: el tráfico y la falta de un sistema público de transporte eficiente, los candidatos tuvieron visiones distintas, aunque todos coincidieron en que es una deuda con la comunidad.

Xavier Suárez dijo que el cobro del impuesto de medio centavo para transporte genera 275$ millones al año de los cuales gran parte ya están comprometidos, por lo que solo quedan disponibles un 20% de esos recursos. Y se ha hecho una buena labor con los trolleys, el metro mover es gratis. Sin embargo, lamenta que el Smart Plan muy bien confeccionado por Bovo, y Francis Suárez cuando fue comisionado haya sido abandonado por el actual alcalde.

Suárez considera que se debe trabajar para tener los recursos y hacer eficiente los planes que ya existen en el Smart Plan y destacó el sistema del condado con el servicio de Trolly y Metromover gratuitos, más el Metrobus y el Metrorail.

Esteban Bovo considera que el desarrollo del condado debe ir de la mano con el transporte, pero dijo que la manera en que ha crecido la región no es viable utilizar "guaguas" (transporte público). "Ninguno aquí las ha utilizado, yo sí y es inviable". Dijo además que el plan del medio centavo, que impulsó Penelas cuando fue alcalde "era una mentira", que se creyó podía servir para solucionar el tema del transporte.

Levin Cava, fue enfática en señalar que no hay manera de hacer más carreteras, y que la solución está en el transporte público. "Yo he luchado por mejorar el transporte desde la comisión. Yo traje buses, trabajé para mejorar las rutas (...) Utilizando buses en las ciudades, aumentando su frecuencia, e incentivando a utilizar el transporte público, la gente va a dejar sus carros y utilizar el sistema público", dijo, pero aclaró que todavía las rutas son "horribles".

Alex Penelas defiende el proyecto que realizó durante su gestión (1996-2004). "Es increíble como esta gente habla y no han hecho nada y aquí están los comisioandos que están al frente del transporte y no han hecho nada en al menos 10 años". Dijo que tuvo el valor político de hacer una propuesta y dejar un proyecto pensado a 30 años. Aseguró que 1,800 millones de dólares se han malgastado. "Voy a parar el derrame de ese dinero", señaló y dijo que reforzaría el sistema público de transporte.

Salud y COVID-19

Sobre la manera de manejar un tema de salud como la epidemia, Penelas dijo que todas las recomendaciones y decisiones que tomaría estarían basadas en los estudios de los expertos. "Para tener una economía saludable necesitas un pueblo saludable". Dijo que le daría prioridad a la salud mental de la comunidad, pues a su juicio el condado también es epicientro de los problemas de salud mental.

Levin Cava considera que un director médico es necesario para el condado y que esa persona sea el encargado de dar las directrices. Adicionalmente considera que es necesario trabajar en el bienestar de la comunidad y la prevención de enfermedades.

Esteban Bovo insistió en su posición de oponerse al cierre de negocios y trabajar con ellos para una apertura segura. "Creo que el condado tiene una responsabilidad con todos".

Xavier Suárez, cree que decir que Miami-Dade es el epicentro del epicentro no tiene un basamento estadístico. "Nosotros hemos hecho una buena labor, lo que no podemos es cambiar las directrices, decirles un día que pueden abrir y luego decirles que tienen que cerrar y todos los inventarios que habían comprado se les han perdido. Tener un toque de queda en la noche no tiene ningún sentido y ha hecho un gran daño a todos los negocios". Requerir equipos y personas que hagan pruebas a todos los empleados semanalmente, esas cosas sí se deben imponer.

Todos los candidatos estuvieron de acuerdo en fortalecer un sistema de salud como el Jackson Hospital, y dijeron que había que mantener el apoyo y el trabajo en conjunto.

Educación y escuelas chárter

En el debate hubo espacio para hablar sobre los sueldos de los maestros, el funcionamiento de las escuelas charter en el condado y la importancia de la educación.

Para Penelas es importante tener la opción de que los padres elijan el tipo de escuela al que quieren enviar a sus hijos: públicas, privadas o charter. Lo que le preocupa, es que con el dinero público enviado para escuelas chárter se lucran. A su juicio, las escuelas chárter deberían tener las mismas reglas que las escuelas privadas.

Sobre los sueldos y los beneficios de maestros dijo que podría trabajarse con la empresa privada, por ejemplo, para que tengan accesos a créditos para vivienda.

Levine Cava cree que los maestros tienen sueldos muy bajos, por lo que promete mayor protección y "sueldos dignos para que no tenga que irse y puedan ayudarnos en nuestras escuelas". Sobre las escuelas charter, dijo creer en la innovación y las ideas que salen de esas escuelas, pero dijo no estar segura de que deban manejarse con recursos del condado. "Creo que el dinero público debe ir al sistema público".

Suárez, en cambio, se mostró completamente a favor de las escuelas charter. "Las escuelas charter han funcionado muy bien hasta ahora, no me opongo a eso. El problema es cuando piden cambio de zonificación para pasar de 300 a 1,500 estudiantes, a eso yo me he opuesto. Deben ser muy bien reguladas (...) en general funcionan muy bien y tienen todas las normas académicas del sistema público y son muy eficientes", dijo. Además dijo apoyar las demandas de los maestros.

Bovo, considera que lo mejor que se puede hacer por los maestros es asegurarles opciones de desarrollo, además de incentivos para adquisición de vivienda, transporte. "Hay que asegurarse que el dinero que entra se está gastando en servicios", dijo. Sobre las escuelas charter se mostró a favor de que sigan coexistiendo con las escuelas públicas y privadas. "En este caso, entre más opciones, mejor es para los niños, no me opongo sino que alimento esa modalidad".

Acusaciones de corrupción

Los candiatos Bovo y Penelas intercambiaron en varios momentos señalamientos de corrupción. "Alex (Penelas) quiere borrar con un paño mojado el pasado, la corrupción, el amiguismo. Aquí en el condado hay unos cuantos millonarios", señaló Bovo, infiriendo que amigos del candidato se hicieron ricos durante su gestión como alcalde.

"Respondo a Bovo, el habla mucho de la corrupción, él dice que yo soy muy corrupto, debes tener mucho cuidado con este tema", replicó Penelas hacia el final del debate y lo señaló de ser cercano al congresista David Rivera, acusado de recibir dinero de la estatal PDVSA, controlada por la administración de Nicolás Maduro.

