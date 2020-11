Elecciones para la Comisión de Miami-Dade

Cuatro asientos en la Comisión de Miami-Dade están en disputa en las elecciones del martes, luego de que las contiendas no pudieron definirse en las primarias de agosto pasado.

En la contienda por el Distrito 3, Keon Hardemon, comisionado de la Ciudad de Miami desde el 2013, se enfrenta a la activista comunitaria Gepsie Metellus, de origen haitiano.

Por el Distrito 5, la comisionada Eileen Higgins busca la reelección al cargo que ganó en el 2018 enfrentando al abogado cubanoamericano Renier Díaz de la Portilla, ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.

La ex alcaldesa demócrata de Pinecrest, Cindy Lerner, busca por su parte el asiento del Distrito 7 ante la abogada cubanoamericana Raquel Regalado, ex miembro de la Junta Escolar e hija del ex alcalde de Miami, Tomás Regalado.

En la contienda por el Distrito 9, el representante estatal demócrata Kionne McGhee se enfrenta al ex concejal de Homestead, Elvis Maldonado.