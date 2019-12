Willy Chirino dispuesto a cantar en la frontera a los migrantes cubanos

Willy Chirino, el reconocido músico cubano-americano señaló que está dispuesto a ir a la frontera de México y EEUU, donde se encuentran migrantes y refugiados cubanos, que le habían pedido previamente una visita.

En entrevista exclusiva con Telemundo 51, dijo que le emocionaba la idea de ir, pero que reconocía que en esta época era complicado. “Deseoso de ir a visitarlos, de cantarle alguna que otra canción”, dijo.

La organización de migrantes cubanos que se encuentran varados en México, “Somos +” pidió al cantautor una visita a la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado Tamaulipas. Chirino sostiene que buscará el mejor momento y las condiciones óptimas.

“Yo les digo a esos cubanos que es un asunto complicado en esta época del año por tantos compromisos y esas cosas. Pero definitivamente vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero sobre todo para llevar un grupo de amigos y gente que pueda darles solidaridad y apoyo (...) De verdad para mi será algo emocionante como lo fue en el 94. 25 años hace ya”.

En aquel entonces, el músico exiliado llevó su voz a campamentos de migrantes cubanos en Panamá y la base naval de Guantánamo. Aún recuerda cada minuto. “Saludarlos, de abrazarlos. De estar allí y ver a los niños. Y me mantuve fuerte. En el momento donde, de verdad se me volcaron todas las emociones, fue en el momento de salir de allí porque sabía que ellos no podían irse”, recordó Chirino aquel momento.

La crisis humanitaria de migrantes cubanos en México no dista mucho en cifras de aquella de los balseros en 1994. Chirino reflexiona sobre la responsabilidad política y social del exilio en el actual contexto.

“Te tocó ser cubano hermano. Si te tocó ser cubano tienes que hablar de política y tienes que contarle al mundo la realidad de tu pueblo que es muy triste y lamentable. Es totalmente necesario y es un compromiso que tiene cada cubano donde quiera que esté”, dice con claridad.

Finalmente, sobre la petición de los cubanos en Reynosa, agregó: “Te puedo decir que me honra, me llena de orgullo saber que mi música representa para ellos una especie de aliento”.