EEUU usa popular programa de TV de Cuba para detener la inmigración ilegal

MIAMI, Florida - Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha lanzado una innovadora campaña para frenar la inmigración ilegal utilizando el popular programa de la televisión cubana "Vivir del Cuento". Esta estrategia, que ha sorprendido a muchos, busca aprovechar la fama de los personajes de este programa en redes sociales para disuadir a los cubanos de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

Elaine Acosta, socióloga del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de Florida, destaca la urgencia de esta campaña: “Están obligados a hacerlo... Hay una presión muy grande y no por gusto el tema migratorio se ha convertido en un tema de máximo interés político, más en un año electoral como este”. La elección de los personajes de "Vivir del Cuento" para esta campaña no es accidental; el programa es uno de los pocos que goza de una amplia audiencia dentro de la televisión oficialista cubana. Avelino González, abogado de inmigración, señala que “se están aprovechando de uno de los pocos programas que tal vez tenga una audiencia elevada dentro de la televisión oficialista... ya Obama lo había usado en 2016 para promocionar su visita a Cuba”.

El actor cubano Andy Vázquez, ex integrante de "Vivir del Cuento", expresó su asombro ante esta iniciativa: “Nos quedamos de verdad muy asombrados... fue a través de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana”. Según Juan Antonio Blanco, de la organización Cuba Siglo 21, esta estrategia es coherente con el enfoque de las últimas administraciones demócratas para acercarse directamente al público cubano: “Quieren dar una imagen directa, no la imagen que de esa embajada y de ese gobierno hace la prensa controlada por el partido... así que desde ese punto de vista, me parece un acierto”.

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Elaine Acosta advierte sobre la percepción errónea que puede generar el video de la campaña: “Si tu ves el video, pareciera relativamente normal subirse al carro de un representante diplomático, nada más y nada menos que de la embajada norteamericana en Cuba, y que te vaya explicando en el camino las vías regulares...”.

Por su parte, Avelino González considera que la campaña refleja un “desespero del gobierno actual para evitar que los cubanos salgan, sin profundizar en las causas por las que los cubanos están saliendo”. Según él, es crucial que la embajada aborde las dificultades que enfrentan los cubanos, como los apagones constantes y la falta de futuro para la juventud, para entender mejor las razones detrás de la migración.

Acosta añade que la crisis que vive la sociedad cubana es tan profunda que muchos consideran la migración, sea regular o irregular, como “la única alternativa posible de solución”. Andy Vázquez también reconoce la dificultad de la inmigración irregular: “Sabemos que la inmigración irregular es muy difícil, porque hay personas que llevan años esperando por hacerlo legalmente y aún no han recibido la posibilidad de venir a este país”.

Hasta ahora, estas cápsulas semanales no han abordado los problemas de demora y los casos pendientes en los procesos migratorios. González critica que la campaña podría estar confundiendo más que ayudando, al no explicar los tiempos de espera y las razones detrás de las demoras en los patrocinios: “Parece que lejos de ayudar, están confundiendo, porque no están diciendo cuáles son los términos de tiempo que duran las peticiones, ni por qué se demora el patrocinio de una manera absurda... aún hay casos de enero y febrero del año pasado...”.

La pregunta que queda es si esta campaña logrará su objetivo. ¿Podrá cambiar la decisión de aquellos que ven en la emigración la única salida a sus problemas? Solo el tiempo dirá si esta innovadora estrategia tendrá el impacto deseado en la compleja realidad migratoria cubana.