Tienda que cobra en dólares en Cuba da vueltos en caramelos, según denuncian

En la esquina de 3ra y 70, en el municipio Playa de La Habana, un supermercado ha generado controversia por sus particulares condiciones. Con estanterías llenas de productos importados, este mercado exclusivo no acepta pesos cubanos ni Moneda Libremente Convertible (MLC), solo dólares estadounidenses. Y, como si eso no fuera suficiente, el vuelto de las compras en efectivo no viene en monedas, sino aparentemente en caramelos.

Para muchos cubanos, como el creador de contenido John Wayne, esta práctica no solo resulta insólita, sino también ofensiva.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

John, quien recientemente emigró de la isla y cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales, no ocultó su frustración: "¿Dólares? ¿De dónde los sacan? En Cuba no pagan en dólares. Y que encima te den caramelos de vuelto es una falta de respeto."

Este joven, conocido por sus publicaciones irónicas y críticas sobre la realidad cubana, señaló que este supermercado en dólares es una muestra más de cómo el régimen privilegia a unos pocos mientras deja fuera a la mayoría.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Esto es una burla a los cubanos, lo cual demuestra que el bloqueo es mentira,” enfatizó.

La práctica de dar caramelos como vuelto no solo ha generado indignación, sino que también ha traído recuerdos de épocas pasadas en las que los cubanos enfrentaron situaciones económicas similares. Desde los tristemente célebres "chavitos" hasta los cambios forzados de moneda, como el paso del CUC al MLC, las estrategias económicas del gobierno han dejado a miles de ciudadanos en desventaja.

Este supermercado en dólares, gestionado por el grupo militar GAESA y asociado a la cadena MGM Muthu Hotels, evidencia una economía dolarizada que excluye a quienes no tienen acceso a divisas.