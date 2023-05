Yotuel Romero y Jencarlos Canela lanzan en Miami nueva canción por la libertad de Cuba

Los cantantes Yotuel Romero y Jencarlos Canela se unieron al famoso trompetista Arturo Sandoval para cantar a la libertad en Cuba en el tema "Sueño", acompañado de un video que habla sobre las esperanzas de los cubanos presentaron este lunes la canción en el Miami Dade College (MDC).

La presentación tuvo lugar en el Koubek Center, un centro cultural del MDC ubicado en La Pequeña Habana, donde los artistas interpretaron el tema en vivo tras su estreno en abril.

Romero y Sandoval, nacidos en Cuba, junto Canela un cubanoamericano con profunda admiración por la isla, aprovecharon la oportunidad de la salida de esta nueva canción para desear que Cuba alcance "la libertad".

“Esto es una canción que se hizo por necesidad … y el arte es para expresarse … lo que nosotros queríamos hacer era expresar una realidad”, dijo Jeancarlos Canela, quien por primera vez une su voz en vivo a la de Yotuel Romero.

Con ese propósito nació esta colaboración musical que según sus creadores, pretende unir a quienes nacieron en la isla - como el propio Yotuel - y a los cubanoamericanos que nacieron en EEUU, como Jeancarlos.

Lanzado bajo el sello independiente del productor dominicano Maffio, Alkatraks Music Group y distribuido por InnerCat Music Group, "Sueño" está disponible en las principales plataformas digitales de música.

Yotuel dijo que muchos “sienten empatía por lo que han sufrido sus padres … por lo que sufre su tierra y es lindo que esa mezcla se logre en una canción tan importante como lo es Sueño”.

La canción, que al salir recibió elogios en las redes sociales, se acompaña del estribillo "Lo único que quiero es libertad", en referencia a un futuro mejor para los cubanos.

“Sueño es la parte en la que llegas y dices: ‘yo se que estás cansado de luchar en este round, pero no te detengas… la lucha sigue… no dejes de soñar, no te des por vencido’”, explica Canela.

Un sueño para el cual, según Yotuel, los cubanos de la isla cuentan con el poder de la música. “El pueblo cubano nunca ha tenido a tantos artistas unidos por la libertad… artistas que se escuchaban en Cuba y que ya no se escuchan porque están del lado del pueblo”.

"Sueño" es una canción "que celebra la resiliencia y el poder de la música para unir al pueblo", con ella Romero, Sandoval y Canela "quieren enviar un mensaje de esperanza a la isla de Cuba, que ha luchado por su libertad y los derechos humanos por más de 60 años", según el MDC.

En la canción hay referencias a Patria y Vida, la canción que en el 2021 se convirtió en himno de lucha para los cubanos, dentro y fuera de la isla.