Luis Manuel Otero Alcántara: artista opositor cubano lleva 26 días detenido

“Familia ahora mismo se calentó esta talla, toda Cuba está en la pista”, fueron las últimas palabras que transmitió el artista político cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, antes de ser detenido por la policía política cubana durante las masivas protestas que se dieron en la isla el pasado 11 de julio.

“Yo me voy para malecón, me cueste lo que me cueste, voy para la calle”, dijo en ese momento el opositor cubano.

Luis Eligio, quien reside en Miami y es un fuerte defensor de Alcántara y el Movimiento San Isidro, cuenta que hoy el abogado lo visitó en la prisión de Villa Marista.

“Hay un abogado que está intentando actuar bajo la ley del régimen pero no hay motivo para condenar a Otero Alcántara … están buscando condenarlo producto del arrojo de Manuel que salió para la calle, el pueblo para la calle, fin de la dictadura”.

Las autoridades solo permitieron a su representante legal entregarle artículos de aseos y alimentos que llevaba luego de 26 días preso.

“Luis Manuel está positivo, sabe todo lo que le puede esperar y sabe toda la solidaridad que se puede despertar internacionalmente. El 11 de julio opacó la situación de personalidades como él, tenemos que levantarlo como símbolo”, asevera Luis Eligio.

El 25 de abril, Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre para reclamar que se respetaran sus derechos y quitaran la vigilancia policial en su vivienda. El 2 de mayo fue sacado de su casa contra su voluntad y llevado al hospital Calixto García, de La Habana, donde sin explicaciones, estuvo retenido 29 días.

“Están inventando, ellos no saben de que lo están acusando, ellos se han inventado medidas que son ridículas, desacato, desobediencia, desorden público, levantamiento contra la seguridad del estado. Saben que es ridículo, solo para convencer a quienes … a todos los jóvenes que condenan en juicios sumarios”, advierte Luis Eligio.