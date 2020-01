Miembros de Unpacu denuncian arremetida contra sus miembros en Cuba

Miembros de la Union Patriótica de Cuba (Unpacu) denuncian nuevamente ante el mundo las agresiones a las que son sometidos, por parte de la policía política cubana.

Convocados por su líder, José Daniel Ferrer, detenido desde hace más de 3 meses, realizaron este sábado un ayuno voluntario, para exigir la liberación de todos los presos políticos. La iniciativa desató un operativo policial que terminó con la detención de siete activistas a quienes además les fueron tomados sus teléfonos celulares, documentos, medicinas y alimentos.

Carlos Amel Oliva, miembro Unpacu dijo que el régimen desplegó, con motivo del ayuno, un amplio operativo en torno a su sede. “Asumimos esta difícil lucha y Crevantes fue detenido”, agregó.

Oliva se refiere a Jorge Crevantes García, otro de los miembros activos de la organización, quien minutos antes de ser detenido dejó constancia de su estado en un video.

“Quería dejar este testimonio para que vean que hoy me voy sin un golpe no tengo marcas en mi cuerpo, y voy a entregarme pagando el costo, no sé si regrese o me dejen en prisión”, señaló Crevantes.

De la vivienda de este activista y de otro miembros, según la denuncia publicada en Facebook, extrajeron además 1 impresor, 2 toneles de tinta, una antena para conectarse a internet, hojas blancas, y volantes con información de la Unpacu, sobre la declaración universal de derechos humanos, con la iniciativa Cuba Decide.

Katherine Mojena, miembro de Unpacu también denunció que entraron a la vivienda de su mamá que “vive en la primera planta, y luego a la mía, y el operativo se realizó delante de mis hijos de 5 y 8 años”.

Los opositores han dicho que se oponen a este tipo de agresión a los derechos humanos y que no van a descansar hasta lograr la libertad de Cuba.