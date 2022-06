La queja viral de una madre cubana genera reacciones del régimen

LA HABANA.- La viral transmisión en directo en Facebook de una madre cubana quejándose del precio de la luz y de las dificultades para vestir y dar de comer a sus hijos ha desatado una gran controversia en la isla, sumando rápidamente apoyos, pero también críticas y descalificaciones del régimen y algunos de sus seguidores.

El video de Amelia Calzadilla pasó este lunes de una tormenta digital a tener repercusiones en el mundo real. A raíz de sus comentarios, esta joven habanera fue citada en la sede del gobierno de El Cerro, su municipio, y varios colectivos llamaron a concentrarse en el lugar en apoyo.

Al salir de la reunión, de más de dos horas y media, Calzadilla prefirió no hacer declaraciones a los medios internacionales que esperaban, rodeados de curiosos y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, y aseguró que se expresaría de nuevo en un mensaje en redes.

"Nadie me interrogó. Esto fue un encuentro", afirmó por Facebook unas horas más tarde en una directa en la que dijo que tuvo oportunidad de exponer sus problemas a la gobernadora municipal, especialmente los gastos que le genera la falta de gas en la vivienda.

Aseguró además que no le importan las críticas de los últimos días y mostró su "gratitud" a todas las personas que le han mostrado su apoyo.

LA REALIDAD DE UNA MADRE CUBANA

Su emocional mensaje en Facebook, nueve minutos en los que cargó contra la falta de gas en casa, los cortes eléctricos, el incremento de los precios, la escasez, la compra de básicos con divisa y "la cola del pollo", caló rápidamente entre muchos cubanos, que se reconocen en esos mismos problemas.

"Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares en el extranjero para vivir dignamente en Cuba", dijo Calzadilla visiblemente exaltada.

"Madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela (…), yo te pregunto: ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más", concluyó.

La directa, en la línea de otras que llevaba meses haciendo, recogía quejas comunes sobre los principales síntomas de la crisis económica que atraviesa Cuba, motivada por la pandemia, las sanciones estadounidenses y los fallos en la gestión macroeconómica nacional. Pero también contenía críticas a la clase política.

"Yo estoy culpando a los que dirigen, a los de arriba", aseguró Calzadilla, que se refirió al ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván, al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y, en general, "a la revolución".

"¿Hasta cuando el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?", se preguntó en un momento esta licenciada en Lengua Inglesa y guía turística.

La directa se hizo viral en cuestión de horas, compartida miles de veces en redes, y otras madres cubanas, a veces con sus hijos en brazos, se grabaron también vídeos solidarizándose con Amelia.

REPERCUSIONES DEL VÍDEO

Los medios cubanos con sede en Miami -y críticos con el gobierno de la isla- se hicieron rápidamente eco de la información, al igual que opositores y activistas como Ángel Moya, Martha Beatriz Roque, Saily González o Salomé García Bacallao.

De forma paralela comenzaron en redes varias cuentas progubernamentales -algunas anónimas- a criticar y desprestigiar a la joven, a poner en duda sus dificultades económicas basándose en los muebles de su casa que se veían en el vídeo, su manicura y fotos de su muro de Facebook en un conocido local de La Habana.

Otros se aventuraron a decir que estaba financiada por "contrarrevolucionarios" desde Estados Unidos o que simplemente buscaba el dinero del exilio cubano.

También se sumaron a las críticas los medios oficiales. El sitio web Cubadebate publicó un artículo de opinión que aseguraba que "el vídeo viral de Amelia es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación", dando a entender que no era espontáneo y estaba orquestado por la disidencia.

Calzadilla hizo este fin de semana una segunda directa, más serena y cuidada, consciente del fenómeno que había generado. Explicó que abandonaba las redes, que había rechazado las ayudas que le habían ofrecido tras su video viral y avanzó que la habían citado este lunes en la sede del gobierno de su municipio.